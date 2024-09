Di Euronews

Dopo la Germania Zelensky è volato in Italia per partecipare al Forum economico a Cernobbio. Sabato l'incontro con Giorgia Meloni. Sull'incursione nel Kursk dice: "Stiamo portando la guerra in Russia affinché Putin senta pressione e si possa cercare la pace"

Da Giorgia Meloni a Sergio Mattarella, dal primo ministro ungherese Viktor Orbán al presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev fino a quello ucraino Volodymyr Zelensky. Tanti gli ospiti previsti per la cinquantesima edizione del Forum economico internazionale Ambrosetti, in programma a Cernobbio, sul lago di Como, dal 6 all'8 settembre. Numerosi anche i temi dei panel dell'evento: dalla difesa comune europea a una proposta di legge in Italia su "ius scholae e sanguinis" passando per i conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.

Zelensky al Forum di Cernobbio: l'Italia sta facendo di tutto per arrivare alla pace

"Apprezziamo tutti i passi che l'Italia ha fatto per sostenere l'Ucraina, tutti coloro che ci aiutano per la pace. Noi vogliamo porre fine alla guerra, ma non a danno del nostro Paese. E la Russia ci lascia solo la scelta di lottare". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivato a Cernobbio nel pomeriggio di venerdì dopo aver partecipato alla riunione dei ministri della Difesa dei Paesi sostenitori di Kievpresso la base militare statunitense di Ramstein, in Germania.

"L'Italia sta facendo di tutto, è con noi per portare avanti la formula di pace. Kiev non chiede niente di più che quello che il vostro Paese o altri hanno fatto o stanno facendo. Vogliamo che i bimbi non debbano più soffrire. Vogliamo che l'eredità ucraina non venga distrutta dai russi", ha aggiunto Zelensky nel suo intervento.

Il presidente ucraino lascia spazio anche all'ironia in merito ad alcune paure che Kiev possa attaccare direttamente il Cremlino qualora gli fosse dato il via libera di utilizzare i missili a lungo raggio sul territorio russo.

"È un peccato che non si possa fare", ghigna Zelensky. Poi la precisazione del tono scherzoso: "le armi a lungo raggio coprono 200-300 chilometri", conclude. Una distanza troppo breve per poter colpire la Russia in profondità.

Orbán al Forum di Cernobbio: incontro Putin-Zelensky possibile e necessario

Prima dell'arrivo del presidente ucraino a Cernobbio è stato il primo ministro ungherese Viktor Orbán a parlare proprio della guerra tra Ucraina e Russia: "Un incontro tra Putin e Zelensky è sicuramente possibile e necessario". Per il primo ministro ungherese e presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea "c'è una grande letteratura in Europa di come creare la pace e questa abbondante letteratura riguarda il dialogo, che se non c'è in un tempo opportuno l'escalation cresce e tutto diventa più difficile. Poi c'è il cessate il fuoco, su cui c'è un fraintendimento nell'opinione pubblica occidentale, secondo cui prima dovremmo fare un piano di pace, poi aprire un negoziato e poi attuare il cessate il fuoco", ha aggiunto Orbán.

"Ma non è così, perché guardando alle esperienze più recenti dei processi e insieme alla mia esperienza personale il mio punto è prima il cessate il fuoco, poi il dialogo e infine il piano di pace", ha sottolineato il premier ungherese.

Antonio Tajani al Forum di Cernobbio: Italia pronta a inviare soldati se dovesse nascere uno Stato palestinese

"Se si dovesse arrivare finalmente a uno Stato palestinese che unifichi Gaza con la Cisgiordania, siamo disponibili a mandare nostri soldati", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“In Medio Oriente siamo amici di Israele, è l'unica democrazia in quell'area - ha osservato Tajani - . Hamas ha fatto di tutto per impedire che il dialogo tra Israele e il mondo arabo, in particolare i sauditi, andasse a buon fine. Questo era l'obiettivo del 7 ottobre. E dobbiamo impedire che lo ottengano. Ora però diciamo a Israele che è il tempo del cessate il fuoco, per impedire che Hamas diventi l'interlocutore del popolo palestinese".

Mattarella al Forum di Cernobbio: non bisogna avere paura di immaginare un'Europa sempre più perfezionata

"Non bisogna avere paura delle riforme, di guardare avanti, di immaginare un’Europa sempre più perfezionata nella sua architettura e sempre più inclusiva di quei popoli, come quelli dei Balcani occidentali, che aspirano da tempo di partecipare a questa avventura". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in video collegamento al Forum.

"I traguardi di libertà, benessere, giustizia non possono attendere - ha esortato il Capo dello Stato -. Ho fatto cenno alla necessità di non pretendere di affrontare le sfide della contemporaneità con l’atteggiamento di chi pensa di avere già visto tutto e, dunque, ritiene che rivolgere lo sguardo al passato basti per trovarvi ogni soluzione. Lo sguardo va rivolto al futuro". Mattarella si è detto "grato, quindi, dello sforzo che verrà sviluppato in questi giorni perché i valori propri della identità europea possano trovare cittadinanza nel mondo e contribuire a costruire una realtà rispettosa della dignità di ogni essere umano, a partire dalla pace come valore".

Giorgia Meloni sabato a Cernobbio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle prese con le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la nomina di Alessandro Giuli, è attesa sabato mattina a Cernobbio per il Forum Ambrosetti. Dopo l'intervento la premier volerà a Parigi per incontrare gli atleti azzurri impegnati alle Paralimpiadi a Casa Italia.