Di Liv Stroud and Donogh McCabe

I risultati elettorali in Francia sono al centro di una riflessione che travalica i confini nazionali. Ma quali saranno gli effetti sulle relazioni della Francia con la Germania?

Le elezioni francesi, che hanno regalato la vittoria al Nuovo Fronte Popolare, travalicano i confini nazionali e pongono una serie di quesiti, anche alla luce della difficile composizione delle forze in campo.

Ma quali saranno gli effetti sulle relazioni tra Francia e Germania? Il ricercatore del Consiglio tedesco per le relazioni estere Jacob Ross afferma che le reazioni sono contrastanti.

La sinistra francese e i sentimenti anti tedeschi

"La Germania è, credo, molto preoccupata per alcune parti della coalizione di sinistra, se questa coalizione avrà effettivamente responsabilità di governo - dice Ross - ad esempio, la France Insoumise, partito di sinistra francese con figure come Jean-Luc Mélenchon, che in passato ha espresso sentimenti molto anti tedeschi. Tuttavia, anche in Germania c'è grande sollievo per il fatto che il rischio di una vittoria del Rassemblement national sia stato scongiurato".

L'incertezza sul primo ministro francese

"E ora c'è molta incertezza perché non è chiaro chi guiderà il governo in futuro, chi diventerà primo ministro - aggiunge Jacob Ross - Anche i partiti della coalizione di sinistra non lo sanno ancora. Non si sa nemmeno se questa alleanza di sinistra avrà la responsabilità di governare. Questo avviene in un momento in cui c'è bisogno di molta stabilità, e non si può permettere questa incertezza".

La Germania nutre più di una preoccupazione sulla tenuta economica e finanziaria francese: Parigi è già fortemente indebitata e la coalizione di sinistra ha fatto costose promesse in campagna elettorale, che probabilmente causeranno attriti a livello europeo.