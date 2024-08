Di Euronews Agenzie: AP

In visita a Berlino Keir Starmer ha annunciato piani per un nuovo trattato con la Germania, nell'ottica di un "reset" dei rapporti con l'Europa pure senza inverire la rotta sulla Brexit

Keir Starmer e Olaf Scholz hanno annunciato mercoledì a Berlino l'intenzione di un accordo per approfondire i legami commerciali, di difesa e di altro genere tra Germania e Regno Unito, un nuovo passo del primo ministro britannico per fare ripartire le relazioni con l'Unione Europea.

Il cancelliere tedesco ha dichiarato di accogliere con favore il piano di Starmer e di “accettare questa mano tesa” all'Europa da parte del Regno Unito.

Starmer, entrato in carica all'inizio di luglio dopo la vittoria elettorale sui conservatori, ha lanciato subito un segnale visitando la capitale tedesca, a differenza del suo predecessore Rishi Sunak che si recò in Germania dopo 18 mesi.

Il "reset" dei rapporti tra Ue e Regno Unito cercato da Starmer

L'idea di ricominciare da capo con l'Ue a quattro anni dalla Brexit ha tuttavia le sue condizioni. Starmer ha escluso molti dei legami esistenti precedentemente con l'Europa, per esempio quello relativo alla mobilità dei giovani nel blocco dei 27.

“Un reset con l'Ue”, ha detto Starmer a Berlino, "non significa invertire la Brexit o rientrare nel mercato unico o nell'unione doganale, ma significa una relazione più stretta su una serie di fronti tra cui l'economia, tra cui la difesa, tra cui gli scambi, ma non abbiamo piani per il programma di mobilità giovanile”.

Il premier britannico ha sottolineato i vantaggi dell'accordo bilaterale con la Germania, la più grande economia europea.

“Sarà un accordo ambizioso, di ampio respiro, che riguarderà il commercio, l'economia, la difesa e molte altre questioni”, ha dichiarato Starmer ai giornalisti. Germania e Regno Unito sono tra i maggiori sostenitori militari dell'Ucraina e hanno sottolineato il loro impegno a mantenere tale sostegno.

Le migrazioni rimangono una priorità per Starmer e Scholz

Starmer ha dichiarato che i due Paesi hanno in programma anche la stesura di un “piano d'azione congiunto per affrontare la migrazione illegale”. Il suo governo devve porre rimedio alla crisi dei migranti che attraversano pericolosamente la Manica su piccole imbarcazioni, dopo avere annullato il controverso accordo dei conservatori per inviare i richiedenti asilo in Ruanda.

Si tratta di un tema su cui anche il governo di Scholz è da tempo sotto pressione e ancor più dopo l'attacco di venerdì a Solingen, in cui un estremista siriano con un decreto di espulsione non eseguito è accusato di avere ucciso tre persone.

La proposta di trattato tra Regno Unito e Germania si basa in parte sugli accordi che Londra ha stretto negli ultimi anni con la Francia in materia di difesa e sicurezza e per una più stretta cooperazione tra le forze dell'ordine contro le bande di trafficanti di esseri umani.

La visita di Starmer a Berlino fa parte di un viaggio di due giorni nelle massime potenze dell'Ue, Germania e Francia. Martedì ha visitato la Porta di Brandeburgo per poi incontrare il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Mercoledì, Scholz lo ha ricevuto con gli onori militari davanti alla Cancelleria. In serata Starmer si sposta in Francia per colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron e, giovedì, l'inaugurazione delle Paralimpiadi di Parigi.