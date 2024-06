Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il gigante tecnologico Microsoft ha già separato Teams e Office 365, ma questi sforzi non sono sufficienti

Microsoft ha violato le norme antitrust dell'Ue, legando la sua piattaforma di videoconferenza Teams ai suoi prodotti Office 365 e Microsoft 365, ha dichiarato il 25 giugno la Commissione europea.

L'esito preliminare di un'indagine avviata dalla Commissione nel luglio dello scorso anno suggerisce che il gigante tecnologico statunitense detiene una posizione dominante a livello mondiale nel mercato del software ospitato su infrastrutture cloud a scelta del fornitore (chiamato software as a service o Saas). Collegando Teams alle sue applicazioni software principali dall'aprile 2019, la Commissione teme che Microsoft abbia limitato la concorrenza sul mercato.

"La Commissione teme che Microsoft possa aver concesso a Teams un vantaggio di distribuzione non dando ai clienti la possibilità di scegliere se acquisire o meno l'accesso a Teams quando sottoscrivono un abbonamento alle proprie applicazioni di produttività SaaS", si legge nella dichiarazione della Commissione.

Limitando l'operatività tra le offerte dei concorrenti, l'azienda potrebbe anche aver impedito ai rivali di competere, il che potrebbe comportare uno svantaggio per i clienti.

Le modifiche di Microsoft nella distribuzione di Teams

Dopo l'apertura dell'indagine da parte della Commissione, l'anno scorso, Microsoft ha introdotto cambiamenti nel modo in cui distribuisce Teams, separando i due programmi. Le conclusioni preliminari dell'esecutivo mostrano tuttavia che questi cambiamenti non sono sufficienti a risolvere i problemi e che sono necessarie ulteriori modifiche alla condotta di Microsoft per ripristinare la concorrenza.

Una comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito di un'indagine. Le parti interessate possono ora rispondere per iscritto e richiedere un'audizione orale per presentare le loro osservazioni sul caso.

In una tavola rotonda tenutasi a Bruxelles all'inizio di giugno, Brad Smith, vicepresidente e presidente di Microsoft, ha dichiaratodi aspettarsi che i cambiamenti apportati dall'azienda potrebbero non essere sufficienti. Smith ha poi affermato che, nonostante si sia fatto molto per risolvere il problema, "sembra evidente che il nostro lavoro non è ancora finito".

In una dichiarazione rilasciata questo martedì a Euronews, Smith ha affermato che: "Dopo aver disaggregato le squadre e aver intrapreso i primi passi per l'interoperabilità, apprezziamo l'ulteriore chiarezza fornita oggi e ci impegneremo a trovare soluzioni per risolvere le restanti preoccupazioni della Commissione". L'indagine antitrust dell'esecutivo Ue era legata a una denuncia presentata nel 2020 dalla piattaforma di comunicazione Slack, ora di proprietà di Salesforce.