Di Euronews

Riaperti i seggi per le elezioni europee, si potrà votare fino alle 23. Gli elettori sono chiamati a eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo. In Piemonte si vota anche per il rinnovo della Giunta regionale e in altri 3700 Comuni italiani per il nuovo sindaco

PUBBLICITÀ

Ultima giornata per le elezioni europee. Si chiude oggi la maratona che ha coinvolto 350 milioni di cittadini in tutto il blocco. In Italia seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica dopo la prima giornata elettorale di sabato. Poi arriveranno i primi exit poll, mentre per i risultati bisognerà attenderei dati ufficiali dal ministero dell'Interno.

Le prime proiezioni parziali saranno comunicate in contemporanea in tutta l’Unione solo a partire dalle 23, cioè una volta chiusi i seggi in tutti i 27 Paesi membri.

Saranno eletti in tutto 720 eurodeputati, 15 seggi in più rispetto allo scorso mandato iniziato nel 2019. Come regola generale, il numero degli eurodeputati viene deciso prima di ogni elezione. Il loro totale non può eccedere i 750 oltre al Presidente.

A meno di un giorno dalla chiusura dei seggi preoccupa l'astensionismo, nonostante quest'anno per la prima volta nella storia dell'Italia, gli studenti fuori sede possono votare anche fuori dal loro comune di residenza.

Il dato sull’affluenza per le europee parla chiaro: era al 14,64 per cento alle 23 di sabato. Più alta la partecipazione per le elezioni amministrative. Alla stessa ora l’affluenza per le regionali in Piemonte era al 17,54 per cento, 20,63 il dato medio delle comunali.

Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.