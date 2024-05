Maltempo: in Francia e Belgio case allagate e auto sommerse

Di Euronews

Prosegue l'ondata di maltempo in Europa. Forti disagi sono stati registrati nelle ultime ore anche in Belgio e Francia. Centinaia gli interventi dei soccorritori

PUBBLICITÀ

Continua l'ondata di maltempo sull'Europa. Dopo i danni registrati in Italia, Germania e Slovenia, inondazioni sono state registrate in Belgio e Francia, con molti disagi per i cittadini.

Il comune di Voeren, in Belgio, ha subito la peggiore inondazione della sua storia. Sabato sera, il torrente Berwijn ha rotto gli argini in seguito a forti piogge. In breve tempo, il comune di Mouland, nel Limburgo, è stato inondato.

Il livello dell'acqua si è poi ritirato e sono iniziati i lavori di pulizia, ma cinquecento famiglie sono ancora senza elettricità. Il primo ministro Alexander De Croo si è recato sabato pomeriggio a Les Fourons (Voeren) per verificare i danni causati dalle inondazioni della scorsa notte. Il capo del governo federale ha poi incontrato il sindaco della città, Joris Gaens, e ha parlato con i residenti colpiti.

Case allagate e auto sommerse in Francia

Un'auto è stata travolta dalla forza della corrente a Boulay-Moselle, nella regione della Mosella, venerdì 17 maggio. Il fiume aveva superato gli argini e la corrente era molto forte. “È molto veloce, non ce lo aspettavamo”, ha detto un uomo.

A pochi chilometri di distanza, a Bouzonville, un'auto è stata completamente sommersa. A Saint-Avold, l'acqua si è riversata ovunque e ha allagato le case. Nel Basso Reno piove da giovedì sera. Il centro di Diemeringen è completamente allagato, guidare è diventato impossibile. Vicino a Saverne l'acqua è salita fino agli edifici. Lo Zorn, un altro fiume, ha rotto gli argini. Le case sono circondate e le acque hanno quasi raggiunto la cima del ponte.

Nella notte, circa cinquanta strade sono rimaste impraticabili, soprattutto nella Mosella. La regione è in allarme rosso per pioggia e inondazioni. Le autostrade A4 e A31 sono parzialmente chiuse.