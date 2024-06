Il Partito popolare europeo ha aperto le braccia al movimento politico di Péter Magyar, la spina nel fianco di Orbán tre anni dopo che gli eurodeputati di Fidesz erano stati costretti a lasciare il gruppo parlamentare

PUBBLICITÀ

Il partito del più accanito oppositore politico di Viktor Orbán è entrato a far parte del Partito popolare europeo (Ppe). Il gruppo di centrodestra a Parlamento europeo fino al 2021 annoverava Fidesz, il partito del primo ministro ungherese.

Ora, il partito del Rispetto e della Libertà (TISZA) di Péter Magyar confluirà nel gruppo europeo dopo una votazione svoltasi martedì a Bruxelles, quindi i sette eurodeputati di TISZA eletti alle scorse elezioni europee siederanno nella fazione più grande del Parlamento.

Magyar, ex membro del governo di destra di Orbán, all'inizio di quest'anno ha scioccato la nazione ungherese denunciando quello che ha descritto come uno "Stato mafioso", rivelando la sua esperienza personale con la corruzione e con la macchina della propaganda del governo.

Ha guidato la campagna di TISZA in vista del voto di giugno, ottenendo un incredibile 30 per cento dei voti ungheresi, infliggendo un duro colpo al Fidesz di Orbán che, pur rimanendo il maggior partito, ha ottenuto meno della metà dei voti (44,8 per cento) per la prima volta in un voto dell'Unione europea da quando Orbán è tornato al potere nel 2010.

Magyar aveva in precedenza dichiarato che non avrebbe accettato il seggio di deputato al Parlamento europeo, ma lunedì ha fatto marcia indietro sottoponendo la decisione a una votazione pubblica sul suo profilo Facebook.

Secondo Magyar, una maggioranza di 100 mila votanti ha detto che avrebbe dovuto scegliere Bruxelles anziché Budapest.

Magyar ha, però, giurato di continuare a combattere le posizioni di Orbán. "Lavorerò per il cambiamento in Ungheria", ha detto.

"Il cambiamento è iniziato e questo è l'inizio della fine per il partito Fidesz", ha dichiarato Magyar ai giornalisti.

"Sono orgoglioso che siamo entrati nel Ppe, il più grande gruppo del Parlamento europeo, dove possiamo davvero rappresentare gli interessi dei cittadini ungheresi. Orbán non è così fortunato", ha detto Magyar, aggiungendo che gli europarlamentari del TISZA punteranno a posizioni di potere nelle commissioni parlamentari, al fine di plasmare la legislazione dell'Ue in settori quali l'industria e l'ambiente.

Il Fidesz di Orbán è attualmente politicamente senza casa nel Parlamento europeo e i suoi eurodeputati hanno quindi un'influenza limitata.

Ma soprattutto, Magyar si è impegnato a lottare per ripristinare lo Stato di diritto nel suo Paese, dove il regresso democratico dopo l'ascesa al potere di Orbán è ben documentato.

"Bruxelles non ha capito bene la situazione dell'Ungheria. Bruxelles e il Parlamento europeo hanno aiutato il Primo Ministro Orbán a giocare questa partita in Ungheria e a usare la procedura dell'articolo 7 e dello Stato di diritto per i suoi scopi politici", ha affermato in una velata pugnalata a Bruxelles.

Per anni, l'esecutivo dell'Ue ha trattenuto i fondi dal governo di Budapest come ritorsione per le persistenti violazioni dello Stato di diritto, il che ha permesso a Orbán di alimentare una feroce campagna anti-Ue a livello nazionale.

Secondo Magyar questo ha frenato l'Ungheria dal punto di vista economico. "Ora siamo il secondo Stato membro più povero d'Europa e ufficialmente il più corrotto", ha detto. "La gente è stufa della corruzione, delle bugie e della propaganda".

In vista del loro incontro, il presidente del Ppe, Manfred Weber, ha dichiarato: "È fantastico che un partito che pone le domande necessarie in Ungheria si unisca al Ppe".

"Questo è un chiaro messaggio della popolazione ungherese che vuole un'altra prospettiva politica", ha aggiunto Weber, riferendosi alla solida performance di TISZA alle elezioni europee di giugno.

Magyar chiarisce le posizioni sull'Ucraina

Sebbene sia ora lo sfidante politico più credibile in Ungheria, Magyar è egli stesso profondamente conservatore ed è emerso come figura di opposizione alternativa ai partiti centristi e di sinistra che hanno cercato di sfidare il governo di Orbán.

Ciò significa che condivide in parte la posizione del premier ungherese sulla guerra in Ucraina.

PUBBLICITÀ

"Putin è un aggressore. L'Ucraina è una vittima. E il popolo ucraino ha il diritto di difendere il proprio territorio", ha spiegato. "Ma condividiamo la posizione del governo. Non invieremo truppe o armi in Ucraina dall'Ungheria".

Il Ppe ha ripetutamente affermato che qualsiasi partner, per non parlare dei membri del gruppo, deve essere incrollabilmente "a favore dell'Ucraina".

Il Partito popolare cristiano democratico ungherese (Kdnp) - il partner minore della coalizione di Fidesz che detiene un seggio all'interno del gruppo del Ppe in Parlamento - ha annunciato martedì sera che avrebbe lasciato il gruppo. Per il partito democristiano di destra la posizione del Ppe alla guerra non è più "tollerabile".

In precedenza, Magyar aveva dichiarato che avrebbe aderito al Ppe solo se il partito Kdnp fosse uscito o fosse stato espulso. La sceneggiatura è stata probabilmente stata scritta da Manfred Weber, che si è recato a Budapest venerdì scorso per incontrare sia Magyar che il presidente del Kndp, Zsolt Semjén.

Il Ppe si consolida come gruppo parlamentare più forte

L'incontro di martedì ha visto il gruppo del Ppe accogliere un totale di quattordici nuovi membri, tra cui sette legislatori del TISZA di Magyar e altri in rappresentanza del Movimento dei contadini-cittadini olandesi (Bbb) e del Nuovo contratto sociale (Nsc), dell'Alleanza liberale danese, del Partito della famiglia tedesco e del partito dei sindaci e degli indipendenti cechi.

PUBBLICITÀ

Questi ingressi nel gruppo consolidano lo status del Ppe di maggiore raggruppamento al Parlamento europeo. Pur aderendo nel gruppo parlamentare, questi partiti non diventano necessariamente membri del partito politico paneuropeo del Ppe.

L'ingresso di TISZA nel Parlamento europeo avviene solo tre anni dopo che il Ppe ha costretto gli eurodeputati di Fidesz a uscire dal gruppo in seguito alle polemiche sui ritardi democratici in Ungheria, che una risoluzione del Parlamento europeo ha definito "autocrazia elettorale".