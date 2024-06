Il presidente francese ha venduto il suo partito come una forza centrista contro l'estremismo, ma ora si trova di fronte a un'elezione incerta e la sua strategia di contrapporre la sua coalizione presidenziale a due estremi potrebbe non funzionare più con gli elettori

PUBBLICITÀ

Quando è stato eletto presidente della Francia per la seconda volta nel 2022, Emmanuel Macron ha riconosciuto che alcuni hanno votato per lui al secondo turno solo per contrastare la candidata di estrema destra Marine Le Pen.

Molti francesi hanno votato "non per sostenere le mie idee, ma piuttosto per bloccare quelle dell'estrema destra", ha detto Macron, aggiungendo che il voto gli era dovuto.

A distanza di due anni, il cosiddetto "fronte repubblicano" per impedire all'estrema destra di conquistare il potere ha perso slancio, con il Rassemblement National (RN) che si è piazzato al primo posto alle elezioni europee e che potrebbe vincere le elezioni legislative lampo del 30 giugno e del 7 luglio.

Il movimento di Macron, nel frattempo, ha visto crollare il suo sostegno dopo aver perso la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, nel 2022, ed essere arrivato secondo dopo l'estrema destra alle elezioni europee del mese scorso.

Il presidente ha descritto la sua coalizione come un'alternativa ai due estremi, ma nei sondaggi è in svantaggio sia rispetto all'estrema destra RN che alla coalizione di sinistra chiamata Nouveau Front populaire (NFP), e secondo alcuni i risultati potrebbero portare a un parlamento senza maggioranza.

In che modo questo personaggio politico esploso sulla scena nel 2017 ha ricostruito il panorama politico nazionale e ha contribuito all'ascesa dell'estrema destra?

Il potere personalizzato di Macron

Macron non si è venduto né a destra né a sinistra, lanciando un movimento centrista che ha preso spunto da entrambi i partiti moderati tradizionali del Paese. Tuttavia, secondo gli esperti, non è stato in grado di creare un movimento che riempisse il vuoto che c'era tra destra e sinistra.

"Ha deregolamentato il sistema politico francese, tradizionalmente caratterizzato da una divisione tra destra e sinistra", ha dichiarato Stéphane Cadiou, professore di scienze politiche all'Università di Lione 2. "Per seguire la sua politica personale, ha lanciato un movimento centrista che ha preso le distanze da entrambi i partiti moderati tradizionali del Paese", ha aggiunto Cadiou.

"Per rendere redditizio il suo business politico personale, ha dovuto convincere la gente della natura obsoleta della divisione destra-sinistra, minando tutti i punti di riferimento familiari dello spazio politico", ha ancora detto Cadiou.

Macron non è riuscito a "costruire nulla", lasciando solo uno spazio politico "in costruzione", ha detto Cadiou, poiché non riesce a riunire i due campi disparati.

French President Emmanuel Macron arrives in a café after a military ceremony in Brittany, 18 June 2024. AP Photo/Christophe Ena, Pool

Il presidente francese è passato dall'affidarsi principalmente agli elettori di sinistra nel 2017 a quelli di destra nelle elezioni del 2022. Il Partito Socialista (PS) ha registrato un enorme calo di consensi sia nelle elezioni presidenziali del 2017 che in quelle del 2022, mentre i Républicains (LR) di destra sono crollati nel 2022.

Il suo movimento si è basato sulla vendita della sua candidatura e del suo marchio, legando intrinsecamente la sua immagine alla sua coalizione.

"Ha scommesso sulla sua esperienza, sul fatto che il suo tempo trascorso nell'alta funzione pubblica e nel settore privato potesse essere utilizzato per garantire la sua legittimità e superare la divisione tra sinistra e destra", ha aggiunto l'esperto.

Da quando è stato eletto, il suo indice di gradimento è sceso da oltre il 50 per cento a meno del 30 per cento, e alcuni elettori che considerano l'estrema destra dicono di essere scoraggiati dal presidente.

Christian, un elettore di 67 anni della campagna vicino a Lione, che ha parlato con Euronews durante un incontro pubblico dell'estrema destra, aveva già votato per Macron, ma ha detto che il presidente francese ha un "modo di far arrabbiare le persone".

