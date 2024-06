Viktor Orbán, Giorgia Meloni e Petr Fiala vogliono avere più voce in capitolo nell'assegnazione dei posti di comando dell'Ue. Ma i numeri giocano a loro sfavore

PUBBLICITÀ

Chi dovrebbe guidare l'Unione europea nei prossimi cinque anni? A dieci giorni dalle elezioni, la domanda rimane senza risposta.

Un vertice informale tenutosi lunedì non è riuscito a imprimere la svolta necessaria, nonostante la presenza di un terzetto di candidati ai posti di comando: Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione europea, António Costa per la presidenza del Consiglio europeo e Kaja Kallas per la carica di Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Sulla carta, la selezione soddisfa tutti i requisiti: politicamente eterogenea, geograficamente mista e di genere. Si tratta anche di una rosa di volti noti che hanno avuto a che fare con i leader dei Paesi membri negli ultimi cinque anni e che difficilmente potranno riservare grandi sorprese.

Tuttavia, non c'è stato alcun accordo. Una serie di incontri bilaterali e trilaterali tra i tre principali partiti - il Partito popolare europeo (Ppe), i socialisti e i liberali - hanno contribuito a colmare le distanze, ma si sono arenati a causa delle richieste massimaliste del Ppe.

Il 27 giugno è previsto un vertice per un nuovo tentativo.

Il disappunto di Orbán, Meloni e Fiala

Nel frattempo, sono iniziate le recriminazioni. Alcuni leader hanno espresso il loro disappunto e la loro frustrazione per il modo in cui i negoziati sono stati condotti. "La volontà del popolo europeo è stata ignorata oggi a Bruxelles", ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orbán al termine della riunione di lunedì.

Orbán ha attaccato il Ppe, che ha ampiamente vinto le elezioni, per essersi spartito le cariche con i socialisti e i liberali, arrivati rispettivamente secondi e terzi. "Non si preoccupano della realtà", ha scritto Orbán. "Non dobbiamo essere ingenui: continueranno a sostenere l'immigrazione e a inviare ancora più soldi e armi alla guerra Russia-Ucraina".

Martedì il Corriere della sera ha pubblicato un articolo che descrive la rabbia di un altro leader: Giorgia Meloni. Secondo il quotidiano la premier, che si è posizionata come kingmaker, si è risentita di essere stata lasciata in disparte mentre erano in corso i bilaterali e si rifiuta di accettare una selezione "preconfezionata" senza aver prima discusso in modo "serio e approfondito" i risultati delle elezioni.

Poi, un terzo leader si è buttato nella mischia per esprimere le sue rimostranze: Petr Fiala, primo ministro della Repubblica Ceca, che ha fatto un collegamento inverosimile tra la geografia del suo Paese e la sua pretesa di potere.

"Le regole sono chiare: le nomine ai vertici delle istituzioni europee devono rispettare gli interessi politici e geografici", ha scritto Fiala sui social media. "La Repubblica Ceca è al centro dell'Europa - il nostro futuro portafoglio deve riflettere questo".

Le forze di estrema destra rimangono una minoranza

Le lamentele espresse da Orbán, Meloni e Fiala derivano da un tratto comune che li unisce: nessuno di loro appartiene alle tre famiglie europeiste - il Ppe, i socialisti e i liberali - che per decenni hanno dominato Bruxelles.

Sebbene la loro influenza non sia più quella di un tempo, la "grande coalizione" detiene ancora la maggioranza al Parlamento europeo e controlla il Consiglio europeo, con circa il 75 per cento dei capi di Stato e di governo intorno al tavolo.

A loro avviso, questi numeri sono sufficientemente forti per mantenere il tradizionale gioco di scambi che prevede che i posti di comando siano assegnati al Ppe, ai socialisti e ai liberali in base ai loro risultati elettorali. Sebbene questo modo di lavorare sia stato criticato come un "accordo dietro le quinte" privo di trasparenza, ha garantito stabilità e prevedibilità nel ciclo decisionale del blocco.

Ma per Orbán, Meloni e Fiala soffiano venti di cambiamento.

L'aumento dei consensi per i partiti di destra e di estrema destra nelle elezioni di giugno è, per loro, l'alba di una più ampia revisione delle norme di lunga data dell'Unione, a partire dalla distribuzione dei ruoli apicali. Secondo il loro pensiero, le loro voci rafforzate dovrebbero essere ascoltate e riconosciute con maggiore autorità.

"Il risultato delle elezioni europee è chiaro: i partiti di destra si sono rafforzati, la sinistra e i liberali hanno perso terreno", ha detto Orbán. "Non ci arrenderemo a questo! Uniremo le forze della destra europea e combatteremo contro i burocrati favorevoli all'immigrazione e alla guerra".

L'aritmetica, tuttavia, dipinge un quadro piuttosto diverso.

Sebbene i nazionalisti abbiano fatto breccia, non hanno raggiunto l'"ondata massiccia" che i sondaggi avevano previsto. Nella prossima legislatura saranno più numerosi, ma rimarranno una minoranza. La "grande coalizione" avrà una maggioranza di oltre 400 seggi su 720 e che potrebbe superare i 450 con l'aggiunta dei Verdi, più che sufficienti a stabilizzare la barca.

PUBBLICITÀ

Viktor Orbán e Giorgia Meloni European Union

Un supergruppo di estrema destra non cambierebbe gli equilibri

Per contro, i gruppi di estrema destra Conservatori e riformisti europei (Ecr) e Identità e democrazia (Id) avranno insieme oltre 130 seggi, che potrebbero aumentare se alcuni membri non iscritti si unissero alle loro fila.

Nel Consiglio europeo, dove vengono prese le decisioni politiche al massimo livello, i numeri sono più netti: l'Ecr ha due rappresentanti - Meloni e Fiala - e l'Id non ne ha nessuno. Orbán non è affiliato a nessun gruppo parlamentare e punta sull'Ecr. Il suo ingresso, tuttavia, è osteggiato dai membri pro-Ucraina del gruppo, compreso il partito di Fiala.

Consapevoli della loro frammentazione, gli esponenti dell'Id hanno promosso colloqui per formare un supergruppo di destra radicale per amplificare il loro peso. Ma lo sforzo è stato finora infruttuoso e si scontra con disaccordi ideologici tra le forze, in particolare su Russia e Cina.

Anche se il supergruppo dovesse emergere e superare i socialisti come seconda formazione del Parlamento, non altererebbe i risultati delle elezioni. L'equilibrio di potere nel Parlamento e nel Consiglio rimarrebbe invariato, con il centro che raccoglie un numero di voti sufficiente a garantire che i posti di comando siano affidati a coloro che vogliono rafforzare, anziché indebolire, il progetto di integrazione europea.