Natisone: ritrovato dopo oltre 20 giorni il corpo di Cristian Molnar

Di Euronews

I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo del 25enne scomparso nel fiume in provincia di Udine in seguito a un'improvvisa piena. I corpi delle sue due amiche erano stati ritrovati lo scorso 2 giugno

PUBBLICITÀ

È stato ritrovato in una forra sul fiume Natisone il corpo senza vita del 25enne Cristian Molnar. Il giovane romeno, che viveva in Austria, risultava disperso dal 31 maggio scorso quando insieme alle due amiche Patrizia Cormos e Bianca Doros era stato travolto da una piena nel fiume a Premariacco (Udine), mentre si trovavano bloccati su un'isoletta.

I tre giovani avevano chiesto aiuto quando l'acqua aveva iniziato ad aumentare a causa del maltempo. I soccorritori, secondo quanto ricostruito, non sono riusciti a recuperare i ragazzi sotto gli occhi increduli di molti cittadini accorsi dopo che si era diffusa la notizia della loro emergenza. Uno degli ultimi video diffusi dei tre ragazzi li mostrava abbracciati in attesa dei Vigili del fuoco.

Il sindaco di Premariacco Michele De Sabata ha confermato il ritrovamento, spiegando che non è stato facile perché si trovava sommerso e incastrato tra rocce e ramaglie. Il primo cittadino ha istituito una giornata di lutto cittadino per lunedì 24 giugno. "È un momento importante per la comunità, perché ritorniamo Cristian alla sua famiglia e anche alla Romania che lo sta aspettando. L'abbraccio di quei tre ragazzi rimarrà per l'umanità", ha detto De Sabata.

Posted by Michele De Sabata on Sunday, June 23, 2024

Il corpo del ragazzo, da quanto risulta, è stato ritrovato circa 500 metri dal ponte Romano, non molto lontano da dove sono stati trovati lo scorso 2 giugno i corpi delle altre due vittime. Sulla vicenda sta intanto indagando la procura di Udine, che ha aperto un’indagine per omicidio colposo contro ignoti.