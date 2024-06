Ilaria Salis sarà eurodeputata al Parlamento Ue con l'Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie all'immunità parlamentare finirà la sua prigionia in Ungheria, dopo 15 mesi di dura detenzione e la successiva reclusione ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Sono terminate le elezioni europee e con loro potrà terminare anche il calvario di Ilaria Salis, eletta al Parlamento europeo con la lista Alleanza Verdi e Sinistra (Avs).

Dopo quindici mesi di detenzione preventiva in Ungheria e la lotta sfiancante per ottenere gli arresti domiciliari, l'insegnante potrà tornare ufficialmente in libertà grazie all'immunità parlamentare.

"Al netto dei risultati che dovranno essere confermati, si può dire con discreta certezza che Ilaria Salis sarà un'europarlamentare e penso sara' eletta con una valanga di voti". ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. "Sappiamo che Ilaria ci sta guardando", ha aggiunto Angelo Bonelli, dei Verdi

Perché è stata arrestata Ilaria Salis e come è diventata nota in tutta Europa

Salis, 40 anni tra pochi giorni, è stata arrestata l'11 febbraio 2023 con l'accusa di lesioni aggravate e associazione a delinquere di matrice politica, per aver attaccato dei manifestanti di estrema destra durante un raduno neonazista. Si è dichiarata innocente e ha respinto la proposta di patteggiamento a undici anni di reclusione della procura.

Insieme a due cittadini tedeschi, anche loro imputati, rischia più di venti anni di carcere ma finora nessuno tra i testimoni l'ha riconosciuta tra gli autori del pestaggio.

La sua detenzione in condizioni degradanti ha suscitato rabbia e sdegno in molti Paesi europei, quando sotto gli occhi dei media lo scorso gennaio fu portata davanti a un giudice per la prima udienza del processo con mani e piedi incatenati.

Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di candidarla per "tutelare i diritti e la dignità" della cittadina europea e per denunciare i metodi di detenzione incivili. "L'idea è che intorno alla candidatura di Ilaria Salis si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l'Unione Europea difenda i principi dello Stato di Diritto e riaffermi l'inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il suo territorio e in ognuno degli stati membri", avevano scritto ad aprile Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e Angelo Bonelli di Europa verde in un post su Facebook.

È molto probabile che l'Alleanza ora porti nel futuro Parlamento europeo iniziative legislative per la salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali in tutti i paesi dell'Unione, secondo quanto dichiarato dai due partiti nel momento della candidatura di Salis.