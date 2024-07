Questo articolo è stato pubblicato originariamente in francese

Gli esperti sostengono che il baluardo anti-destra abbia protetto l'Unione europea da uno shock politico

Quando gli exit poll hanno rivelato la vittoria a sorpresa dell'alleanza di sinistra francese nelle elezioni legislative di domenica, in molti angoli d'Europa si è tirato un sospiro di sollievo.

I centristi avevano temuto che l'eventuale ascesa dell'estrema destra al governo in Francia - la seconda economia più potente dell'Ue - avrebbe seminato instabilità economica e politica e minato l'incrollabile sostegno del blocco all'Ucraina.

Ma senza nessun percorso chiaro verso un governo di coalizione, l'impasse politica di Parigi getta ancora incertezza sulla capacità della Francia di esercitare la propria influenza a Bruxelles.

Possibile coabitazione tra Macron e il Nuovo fronte popolare

I risultati finali di lunedì mattina hanno dato all'alleanza di sinistra Nuovo Fronte Popolare 182 dei 577 seggi dell'Assemblea Nazionale, all'alleanza centrista del Presidente Macron 168 seggi e all'estrema destra Raduno Nazionale 143 seggi. Ciò significa che il risultato potenziale sarà un governo di sinistra che condivide il potere con il presidente centrista Emmanuel Macron.

Secondo gli esperti, nonostante la perdita di seggi all'Assemblea nazionale, Macron è uscito con la sua credibilità politica intatta. "Sarà meno indebolito del previsto e la Francia continuerà a esercitare il suo ruolo internazionale con un certo brio, come ha fatto finora", ha dichiarato a Euronews Federico Santopinto, direttore del think tank francese Iris.

Un governo forte a Parigi è considerato un pilastro essenziale della stabilità dell'Ue.

Con la Francia che si trova ora in un territorio politico inesplorato e appesantito dall'incertezza della sua futura leadership, gli analisti chiedono una soluzione "pragmatica" che permetta alla Francia di realizzare le sue priorità urgenti e allo stesso tempo di "respingere" la minaccia dell'estrema destra.

Per Olivia Lazard, membro del think tank Carnegie Europe, l'inattesa sconfitta dell'estrema destra al secondo turno significa che Macron "manterrà la sua credibilità" mentre la Francia eviterà di "ritirarsi in un tipo di discorso sovranista e nazionalista che è ovviamente contro l'Europa".

"La Francia, al momento, è ancora uno dei bastioni chiave in Europa contro l'ascesa della destra radicale e contro l'influenza della Russia", ha detto Lazard a Radio Schuman di Euronews. "Questo significa che l'Europa rimarrà al sicuro ancora per un periodo relativamente lungo per quanto riguarda le questioni di difesa".

Sollievo a Kiev per la vittoria della sinistra in Francia

Una vittoria al secondo turno del partito di estrema destra Rassemblement national avrebbe rappresentato un'ulteriore minaccia al sostegno dell'Ue all'Ucraina. Il partito di Marine Le Pen ha legami storici con la Russia e ha promesso di limitare gli aiuti francesi all'Ucraina. Nel 2014 il partito ha contratto un prestito da nove miliardi di euro da una banca russa, nonostante Mosca sia stata sanzionata per l'occupazione illegale della Crimea.

Il primo ministro polacco Donald Tusk è stato tra i primi dei 27 leader dell'Ue a rispondere agli exit poll: "A Parigi entusiasmo, a Mosca delusione, sollievo a Kiev", ha dichiarato Tusk sulla piattaforma di social media X. "Abbastanza per essere felici a Varsavia".

I leader europei - in particolare quelli del versante orientale - temevano che il presidente Macron ne sarebbe uscito indebolito per quanto riguarda politica estera e che questo a sua volta avrebbe diluito il sostegno finanziario e militare della Francia a Kiev.

