Il premier bavarese Markus Söder ha descritto l'inondazione come una "catastrofe". Il cancelliere visita il sud della Germania. Diverse città ancora alle prese con l'emergenza e le conseguenze causate dallo straripamento di fiumi

L'allerta maltempo del servizio meteorologico nazionale è rientrata, ma il sud della Germania deve ancora fare fronte all'emergenza e ai danni causati dalle precipitazioni straordinarie del fine settimana.

La città di Esslingen am Neckar, vicino a Stoccarda, ha iniziato a costruire un diga temporanea con quasi 1500 tonnellate di pietra e sabbia per salvare il centro città delle conseguenze dallo straripamento del fiume Neckar.

Veduta della città di Reichertshofen sommersa dall'alluvione (2 giugno 2024)

La situazione rimane precaria, con numerosi torrenti e fiumi che hanno rotto gli argini e inondato intere città e villaggi nel sud della Germania, a causa di piogge che hanno scaricato in poche ore la media mensile di precipitazioni. È stato dichiarato lo stato di emergenza per diversi distretti e migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate, a volte in elicottero.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la ministra degli Interni, Nancy Faeser, sono lunedì proprio nel Baden-Württemberg e nella vicina Baviera per visitare alcune delle aree alluvionate.

Si tratta di un disastro, di una catastrofe. Questa alluvione mette in estremo pericole case e coltivazioni Markus Söder Primo ministro della Baviera

Morto un vigile del fuoco in Baviera, interrotte linee per Monaco

Il corpo di un vigile del fuoco è stato recuperato sabato, dopo che una moto d'acqua gonfiabile che trasportava quattro soccorritori si è rovesciata nella città di Pfaffenhofen, sul fiume Ilm in Baviera meridionale.

Un treno a lunga percorrenza è deragliato invece dopo che il terreno sotto una sezione di binari è ceduto vicino alla città di Schwäbisch Gmünd, nel Baden-Württemberg, ed è stato poi colpito da una frana.

Nessuno dei 185 passeggeri a bordo è rimasto ferito, ha riferito la compagnia ferroviaria statale, Deutsche Bahn, che in una comunicazione on line ha chiesto anche di rimandare ogni viaggio nella Germania meridionale.

Le linee ferroviarie da Stoccarda, Würzburg e Norimberga verso Monaca di Baviera sono attualmente interrotte, così come quelle per la Svizzera.