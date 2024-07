Di Euronews Agenzie: AP

Dopo un primo turno che ha visto il successo dell'estrema destra, Domenica gli elettori francesi sceglieranno la composizione dell'Assemblea nazionale con il ballottaggio. Cosa c'è da sapere sul voto francese

Perché si svolgono queste elezioni?

Il 9 giugno il presidente Emmanuel Macron ha fatto una scommessa: dopo aver constatato la sconfitta alle europee del suo partito Renew contro il Rassemblement national di estrema destra guidato da Marine Le Pen,ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto elezioni legislative lampo.

Cosa è successo al primo turno?

Al primo turno delle votazioni, lo scorso 30 giugno, nessun partito ha conquistato la maggioranza assoluta di 289 seggi necessaria a governare.

Il Rassemblement national ha ottenuto poco più del 33,1 per cento dei voti espressi, circa tre punti percentuali in meno rispetto alle previsioni dei sondaggi. Si è comunque affermato come il chiaro vincitore.

Per la prima volta, Rn è stato il partito più votato al primo turno, quasi raddoppiando i consensi rispetto all'ultima elezione dell'Assemblea nazionale francese nel 2022.

La coalizione "Ensemble" (Insieme) di Macron non ha raggiunto il 21 per cento dei voti, in netto calo rispetto alla fase equivalente delle elezioni legislative del 2022.

I partiti di sinistra uniti sono arrivati secondi. Il Nuovo fronte popolare, un'alleanza tra il Partito Socialista, i Verdi e la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, creato subito l'annuncio di Macron, ha ottenuto il 28% - un leggero miglioramento rispetto al 25,7 per cento raggiunto dalla Nupes nel 2022.

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron al seggio elettorale di Le Touquet-Paris-Plage, giugno 30, 2024 Yara Nardi/AP

Quali partiti sono in corsa alle elezioni francesi?

Ci sono diversi partiti in corsa, ma la gara sarà essenzialmente tra quattro contendenti principali.

Il Rassemblement national di estrema destra e i suoi alleati, il Nuovo fronte popolare di sinistra, l'alleanza centrista "Ensemble" e i Repubblicani conservatori.

Cosa succederà domenica?

Gli elettori di tutta la Francia e dei territori d'oltremare potranno votare per 501 dei 577 seggi dell'Assemblea Nazionale, la camera bassa e più importante del Parlamento francese.

Nella frenetica settimana tra i due turni, più di duecento candidati centristi e di sinistra si sono ritirati dalla corsa per aumentare le possibilità dei loro rivali moderati e cercare di impedire ai candidati del National Rally di vincere.

I sondaggi finali pre-elettorali suggeriscono che questa tattica potrebbe aver diminuito le possibilità dell'estrema destra di ottenere la maggioranza assoluta. Ma il partito di Le Pen ha un sostegno più ampio e profondo che mai e spetta agli elettori decidere.

Gli elettori dei territori francesi d'oltremare e i cittadini francesi all'estero hanno iniziato a votare sabato.

Cartelloni elettorali a Strasburgo, giugno 27, 2024 Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Quali sono i possibili risultati?

Le proiezioni dei sondaggi indicano che Rn avrà probabilmente il maggior numero di seggi nella prossima Assemblea Nazionale, il che sarebbe una prima volta storica.

Se dovesse ottenere la maggioranza assoluta di 289 seggi, Macron dovrebbe nominare il presidente di Rn Jordan Bardella nuovo primo ministro francese. Bardella potrebbe quindi formare un governo e lui e Macron condividerebbero il potere in un sistema chiamato "coabitazione".

Se il partito non ottiene la maggioranza ma ha comunque un gran numero di seggi, Macron potrebbe nominare comunque Bardella, anche se Rn potrebbe rifiutare per timore che il suo governo possa cadere con il voto di fiducia.

Oppure Macron potrebbe cercare di costruire una coalizione con i moderati ed eventualmente scegliere un primo ministro di centro-sinistra.

Se non c'è un partito con un mandato chiaro per governare, Macron potrebbe nominare un governo tecnico, composto da esperti non affiliati a partiti politici. Un governo di questo tipo probabilmente si occuperebbe soprattutto di amministrare il Paese per far funzionare la Francia.

Ma a complicare le cose c'è il fatto che tutte queste opzioni richiedono l'approvazione del Parlamento.

Se i colloqui politici dovessero prolungarsi troppo a causa delle vacanze estive e delle Olimpiadi di Parigi, il governo centrista di Macron potrebbe mantenere un governo di transizione in attesa di ulteriori decisioni.

L'Assemblea nazionale francese, Dicembre 11, 2023 Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Elezioni francesi: Come funziona la coabitazione?

Se una forza di opposizione conquista la maggioranza, Macron sarebbe costretto a nominare un primo ministro appartenente a questa nuova maggioranza. In base a questo accordo di "coabitazione", il governo attuerebbe politiche che divergono dai piani del presidente.

La moderna Repubblica francese ha già visto tre coabitazioni, l'ultima sotto il presidente conservatore Jacques Chirac, con il primo ministro socialista Lionel Jospin, dal 1997 al 2002.

Il primo ministro è responsabile nei confronti del Parlamento, guida il governo e presenta le proposte di legge.

Il presidente è indebolito sul piano interno durante la coabitazione, ma detiene ancora alcuni poteri in materia di politica estera, affari europei e difesa ed è incaricato di negoziare e ratificare i trattati internazionali. Il presidente è anche il comandante in capo delle forze armate del Paese e detiene i codici nucleari.

Cosa succede in caso in cui non si trovi la maggioranza in Parlamento?

Sebbene non sia raro in altri Paesi europei, la Francia moderna non ha mai avuto un parlamento senza un partito dominante.

Una situazione del genere richiede che i legislatori costruiscano un consenso tra i partiti per concordare le posizioni del governo e la legislazione. La politica frammentaria della Francia e le profonde divisioni sulle tasse, sull'immigrazione e sulla politica del Medio Oriente rendono questa situazione particolarmente difficile.

Questo potrebbe far deragliare le promesse di Macron di rivedere i sussidi di disoccupazione o di legalizzare le procedure di fine vita per i malati terminali, tra le altre riforme. Potrebbe anche rendere più difficile l'approvazione di un bilancio.

Un elettore vota al primo turno delle elezioni francesi, giugno 30, 2024 AP Photo

Quando sapremo i risultati?

I seggi si apriranno in tutto il Paese alle 8 del mattino ora locale e si chiuderanno alle 18 nelle città e nei piccoli centri e alle 20 nei grandi centri urbani.

I sondaggisti pubblicheranno le prime proiezioni a livello nazionale basate sui primi risultati parziali dei seggi elettorali subito dopo la loro chiusura. Questi exit poll sono generalmente affidabili.

Lo spoglio dei voti è veloce e il risultato potrebbe essere noto già domenica sera o, al più tardi, nelle prime ore di lunedì.