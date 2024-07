Il Nuovo fronte popolare ha conquistato il maggior numero di seggi alle elezioni legislative lampo in Francia, ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta

I partiti di sinistra che compongono la coalizione del Nuovo fronte popolare (Nfp), che a sorpresa ha vinto le elezioni legislative lampo in Francia, hanno affermato di avere il diritto di governare e hanno giurato di limitare l'estrema destra.

"Da oggi siamo al lavoro. Siamo al lavoro con i nostri partner del Nuovo fronte popolare, siamo al lavoro con La France insoumise, e pretendiamo di governare questo Paese", ha dichiarato ai giornalisti Mathilde Panot, leader parlamentare della France insoumise (Lfi), al suo arrivo all'Assemblea nazionale, dove sono tornati a riunirsi i deputati. "Il presidente francese Emmanuel Macron deve inchinarsi alla scelta delle urne", ha aggiunto.

L'Nfp, nato 48 ore dopo l'annuncio del presidente Emmanuel Macron dello scioglimento del Parlamento il 9 giugno, è composto da vari partiti di sinistra, tra cui l'LFi e il Partito comunista, oltre a forze più moderate come i socialisti e i verdi. Insieme hanno sfidato le previsioni dei sondaggisti e hanno ostacolato il tentativo dell'estrema destra del Rassemblement national di vincere il voto lampo e rivendicare la guida del prossimo governo.

L'Nfp si è assicurato ben 182 seggi, precedendo la coalizione centrista di Macron, Ensemble, che a sua volta ha sorpreso arrivando seconda con 168 seggi. Terzi il Rassemblement national e i suoi alleati, che hanno ottenuto 143 seggi.

Nessuno di loro ha ottenuto i 289 seggi necessari per assicurarsi la maggioranza assoluta e quindi il diritto di governare da solo. Ma il Nuovo fronte popolare sembra credere di poterlo fare.

Il Nuovo fronte popolare punta al governo di minoranza

In un'intervista pubblicata martedì sul quotidiano regionale Midi Libre, il leader comunista Fabien Roussel ha dichiarato che "chiediamo al presidente della Repubblica (...) di lasciarci governare", affermando che l'Nfp "è il più numeroso, ed è pronto a sedersi e a lavorare con il programma presentato agli elettori".

Questo scenario implicherebbe una "coabitazione", in cui il presidente proviene da un partito diverso da quello del primo ministro e del gabinetto. La Francia ha avuto solo tre coabitazioni nella sua storia moderna, ma in tutti e tre i casi il mandato scaturito dalle elezioni legislative era chiaro, la maggioranza di un'unica corrente consistente. Oggi non è così.

L'Nfp potrebbe anche cercare di governare con una maggioranza relativa, ma questo ha i suoi limiti, come può testimoniare Macron.

Il primo ministro francese Gabriel Attal e il presidente Emmanuel Macron, 20 marzo 2024, Parigi Ludovic Marin/AP

Il presidente ha perso la maggioranza assoluta due anni fa, ottenendo solo 246 deputati all'Assemblea nazionale poche settimane dopo essere stato rieletto a capo dello Stato.

I suoi appelli alle varie fazioni a trovare un compromesso sono caduti per lo più nel vuoto, e il suo governo ha fatto passare le riforme utilizzando il controverso articolo 49.3 della Costituzione, che consente di bypassare il voto parlamentare ma espone il governo a una mozione di sfiducia.

Il governo macroniano è sopravvissuto ai voti di sfiducia perché i vari partiti di opposizione non sono riusciti ad accordarsi su una posizione comune. Il margine in questo caso era anche minore: la coalizione di Macron era a 43 seggi dalla maggioranza assoluta, mentre all'Nfp mancano circa 96 seggi.

Nella sua intervista, Roussel ha comunque sostenuto che potrebbe funzionare se i deputati di Ensemble "rispettano la scelta degli elettori che ci hanno messo in testa". "Se i deputati macroniani non voteranno le mozioni di sfiducia, il nostro governo sarà in grado di governare", ha detto.

L'Nfp si è impegnato a reintrodurre la tassa sul patrimonio abrogata da Macron e ad abrogare la discussa riforma delle pensioni approvata l'anno scorso, che ha aumentato l'età pensionabile di due anni, portandola a 64 anni.

L'unica risposta è un'ampia coalizione

Clément Beaune, l'ex ministro dei Trasporti che ha perso il suo seggio nelle elezioni, martedì ha smontato la lettura della situazione data dalla coalizione vincente.