"Non possiamo dire che non è stato fatto nulla, perché è vero che dimentichiamo rapidamente ciò che è stato fatto e guardiamo soprattutto a ciò che resta da fare, ma il suo metodo non funziona. Ha un modo di presentare gli argomenti che fa arrabbiare", ha detto l'ex operaio dell'industria automobilistica.

Un calo prevedibile del consenso

Il calo dell'indice di gradimento di Macron era ampiamente prevedibile in Francia. "I francesi si stufano sempre dei loro leader", ha dichiarato Tara Varma, esperta di politica francese presso la Brookings Institution di Washington. "Penso che ci sia solo un senso generale di fiacchezza che la popolazione francese ha nei confronti del proprio leader", ha aggiunto.

Ma parte del problema del presidente francese è la sua mancanza di "ancoraggio locale" dopo aver accentrato il potere a Parigi. Al Senato, i partiti tradizionali rimangono la destra LR e la sinistra PS, e il partito di Macron non è riuscito a conquistare nessuna delle 13 regioni metropolitane della Francia alle elezioni regionali del 2021.

PUBBLICITÀ

"Non credo che il suo partito abbia dedicato abbastanza tempo a costruire un ancoraggio locale, perché sì, hanno perso le elezioni europee, ma hanno perso tutte le elezioni locali negli ultimi sette anni", ha detto Varma.

Cadiou ha aggiunto che Macron ha lavorato per accentrare ulteriormente il potere nell'ambito della Quinta Repubblica, che già conferisce al presidente una quantità di potere senza precedenti. Secondo gli esperti, ciò è stato particolarmente amplificato durante crisi come le proteste dei Gilet Gialli e la pandemia Covid-19.

Macron al centro dei due estremi

Macron ha sempre venduto il suo movimento come un movimento contro l'estrema destra, affrontando due volte Marine Le Pen alle elezioni presidenziali e contando sul sostegno degli elettori per evitare che l'estrema destra salisse al potere.

I tentativi di dipingere ora la coalizione presidenziale come una via di mezzo tra "due estremi" sono "piuttosto pericolosi", secondo Varma, che spiega che non si tratta di un ritratto corretto della coalizione di sinistra del NFP.

Secondo Varma, c'è meno mobilitazione pubblica contro il RN di estrema destra, che è stato in grado di crescere localmente fino a diventare la principale forza politica francese.

PUBBLICITÀ

Marine Le Pen (left) and Emmanuel Macron (right) prior to a 2017 debate between the two presidential candidates. Eric Feferberg/Pool Photo via AP

L'esperta sostiene che la prossima settimana potrebbe essere difficile per Macron creare un blocco contro l'estrema destra al secondo turno delle elezioni legislative, dopo aver contrapposto il partito alla coalizione di sinistra.

Mathias Bernard, presidente dell'Università di Clermont Auvergne nella città francese di Clermont-Ferrand, ha dichiarato a Euronews che la strategia di Macron di essere il "muro contro l'estremismo" potrebbe ora essere una debolezza.

Nel 2017 e nel 2022, Macron era un blocco contro un estremo di destra, ma ora questo movimento centrale è al terzo posto.

"L'NFP è visto come il blocco più efficace contro l'estrema destra, mentre l'RN è visto come il blocco più efficace contro l'estrema sinistra e la France Insoumise (partito di sinistra)", ha detto Bernard.

"Questo centro è bloccato tra questi due blocchi, ognuno dei quali è in grado di mettere i voti contro l'altro", ha aggiunto, e la strategia di Macron di fermare l'estremismo è ora una "debolezza".

PUBBLICITÀ

"Poiché Macron doveva essere il moderato, il ragionevole e l'intellettuale, è stato davvero difficile, credo, per la destra moderata e la sinistra moderata trovare uno spazio in questo panorama che Macron ha completamente distrutto", ha detto Varma.

Ma ora, alla luce dei risultati delle elezioni europee, potrebbe esserci "lo slancio per la sinistra moderata di ricostruirsi un po' alla volta e di tornare ad avere un ruolo un po' più prominente nel panorama politico francese", ha detto Varma.

Ma mentre la Francia si avvia verso quello che potrebbe essere un parlamento senza maggioranza, il Paese potrebbe dover trovare un "modo più europeo di fare politica" e vedere se può adattarsi a fare compromessi in un contesto in cui l'estrema destra è in vantaggio, ha aggiunto.