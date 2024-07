Di Euronews

Gli abitanti del villaggio di Kamianka, nella regione di Kharkiv, stanno cercando di ricostruire le loro vite dopo la liberazione del loro villaggio. Intanto a Zaporizhzhia in meno di un anno è stata ultimata la ricostruzione della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, distrutta in un attacco russo

Un anno e mezzo dopo la liberazione dall'occupazione russa, i residenti stanno lentamente tornando a Kamianka, un villaggio della regione di Kharkiv, in Ucraina.

Il capo del consiglio del villaggio, Yevhenii Panasenko, afferma che, nonostante l'assenza di elettricità, 39 famiglie sono tornate dopo che la maggior parte di esse era fuggita a causa della guerra.

“Questi tetti significano che le persone sono state qui e desiderano tornare un giorno. I proprietari non sono troppo lontani. Se ci fosse la luce o qualche servizio disponibile, tornerebbero a vivere qui”, ha dichiarato Panasenko.

Più di mille persone vivevano in questo villaggio vicino a Izium prima che cadesse sotto l'occupazione russa nel 2022.

Oleksandr Hordiienko e sua moglie, Zhuzha, sono tornati a Kamianka nel febbraio dello scorso anno. Hanno impiegato un anno e mezzo per ricostruire la loro casa. “Il tetto è coperto. Non c'è ancora nulla in casa; stiamo per installare il riscaldamento. E le finestre sono state installate”, ha affermato Hordiienko.

Per Panasenko l'ostacolo più grande per il ritorno dei residenti è il campo minato circostante, che deve essere bonificato dai tecnici. Una volta rimosse le mine sotto le linee elettriche, gli ingegneri potranno riparare le infrastrutture e il villaggio avrà la corrente per la prima volta in due anni.

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo ricostruita a Zaporizhzhia

Nel frattempo, nel sud-est dell'Ucraina, una comunità ecclesiastica locale ha celebrato la sua prima festa dopo la ricostruzione della chiesa di San Pietro e San Paolo a Zaporizhzhia.

Il parroco, Vasyl Batih, ha iniziato a costruire questa chiesa su un terreno libero venti anni fa. Ha raccontato che ci sono voluti otto anni per costruire la chiesa, il campanile e il refettorio. L'attacco missilistico russo dal 9 agosto 2023 e ha provocato tre vittime e danneggiato l'edificio. I parrocchiani stanno ora raccogliendo fondi per riparare il campanile, che ha subito diversi danni a causa dell'esplosione.

La seconda inaugurazione della chiesa dovrebbe avere luogo quando le ultime icone saranno restaurate e recuperate. Finché non si svolgerà il rito di consacrazione nella chiesa restaurata, le funzioni religiose si terranno all'aperto.