Lo stretto alleato di Macron ha ammeso, in un post su X, che il primo posto al ballottaggio ha dato "diritti" all'Nfp. Tuttavia ha sostenuto che la mancanza di una maggioranza assoluta e il fatto che molti deputati di sinistra e di centro siano stati eletti "non solo per il loro programma", ma come parte del cosiddetto "fronte repubblicano" per bloccare l'ascesa al potere dell'estrema destra, tolgono carta bianca al vittorioso Nfp.

"L'unica risposta è una coalizione ampia che i leader dei partiti devono iniziare a negoziare", ha scritto Beaune.

Macron e il suo primo ministro Gabriel Attal, a cui lunedì è stato chiesto di rimanere in carica come "custode" nonostante le dimissioni, hanno manifestato la volontà di entrare in una cosiddetta coalizione arcobaleno composta da "moderati".

Questo escluderebbe La France insoumise, che molti tra i ranghi di Macron considerano estrema quanto il Rassemblement national, ma includerebbe i 39 deputati dissidenti dei Repubblicani (Lr) che hanno rifiutato l'alleanza pre-elettorale con l'Rn stipulata dal loro presidente, Eric Ciotti.

Tuttavia Lauren Wauquiez, presidente del Consiglio regionale dell'Auvergne-Rhone-Alpes e figura di spicco dei Repubblicani, ha dichiarato che non accetterà "nessuna coalizione e nessun compromesso".

Nel frattempo, i leader dell'Nfp hanno detto che per ora continueranno a lavorare insieme. Ma presto potrebbero aprirsi delle crepe.

Il fondatore della France insoumise Jean-Luc Mélenchon accarezza Mathilde Panot, ex capogruppo del partito all'Assemblea nazionale, 7 luglio 2024, Parigi AP Photo/Thomas Padilla

I leader dell'Nfp hanno tenuto ore di colloqui, anche nelle due notti precedenti, per trovare un accordo su una serie di questioni, tra cui chi vorrebbero vedere al governo e chi dovrebbe assumere il ruolo di primo ministro: una decisione che, in teoria, spetta solo a Macron.

Jean-Luc Mélenchon, il controverso leader di LFi, ha dichiarato di voler assumere l'incarico, cosa che difficilmente sarà accettata dagli altri partiti della coalizione. Anche Olivier Faure, leader dei socialisti, si è fatto avanti, dicendo ai giornalisti martedì: "Sono pronto". "Ma in dialogo con i partner, perché penso che nessuno possa imporsi su nessuno", ha aggiunto.

Il gruppo socialista è stato accolto davanti all'Assemblea da manifestanti che criticavano l'alleanza del partito con La France insoumise. Hanno portato cartelli con scritto "l'antisemitismo non è un progetto sociale" e hanno scandito: "Fronte repubblicano, non comprometterti. Non vogliamo antisemiti", in riferimento a Mélenchon, accusato di minimizzare l'antisemitismo nel Paese.

Faure: "Abbiamo i minuti contati" con l'estrema destra

Una cosa su cui i vari partiti del Fronte sembrano essere d'accordo, per ora, è la necessità di bloccare il Rassemblement national dall'assumere ruoli di leadership nell'Assemblea nazionale.

"Abbiamo i minuti contati con l'estrema destra: o ci riusciamo e in questo caso forse allontaneremo la minaccia dell'estrema destra per molto tempo, o falliamo e allora corriamo il rischio di vederli arrivare con la maggioranza assoluta questa volta", ha detto Faure.

Il partito di estrema destra ha la più grande delegazione in Parlamento - Nfp e Ensemble sono coalizioni di partiti -, il che ha portato alcuni a sostenere che uno dei loro deputati dovrebbe ottenere il ruolo di presidente o speaker dell'Assemblea.

Martedì Mathilde Panot e Cyrielle Chatelain, una delle due co-presidenti del gruppo dei Verdi all'Assemblea, hanno smentito questa tesi. "Gli elettori - ha detto ai giornalisti Chatelain mentre il suo gruppo di 33 membri si preparava a entrare in Parlamento per la prima volta - "hanno bloccato l'Rn alle urne, quindi è nostra responsabilità bloccarlo all'Assemblea nazionale".

"L'estrema destra non è compatibile con la Repubblica, quindi l'Rn non deve occupare alcuna posizione di leadership in questa Assemblea, questo è il mandato conferitoci dagli elettori", ha aggiunto.