Dopo aver partecipato al vertice della Cpe di giovedì a Blenheim Palace, il presidente ucraino Zelensky si è spostato al numero 10 di Downing Street, dove ha preso parte a una riunione del governo britannico. Il seguente incontro con il premier Uk Starmer si è incentrato sulla difesa dell'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a una riunione straordinaria del nuovo governo britannico in veste di ospite d'onore. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha accolto nella mattinata il presidente ucraino a Downing street, sottolineando quanto il parlamento del Regno Unito sia deciso a sostenere Kiev "per tutto il tempo necessario".

"È un momento molto speciale per noi ribadire il nostro sostegno a voi e al popolo ucraino nella lotta contro l'aggressione russa e avere l'opportunità di confermare ancora una volta la nostra determinazione a stare al vostro fianco", ha dichiarato Starmer.

Missili a lungo raggio contro la Russia, Ucraina chiede chiarimenti su Storm Shadow

Durante l'incontro i due leader si sono focalizzati sul tema della difesa, sulla situazione al fronte in Ucraina e sul bisogno di Kiev di ottenere armi a lungo raggio. "Ne abbiamo molto bisogno. Stanno prendendo di mira i nostri ospedali, le nostre scuole. Vogliamo solo rispondere esattamente nel punto da cui ci prendono di mira", ha affermato Zelesnky in un'intervista alla Bbc, dicendo di star cercando chiarimenti sulla possibilità di usare contro obiettivi in Russia i missili Storm Shadow forniti dalla Gran Bretagna.

Da parte sua, il ministro della Difesa britannico John Healy ha ricordato che gli ucraini hanno già avuto il permesso di utilizzare le armi in questione ma gli obiettivi da colpire e le circostanze in cui farlo sono questioni troppo complesse per non essere oggetto di negoziati.

"Stiamo fornendo armi all'Ucraina per la difesa del loro Paese sovrano e questo non preclude che possano colpire obiettivi in Russia, ma questo deve essere fatto dagli ucraini. Deve essere fatto entro i parametri e i limiti del diritto umanitario internazionale", ha risposto Healy.

Accordo tra Ucraina e Regno Unito per sviluppare capacità di difesa

Al termine del colloquio e dopo l'incontro tra Zelensky e alcuni rappresentanti delle più importanti aziende del settore della difesa del Paese, Ucraina e il Regno Unito hanno concluso un accordo per lo sviluppo delle capacità di difesa, che consente ai produttori britannici di firmare contratti con l'Ucraina dal valore di 2,5 miliardi di dollari e oltre, con tempi di rimborso del prestito fissati a 15 anni.

Firmato a Londra dai ministri della Difesa Rustem Umerov e John Healy, il progetto include forniture di armi, manutenzione e produzione di sistemi di difesa aerea, munizioni e blindati.

"Il Regno Unito è stato il primo Paese in Europa a fornire all'Ucraina armi letali e di lungo raggio. Abbiamo anche firmato un accordo nel settore della sicurezza e continueremo a cooperare in questo ambito", ha scritto il presidente ucraino in un post su X.