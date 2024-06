Chiusi i seggi alle 23, sono cominciati subito gli exit poll. Fratelli d'Italia avanti come previsto, meno bene il resto della maggioranza. Pdi e M5s secondo e terzo partito

L'Italia è stato l'ultimo Paese a chiudere i seggi nell'Ue alle 23. Sono subito cominciati gli exit poll e le proiezioni che ci accompagnerano per questa prima parte di spoglio.

Ecco i primi dati, secondo Opinio-Rai:

Fratelli d'Italia (Ecr): 26-30 per cento.

Partito Democratico (S&D): 21-25 per cento.

Movimento 5 stelle (non affiliati): 10-14 per cento.

Forza Italia-Noi moderati Ppe l'8,5-10,5 per cento.

Lega Salvini Premier (Id): 8-10 per cento.

Alleanza Verdi e Sinistra (nei Verdi europei): 5-7 per cento

Stati Uniti d'Europa (Renew): 3,5 e 5,5 per cento

Azione - Siamo europei: 2,5 - 4,5 per cento

Pace, Terra e Dignità: 1-3 per cento

Le Europee confermano Meloni, dopo avere sconvolto la Francia

Giorgia Meloni che capeggiava le liste di FdI in tutte le circoscrizioni si era data come obiettivo di non scendere sotto il 26 per cento della politiche del 2022.

Se doveva essere un referendum sulla premier e sull'operato del governo italiano in quasi due anni di lavoro, il risultato per FdI e Meloni si profila positivo secondo tutti gli exit polls. La premier segue i risultati da casa, a differenza degli altri maggiori leader di partito.

“Dai vari stati europei alla fine mi pare che si possa trarre un un filo comune, e il filo comune è una avanzata delle istanze di centrodestra. Poi ovviamente ci sono sfumature diverse in ogni nazione, in ogni partito, però mi pare evidente che questo sia ciò che sta accadendo in Europa”, ha commentato i primi exit poll Nicola Procaccini, eurodeputato di FdI e copresidente del gruppo Ecr conversando con i cronisti al comitato elettorale del partito.

Testa a testa invece tra le altre due forze della maggioranza, che si sono scontrate direttamente durante la campagna elettorale: Forza Italia e Lega, reduci da un 8,1 e un 8,8 per cento nel settembre 2022, si giocavano il posto d'onore accanto alla premier. Il partito guidato da Antonio Tajani è in vantaggio grazie alla coalizione con Noi Moderati.

Opposizioni: sale il Pd a guida Schlein, scende il Movimento Cinque Stelle

Elly Schlein guidava il Pd alla prima sfida elettorale. La soglia psicologica era fare meglio delle politiche di due anni fa (19 per cento) e sembra poterci riuscire. Il M5S cercava di non perdere ulteriore terreno e puntava a un 15 per cento o oltre che non lo premia nei primi exit poll.

Exit poll Italia: Avs sopra la soglia di sbarramento, Stati Uniti d'Europa e Azione sul filo

La soglia di sbarramento secondo la legge italiana è al 4 per cento. L'Allenza verdi e sinistra è sopra come previsto. Azione di Carlo Calenda e l'accoppiata di scopo tra gli ex radicali e Italia Viva di Matteo Renzi potrebbe finire sopra la soglia, con questi ultimi ben più vicini.