Il partito di Le Pen aveva cambiato notevolmente la sua posizione sulla guerra in vista delle elezioni europee di giugno, affermando che avrebbe continuato a fornire aiuti alla difesa ma non avrebbe inviato missili a lungo raggio o altre armi che avrebbero permesso all'Ucraina di colpire il territorio russo.

Ma anche il leader del partito di estrema sinistra La France insoumise (Lfi) - parte della vittoriosa alleanza del Nuovo Fronte Popolare - è stato accusato in passato di adottare una posizione filorussa.

Jean-Luc Mélenchon, sostenitore del non allineamento militare della Francia, ha dichiarato a febbraio che è "tempo di negoziare la pace in Ucraina con clausole di sicurezza reciproca" e si è sempre opposto all'invio di armi sofisticate a Kiev.

Divisioni sull'Ucraina tra i partiti del Nuovo fronte popolare

Il sostegno all'Ucraina è tra le questioni che potrebbero mandare in frantumi l'unità del Nuovo fronte popolare, che riunisce molti tipi di socialismo, dalla sinistra morbida alla sinistra dura.

Per Laetitia Langlois, ricercatrice dell'Università di Angers, il partito socialista (Ps) di centrosinistra e il suo leader Raphaël Glucksmann potrebbero svolgere un ruolo importante nella costruzione di una coalizione pro Ucraina.

Con 77 seggi, il partito Lfi di Mélenchon è il più votato del Nfp. Il partito socialista moderato di centro-sinistra e i suoi alleati hanno ottenuto 59 seggi.

"Raphaël Glucksmann, che ovviamente, come sappiamo, è molto favorevole all'Ucraina, forse cercherà di mitigare la retorica di Lfi", ha spiegato Langlois.

"Penso che all'interno del Paese ci sia consenso sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa dei valori della democrazia contro un Paese aggressivo e tirannico".

"Penso che sarebbe difficile, anche per Lfi, occupare una posizione in un governo che metta in discussione il sostegno della Francia all'Ucraina nella sua forma attuale", ha aggiunto.

Gli attivisti per il clima in Francia tirano un sospiro di sollievo

La sconfitta del Rassemblement National è stata accolta con favore anche dai sostenitori del Green Deal europeo. Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, che sperava di conquistare la carica di primo ministro francese, aveva in precedenza invitato il governo a "rinunciare" al Green Deal e aveva attaccato quelle che ha definito le politiche ambientali "punitive" dell'Ue.

L'alleanza di sinistra, invece, ha chiesto un piano per il clima che punti alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 e vuole che la Francia diventi una potenza nelle energie rinnovabili come l'eolico offshore e l'idroelettrico.

"Queste elezioni francesi sono un campanello d'allarme per i leader europei. È ora di agire per affrontare la deindustrializzazione, gli investimenti insufficienti e le bollette energetiche delle famiglie, che sono aumentate a causa della costosa dipendenza dalle importazioni di gas, petrolio e carbone", ha dichiarato Neil Makaroff, direttore del think tank europeo Strategic Perspectives.

Il Rassemblement National e i suoi alleati europei avevano promesso di colmare le lacune del Green Deal prima delle elezioni europee. La posizione è stata adottata anche da molte forze di centrodestra in Europa, suscitando critiche diffuse sul fatto che i conservatori tradizionali stavano permettendo alle forze di estrema destra di entrare nel mainstream.

Ma ancora una volta, gli esperti avvertono che l'indebolimento di Macron potrebbe avere implicazioni negative per la lotta al cambiamento climatico. "I risultati sono una buona notizia per l'impegno della Francia nell'azione per il clima a livello nazionale, a patto che il parlamento riesca a sviluppare una cultura di coalizione più forte", ha dichiarato Lola Vallejo, consulente speciale per il clima presso l'Iddri.

"Macron può continuare a intervenire personalmente nelle questioni climatiche e finanziarie internazionali, come ha fatto spesso, ma la sua posizione è più incerta dopo questa sequenza politica che ha seguito da vicino quella globale".