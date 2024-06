Di Isabelle Repiton

Viaggio nelle zone rurali della Francia, dove gli agricoltori devono scegliere se votare per l'estrema destra o appoggiare Macron e le politiche dell'Ue che li aiutano a superare la crisi

PUBBLICITÀ

Mentre l'estrema destra ha ottenuto un'ampia maggioranza nella Francia rurale alle elezioni europee del 9 giugno, gli agricoltori francesi non sono stati i suoi più forti sostenitori. Alcuni sono tentati da questo voto, ma altri dubitano anche della capacità del Rassemblement National (RN) di difenderli. E gli aiuti europei, anche se criticati, sono essenziali per la loro sopravvivenza.

All'ingresso di Braslou, un villaggio di 315 abitanti nel sud della Touraine, il cartello che indica il nome del comune è ancora capovolto. È rimasto capovolto da quando la rabbia dei contadini ha infiammato le campagne francesi ed europee all'inizio dell'anno. Un modo per dimostrare che "stiamo camminando sulla nostra testa", spiega uno di coloro che hanno partecipato a questo "rovesciamento " qui e nei villaggi circostanti.

Mathieu è un coltivatore di cereali che ha preso il posto del padre alla guida di un'azienda agricola di 270 ettari, piuttosto grande. È uno dei circa dieci agricoltori del comune e gestisce anche un'azienda di macchinari agricoli utilizzati da altre aziende. È iscritto al sindacato dei Giovani agricoltori (JA), vicino alla maggioranza della FNSEA. Politicamente si identifica con il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e Jordan Bardella, ma non è sicuro di votare ancora per loro.

Braslou Isabelle Bloncourt Repiton

Il 9 giugno ha votato a destra. Deplora il fatto che non tutti gli agricoltori europei siano soggetti alle stesse norme, che alcuni prodotti chimici vietati in Francia siano autorizzati in Spagna e che il pollame ucraino, soggetto a pochi controlli, abbia invaso il mercato francese: "Non sono contrario alle importazioni, purché il commercio sia equo e l'etichettatura trasparente", insiste.

Una deputata di Macron apprezzata per la sua capacità di ascolto

Domenica 30 giugno non esclude di votare per la riconferma di Fabienne Colboc, deputata dello schieramento di Emmanuel Macron. "È spesso sul campo, molto attiva e ascolta" il piccolo gruppo di lavoro formato con una ventina di altri agricoltori per monitorare le misure promesse da Emmanuel Macron e dal suo governo dopo la crisi invernale.

Li ha ricevuti a Parigi nel suo ufficio e li ha accompagnati in una visita alle mense scolastiche, il cui approvvigionamento è oggetto di dibattito. Ma la decisione di Emmanuel Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale ha bloccato tutti i lavori in corso. Spera di riprenderli dopo il periodo elettorale.

Jordan Bardella rencontre les agriculteurs. AP Photo

Pur affermando di essere contrario al "macronismo", ha dichiarato: "Se voto per le mie idee, voto RN. Ma se voglio difendere la mia professione, voto per Colboc. L'attuale governo ha seguito le nostre richieste". D'altra parte, dubita della capacità del candidato della RN, che non conosce, di ascoltare e difendere gli agricoltori.

Mathieu non ha dimenticato che il gruppo Identità e Democrazia (ID), di cui fa parte la RN al Parlamento europeo, ha votato a favore degli accordi di libero scambio con la Nuova Zelanda. I 15 eurodeputati francesi della RN hanno votato contro, ma questo ha creato dei dubbi.

Inoltre, il candidato locale della RN non sta organizzando alcun incontro pubblico nella zona e il programma agricolo della RN è appena accennato. "Votiamo per qualcuno che sentiamo vicino, con cui possiamo parlare", spiega.

Alle elezioni europee, in tutte le zone rurali della Francia, il Rassemblement National (RN) ha sfiorato il 40%, oltre 8 punti in più rispetto all'intero Paese. A Braslou, il 9 giugno il RN ha ottenuto il 25,4% dei voti e il partito guidato dalla nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal, il 7,5%. Il 32,9% per l'estrema destra, leggermente inferiore alla media nazionale (36,8%).

L'Europa, un male necessario

Il voto rurale non è il voto agricolo. E il peso degli agricoltori sulla popolazione è in costante calo. Storicamente, la maggioranza degli agricoltori vota per la destra tradizionale, non per l'estrema destra. Alle elezioni europee, hanno dato il 26% dei loro voti alla RN, meno dell'intera popolazione francese.

A Braslou, Sylvain, che coltiva cereali biologici su 150 ettari dal 2012, non si è recato alle urne il 9 giugno, come il 49% degli elettori francesi. Il clima disastroso della primavera non gli ha dato il tempo necessario. Ha dovuto seminare per recuperare. Per le elezioni legislative, non è sicuro di nulla.

Ammette che senza gli aiuti europei dovrebbe smettere di coltivare. Ma se "i prezzi riflettessero i nostri costi di produzione, non avremmo bisogno di questi aiuti. Dobbiamo essere in grado di vivere del nostro commercio. Voglio difendere il mio reddito".

Marine Le Pen s'adresse aux médias lors d'une visite d'un projet d'éoliennes en mer pour produire de l'électricité, à Erquy, dans l'ouest de la France. AP Photo

Un agricoltore biologico, ma non un ecologista

Un po' più in là, Magali e suo marito, agricoltori biologici da tre generazioni, cercano di mantenere una produzione diversificata su 137 ettari: cereali (grano, lino, girasole, farro, miglio, ecc.), maiali semibradi e bestiame giovane.

Magali concorda sul fatto che il reddito agricolo è stato il vero problema durante la crisi di inizio anno. "La PAC europea è solo una compensazione per il fatto che vendiamo in perdita. E la Francia sta aggiungendo vincoli, come il sorvolo satellitare delle colture biologiche per monitorarle. È necessario uno smartphone di ultima generazione per collegarsi a un'applicazione dedicata. Emmanuel Macron crede che la tecnologia digitale salverà l'agricoltura", critica. È convinta che l'agricoltura tradizionale convenzionale, basata sui fertilizzanti chimici, finirà per scomparire da sola.

I "dimenticati" delle aree rurali

Senza dire per chi voterà, esclude di votare per gli ecologisti, che a suo avviso sono troppo dogmatici, ad esempio quando si oppongono all'aratura. Ritiene che "la paura della RN non sia la strada da seguire" .

Al di là del loro lavoro, gli agricoltori che abbiamo incontrato condividono la sensazione di gran parte del mondo rurale di essere stati "dimenticati", "abbandonati" dai politici e dalle autorità. Diserzione dei servizi pubblici, prestazioni sociali inaccessibili a causa di redditi ancora superiori al minimo... E hanno paura dell'insicurezza e dell'immigrazione che vivono solo attraverso la televisione.