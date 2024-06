Mosca ha messo una taglia sulla sua testa. Kaja Kallas è ora ricercata in Russia per via della sua fervente opposizione all'invasione russa in Ucraina e al regime di Vladimir Putin

PUBBLICITÀ

La prima ministra estone Kaja Kallas, tra i più espliciti critici dell'Unione europea nei confronti della Russia, si candida a diventare Alto rappresentante dell'Unione europea. Una nomina che potrebbe inviare un segnale forte a Mosca.

I 27 leader del blocco hanno segnato il nome di Kallas per il massimo incarico diplomatico dell'Ue, attualmente ricoperto dallo spagnolo Josep Borrell, e la decisione finale è attesa per questa settimana.

Se la sua nomina verrà formalizzata dai leader dell'Ue giovedì e poi approvata dalla commissione Affari esteri del Parlamento europeo, diventerà la prima europea dell'Est a ricoprire questo ruolo e la prima estone ad aver mai ottenuto una delle massime cariche dell'Ue.

La campagna anti-Russia di Kallas

Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, Kallas è stata una forza trainante negli sforzi dell'Ue per punire la Russia tramite le sanzioni, nell'inviare sostegno militare all'Ucraina e nel rafforzare le capacità di difesa dell'Unione.

Il vigore della sua posizione anti-Russia, che risale a prima della guerra, ha fatto ipotizzare che la sua candidatura al ruolo di alto diplomatico potesse essere bloccata per paura di provocare Mosca.

La sua risposta senza mezzi termini all'aggressione russa ha persino fatto guadagnare a Kallas lo status di ricercata in Russia, in risposta ai suoi sforzi per rimuovere i monumenti della Seconda Guerra Mondiale di epoca sovietica nella sua nazione baltica, che il Cremlino ha descritto come "azione ostile nei confronti della memoria storica".

Ma i diplomatici hanno dichiarato a Euronews che la sua posizione spietata nei confronti di Mosca non è stata un grosso ostacolo alla sua nomina. I diplomatici dell'Europa orientale sono particolarmente favorevoli a portare la loro prospettiva in una diplomazia dell'Ue che per anni è stata dominata dagli europei occidentali.

La sua imminente nomina arriva anche nonostante il gruppo liberale europeo a cui appartiene sia scivolato al quarto posto tra le forze politiche del Parlamento europeo dopo i risultati deludenti delle elezioni europee di giugno.

Popolarità all'estero, calo di consensi in patria

La prospettiva di trasferirsi a Bruxelles arriva mentre la Kallas sta lottando contro il calo di consensi in patria, pur mantenendo un forte profilo a livello internazionale.

Il suo indice di gradimento è crollato al 16 per cento a gennaio, dopo mesi di declino dall'estate scorsa, quando sono emerse le prime notizie sui legami commerciali del marito con la Russia.

Nell'agosto 2023 è emerso che il marito di Kallas, Arvo Hallik, deteneva una partecipazione in una società di logistica che aveva continuato a operare in Russia dallo scoppio della guerra in Ucraina, più di un anno e mezzo prima. Da allora, Kallas ha negato di essere a conoscenza dei legami della società con la Russia e ha descritto la reazione interna come una caccia alle streghe.

Ma lo scandalo ha suscitato reazioni minime a livello internazionale, con l'eccezione di una battuta del ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, che ha accusato la Kallas di "ipocrisia" quando ha censurato la stretta di mano di Viktor Orbán con Vladimir Putin durante un incontro in Cina.

Il primo ministro estone Kaja Kallas, a sinistra, e suo marito Arvo Hallik posano per una foto a Tallinn, in Estonia, il 2 maggio 2023 Pavel Golovkin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Kallas è finita sotto esame anche a marzo, quando i diplomatici dell'Ue hanno accusato il suo governo di aver gonfiato artificialmente i rimborsi per le armi inviate all'Ucraina nell'ambito del cosiddetto Fondo europeo per la pace (Epf), che consente agli Stati membri di ottenere un rimborso parziale per le donazioni di armi.

