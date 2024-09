Dopo la notizia che il più grande produttore europeo di auto potrebbe chiudere due stabilimenti in Germania, esperti avvertono che l'allarme non è limitato alla Volkswagen nè all'industria automobilistica

La Germania è alle prese con la crisi del settore automobilistico, a partire dalla Volkswagen (Vw), a causa della transizione dai motori a combustione ai veicoli elettrici entro il 2035, ma esperti prevedono che altri settore produttivi potrebbero presto seguire.

Il presidente del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Istituto Tedesco per la Ricerca Economica, o Diw), Marcel Fratzscher, ritiene che “le aziende non hanno colto la trasformazione” dell'economia e dell'industria e che molte, come la Vw, sono “rimaste indietro”.

“Non si tratta solo del settore automobilistico, ma anche di quello dei macchinari, del farmaceutico, chimico, è un problema che hanno in molti”, ha dichiarato Fratzscher a Euronews.

L'incapacità di rinnovarsi dell'economia in Germania

Il più grande produttore chimico del mondo, Basf, che ha la sua sede centrale in Germania, sta valutando la possibilità di licenziare lavoratori in Germania (e di trasferire parte della produzione in Asia) di fronte all'incremento dei prezzi dell'energia causato dalla guerra in Ucraina e della burocrazia tedesca.

“Le aziende tedesche hanno già dislocato molta produzione in Cina, in India e altrove, e questo continuerà”, spiega Fratzscher. Tuttavia, con la Cina che inizia a sovvenzionare le proprie aziende, “diventa più difficile per le aziende tedesche competere”, anche a causa della differenza del costo del lavoro tra Europa e Asia.

Cosa succederà ora all'economia tedesca in recessione?

Il Diw prevede una “stagnazione dell'economia tedesca quest'anno e una graduale ripresa nei prossimi anni”. La crescita si è nuovamente contratta nel secondo trimestre del 2024: la Germania è tecnicamente in recessione e con la produzione industriale che continua a diminuire.

L'industria automobilistica è stata particolarmente colpita dalla scarsa domanda di veicoli elettrici, dovuta alla lentezza degli investimenti nelle infrastrutture. Tuttavia, Fratzscher si dice ottimista e ritiene che le grandi aziende tedesche “siano sempre state molto innovative”, dopo essersi reinventate più volte.

“Hanno bisogno di riadattarsi, di riformarsi. E questo è il caso della Volkswagen e di molte aziende tedesche”, ha aggiunto, e senza bisogno di un intervento del governo come invocato da più parti.

Per Fratzscher una "selezione naturale" delle aziende è funzionale allo sviluppo dell'economia. “Il cambiamento significa spesso consolidamento. Ma le aziende devono anche trasformarsi per poter investire e sviluppare nuove tecnologie”, ha affermato l'esperto.

Si tratta di un ricambio generazionale delle aziende, che non è limitato alla Germania. Fratzscher ritiene saranno necessari investimenti per i prossimi cinque anni per gestire questa transizione anche a livello europeo.

Poiché l'economia tedesca dipende in larga misura dall'industria automobilistica, rimane il timore che i sacrifici e i licenziamenti che accompagneranno i nuovi investimenti abbiano un impatto negativo sulla società e sulla politica.

Dopo la vittoria dei partiti di estrema destra ed estrema sinistra alle elezioni elettorali in Sassonia e Turingia, si attende un exploit analogo di Alternativa per la Germania e dell'Alleanza Sahra Wagenknecht nel voto in Brandeburgo, con i pensieri ormai rivolti alle elezioni federalli del prossimo anno.