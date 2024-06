Elezioni europee: vincitori e vinti, l'Ue vira verso l'estrema destra

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Milioni di europei hanno votato per eleggere i 720 deputati al Parlamento europeo. Il crescente sostegno all’estrema destra ha spinto Emmanuel Macron a indire elezioni anticipate in Francia. Giorgia Meloni si accaparra un ruolo chiave nella formazione delle alleanzea

Con la chiusura delle urne per le elezioni parlamentari europee è chiaro chi sono i vincitori e i vinti nei 27 Stati membri dell'Unione europea.

La leader italiana Giorgia Meloni - con oltre il 28 per cento dei voti - ha rafforzato il suo ruolo di mediatrice a Bruxelles. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha ottenuto un risultato così drammatico da spingerlo a sciogliere il Parlamento e a indire elezioni anticipate.

I vincitori:

L'estrema destra francese Fronte Nazional - consegnando a Macron una sconfitta tagliente;

Il gruppo di destra del Ppe resta la più forza politica predominante in Parlamento, guadagnando 13 seggi rispetto al 2019;

La premier italiana Giorgia Meloni si è assicurata un ruolo chiave nella formazione delle alleanze per le elezioni.

I perdenti:

I Verdi in Austria e Germania hanno ottenuto risultati decisamente peggiori del previsto;

Il gruppo liberale Renew ha perso 20 seggi rispetto al 2019 in diversi Stati membri;

I socialdemocratici in Germania del cancelliere Olaf Scholz si sono piazzati al secondo posto insieme all'Alternative für Deutschland di estrema destra, dietro al Ppe.

Le prime stime mostrano un crescente consenso per l'estrema destra

Una prima stima dei risultati elettorali prodotta dal Parlamento europeo suggerisce che il partito dei Verdi e quello dei liberali di Renew perderanno ciascuno circa 20 eurodeputati, mettendo potenzialmente a rischio la maggioranza filoeuropea necessaria per sostenere le leggi dell'Ue.

Una proiezione pubblicata poco dopo la mezzanotte - e prodotta dopo la chiusura di tutti i seggi - mostrava che i Verdi avrebbe preso solo 53 eurodeputati, rispetto ai 72 stimati a marzo 2024.

I dati indicano che Renew, guidato da Emmanuel Macron, è sceso da 102 a 83 seggi. Ciò ha costretto il presidente francese a prendere l'inaspettata decisione di sciogliere l'Assemblea nazionale.

Il crollo dei consensi per i liberali di Macron ha portato un aumento dei consensi per i partiti considerati estremisti - anche se alcuni di questi non sono ancora stati assegnati ai gruppi politici del Parlamento europeo.

In Francia, le proiezioni indicano che il partito di estrema destra Fronte Nazionale (RN) di Marine Le Pen si è assicurato un altissimo 31,5 per cento dei voti, più del doppio di quelli ottenuti da Macron.

"La Francia ha bisogno di una chiara maggioranza per operare nella calma e nella concordia", ha scritto il leader francese su X. "Ho compreso il vostro messaggio, le vostre preoccupazioni e non le lascerò senza una risposta".

Il Partito della Libertà austriaco, di estrema destra, è in testa ai sondaggi e ha raddoppiato il numero dei suoi deputati portandoli a sei dopo aver ottenuto il 25,7 per cento delle preferenze, secondo le proiezioni del Parlamento europeo.

In Germania si prevede che il partito democristiano Cdu-Csu otterrà più del 30 per cento dei voti, un dato simile al 29 per cento ottenuto del 2019.

Nelle ultime previsioni, l’estrema destra AfD è arrivata terza con il 14,2 per cento, in aumento rispetto all’11 per cento del 2019 e vicinissimi ai socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz.

Fratelli d'Italia di Meloni, che appartiene al gruppo di destra dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), ha ottenuto risultati migliori rispetto all'opposizione di centro-sinistra del Partito Democratico, il cui sostegno è di circa il 24 per cento.

Forza Italia e Lega, altri due partiti della coalizione di governo della Meloni, non sembrano aver ottenuto risultati altrettanto buoni arrestandosi entrambi a meno del 10 per cento.

Queste tendenze a destra sono confermate in Spagna, dove si prevede che Vox aumenti la sua rappresentanza di due o tre eurodeputati. Mentre i nuovi arrivati di "Se acabó la fiesta" (Salf), cioè "La festa è finita", anch'essi identificati come populisti di estrema destra, otterranno per la prima volta due o tre eurodeputati, secondo gli exit poll.

Dopo quattro giorni di votazioni, le proiezioni per la nuova camera non sono ancora definitive.

Paesi Bassi: già confermata la virata a destra

Nei Paesi Bassi si è votato giovedì e le ultime proiezioni indicano che il partito di destra Pvv di Geert Wilders otterrà sei seggi.

L'oscillazione non è stata così estrema come ci si aspettava, consentendo all'alleanza Verde-Sinistra-Lavoro, che secondo gli exit poll dovrebbe conquistare otto seggi olandesi al Parlamento europeo, di ottenere la vittoria.

Le elezioni europee, il più grande esercizio democratico multi statale del mondo, determinano i 720 membri del Parlamento europeo che delibereranno sulla legislazione dell'Ue nei prossimi cinque anni.

Queste elezioni si svolgono dopo un periodo turbolento, dominato dalla pandemia da Covid-19 e dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, oltre che da un'impennata del costo della vita che ha preoccupato i cittadini europei.

La formazione del Parlamento e i compiti degli eurodeputati

Tra i primi compiti degli eurodeputati ci sarà quello di approvare il candidato alla guida della Commissione europea, con la presidente in carica Ursula von der Leyen che spera di ottenere un secondo mandato.

Nessun partito ha la maggioranza al Parlamento europeo e le votazioni vengono spesso decise di volta in volta cercando di comporre una coalizione che abbia la maggioranza necessaria.

La Camera è sempre stata dominata dai suoi due grandi gruppi, il Partito popolare europeo di centro-destra e i Socialisti di centro-sinistra.

I due hanno perso la loro maggioranza combinata nelle elezioni del 2019, da allora hanno dovuto formare alleanze informali con partiti come i Verdi e i Liberali - e le proiezioni indicano che difficilmente la riconquisteranno nel 2024.

Gli eurodeputati potranno anche emendare od opporsi a nuove proposte legislative, lasciando in bilico il destino del Green Deal dell'Ue, un'ambiziosa serie di leggi per ridurre le emissioni.

A ogni Paese viene assegnato un numero prestabilito di eurodeputati in base alla popolazione, che va dai 96 della Germania ai soli sei di Cipro, Malta e Lussemburgo.

Per la prima volta dall'inizio delle elezioni dirette nel 1979 il conteggio non includerà il Regno Unito, i cui 73 eurodeputati hanno lasciato le istituzioni europee dopo la Brexit nel febbraio 2020.