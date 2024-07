Il centro e la sinistra uniti hanno creato la diga che cercavano contro la destra. Ma ora? Chi formerà il governo e con quale maggioranza?

L'alleanza di sinistra del Nouveau Front Populaire (Nfp) è arrivata prima alle elezioni legislative francesi, ma non è riuscita a ottenere la maggioranza dei legislatori necessaria per controllare l'Assemblea Nazionale, secondo i primi exit poll di Ipsos.

Le previsioni di Ipsos rappresentano una battuta d'arresto per l'estrema destra di Jordan Bardella e Marine Le Pen, il Rassemblement National (Rn), che ha visto le sue speranze di ottenere la maggioranza assoluta infrangersi a causa del voto tattico e del ritiro strategico dei candidati della sinistra e della coalizione Ensemble, messa su dal presidente francese Emmanuel Macron, dopo il primo turno del 30 giugno.

Secondo le previsioni di Ipsos, il Nuovo Fronte Popolare (Nfp) - una coalizione formata da in vista delle elezioni anticipate da socialisti, comunisti, verdi e dal partito di sinistra France Unsoumise - conquista 171-187 seggi.

La coalizione Ensemble di Macron seconda dopo il Nuovo Fronte Popolare

La coalizione Ensemble del presidente Emmanuel Macron, secondo le previsioni di Ipsos, ha ottenuto tra i 152 e i 163 seggi, con un calo significativo rispetto ai 245 ottenuti nelle ultime elezioni del 2022.

Nonostante la vittoria nei sondaggi del primo turno del 30 giugno, l'Rn invece si è piazzato terzo con 134-152 seggi che, dall'ambizione di una maggioranza assoluta, finisce in sconfitta netta per Jordan Bardella e la sua candidatura a primo ministro.

Lo scrutinio di domenica riguarda il secondo turno delle elezioni anticipate indette da Macron il 9 giugno, dopo aver subito un duro colpo in una votazione per selezionare i membri del Parlamento europeo.

Ensemble, precedentemente noto come En Marche, è stato in gran parte costruito intorno alla presidenza di Macron, che è diventato sempre più impopolare man mano che il suo secondo e ultimo mandato raggiunge gli ultimi anni.

Il suo crollo ha favorito in larga misura Rn, un partito di destra radicale di lunga data che nel 2007 aveva zero seggi all'Assemblea.

Francia anche la sinistra non ha fatto il pieno, parlamento bloccato

L'Nfp è stato riunito a giugno per respingere la minaccia dell'estrema destra, anche se non è riuscito a raggiungere la piena unità. I partiti di sinistra rimasti fuori dall'alleanza hanno ottenuto infatti 13-16 seggi, secondo le previsioni.

Nel 2022 una coalizione analoga chiamata Nupes ha ottenuto 131 seggi, mentre gli altri partiti di sinistra ne hanno ottenuti 22.

I risultati danno invece cattive notizie per i repubblicani. Il partito di centro-destra di Charles de Gaulle e Nicolas Sarkozy ha a lungo dominato la politica francese, ma ora si prevede che otterrà 57-67 seggi, anche alcuni dei suio membri, tra cui il leader del partito Eric Ciotti, si ono alleati con Bardella.

Francia, chi sarà il nuovo primo ministro?

L'attuale primo ministro, Gabriel Attal, si è dimesso dalla carica che ricopriva da gennaio.

La Costituzione francese consente la "coabitazione", con un Presidente e un Primo Ministro di partiti diversi. L'ultima volta è successo dal 1997 al 2002, quando il socialista Lionel Jospin ha governato insieme al presidente di centro-destra Jacques Chirac.

Ma non è mai successo che un partito ottenesse la maggioranza senza una coalizione di governo evidente, e la Francia potrebbe ora trovarsi in una situazione di stallo sconosciuta.

La Francia ha un sistema elettorale a doppio turno: solo chi ha ottenuto un punteggio sufficiente nel voto del 30 giugno è passato al ballottaggio. Ma circa 215 candidati si sono ritirati nel corso della settimana, grazie alla formazione di un fronte "repubblicano" anti-destra per non disperdere il voto tra più candidati e battere l'Rn.

Con una posta in gioco così alta, gli elettori si sono presentati in massa. Alle 18.25, l'affluenza alle urne era del 67,1 per cento, la più alta dal 1997 e di gran lunga superiore al 46,2 per cento del 2022, secondo Ipsos.