Gli importi richiesti dall'Estonia superano quelli di altri Stati membri che hanno effettuato donazioni simili, suggerendo che Tallinn abbia calcolato i rimborsi in base al prezzo dei nuovi kit militari, mentre ha inviato a Kiev attrezzature più vecchie.

Il Ministero degli Esteri estone ha ribattuto alle notizie, sostenendo di aver agito in conformità alle regole e che l'Ucraina "non si è mai lamentata" della qualità delle attrezzature ricevute dall'Estonia.

Una politica "pragmatica"

Una delle sfide che Kallas dovrà affrontare, mentre si prepara a essere interrogata dalla commissione Affari esteri del Parlamento europeo, sarà quella di dimostrare le sue credenziali quando esercita l'influenza diplomatica dell'Ue in altre regioni del mondo.

Non è considerata una voce così autorevole quando si tratta di altre regioni del mondo, come l'Africa, il Medio Oriente e l'America Latina. Potrebbe essere incaricata di definire la posizione diplomatica dell'Ue sul conflitto che imperversa a Gaza e sull'instabilità che si sta sviluppando in altre regioni come il Sahel africano.

Ma i diplomatici hanno detto che la sua esperienza di politica "pragmatica" significa che è nella posizione ideale per mediare le posizioni dell'Ue su questioni globali. Il ruolo è limitato dalla necessità che tutti gli Stati membri dell'Ue sostengano all'unanimità le decisioni di politica estera, e si ritiene che la Kallas abbia le capacità necessarie per forgiare il consenso tra 27 ministri degli Esteri spesso sono profondamente divisi.

PUBBLICITÀ

Queste divisioni sono emerse all'indomani dell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre e della successiva offensiva delle forze israeliane nella Striscia di Gaza.

La prima ministra estone Kaja Kallas abbraccia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen Dati Bendo/ EU/Dati Bendo

Si ritiene che l'Estonia abbia sposato la linea ben collaudata dell'Ue, cioè sostenere fermamente il diritto di Israele all'autodifesa, pur chiedendo il rispetto del diritto umanitario internazionale a Gaza. In breve, Kallas non è considerata né tra i leader dell'Ue più pro-Israele né tra quelli più pro-Palestina.

Ma potrebbe avere il suo bel da fare per esercitare l'influenza diplomatica tra i partner della regione. In effetti, la sua voce sull'instabilità del Medio Oriente si è fatta sentire soprattutto quando ha fatto dei parallelismi con la situazione in Ucraina, mettendo in discussione il motivo per cui l'Occidente non è riuscito a respingere gli attacchi russi all'Ucraina nello stesso modo in cui ha fatto quando l'Iran ha lanciato il suo primo attacco aereo contro Israele a metà aprile.

Mantenere la famiglia

Kallas non è nuova alle istituzioni dell'Ue. Suo padre, Siim Kallas, è stato primo ministro dell'Estonia tra il 2002 e il 2003 prima di lasciare Tallinn per Bruxelles nel 2004, dove ha ricoperto il ruolo di commissario per un decennio nei due esecutivi di José Manuel Barroso.

Avvocato di formazione, Kallas è entrata in politica nel 2010 e un anno dopo è stata eletta al Parlamento estone, il Riigikogu. Nel 2014 è diventata membro del Parlamento europeo, dove si è cimentata in diverse aree politiche, dalla tecnologia all'energia alla politica estera.

PUBBLICITÀ

Da quando è tornata in Estonia ed è diventata primo ministro nel 2021, le è stato riconosciuto il merito di aver rafforzato la statura internazionale del suo Paese, il quarto Stato più piccolo dell'Ue e con appena 1,4 milioni di cittadini.

Sul suo sito web, Kallas cita il golf, lo sci, i rollerblade e i puzzle come i suoi principali hobby.