Slovacchia, il treno Praga-Budapest urta un bus: almeno cinque i morti

Sono almeno cinque le vittime accertate, alle quali si aggiungono altrettanti feriti, dell'incidente ferroviario avvenuto in Slovacchia sulla linea che collega Praga a Budapest

Un treno che viaggiava da Praga, Repubblica Ceca, a Budapest, in Ungheria, si è scontrato con un autobus nel sud della Slovacchia nel pomeriggio di giovedì 27 giugno, causando almeno cinque morti e cinque feriti, secondo quanto dichiarato dalle autorità.

I passeggeri del treno trasportati in autobus al confine ungherese

Più di 100 persone erano a bordo del convoglio, un Eurocity, al monento dell'incidente, avvenuto poco dopo le 17 all'altezza della città di Nove Zamky, come confermato dalla polizia e dalla compagnia ferroviaria slovacca ZSSK. Le riprese video hanno mostrato il locomotore del treno in fiamme al momento dell'impatto, che ha gravemente danneggiato il bus.

Il ministro degli Interni slovacco, Matus Sutai Estok, è partito per recarsi sul luogo dell'incidente, mentre la principale linea ferroviaria che collega le due capitali è stata chiusa fino a nuovo ordine. Gli oltre cento passeggeri bloccati a bordo del treno sono stati trasportati in autobus nella città di Sturovo, al confine con l'Ungheria.

Le condoglianze del presidente Peter Pellegrini

Il presidente Peter Pellegrini, che si trovava in quel momento a Bruxelles per partecipare al vertice dei leader dell'Unione Europea, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari delle vittime: "Auguro ai feriti una pronta guarigione e ringrazio i medici e le squadre di soccorso per il lavoro svolto - ha dichiarato il capo di Stato -. Mi auguro che simili catastrofi non si producano in Slovacchia in futuro".