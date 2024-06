Come risolvere i problemi idrici dell'Europa? Parola agli esperti

Nell'ambito della Settimana Verde dell'Ue a Bruxelles, il giornalista scientifico di Euronews Jeremy Wilks ha parlato con un gruppo di esperti di inquinamento idrico, siccità e inondazioni

La gestione delle risorse idriche è sempre più al centro del dibattito pubblico. Che si tratti inondazioni, siccità o cambiamenti climatici, ci sono una miriade di problemi legati all'acqua che preoccupano molti di noi.

In occasione della Settimana Verde dell'Unione europea a Bruxelles, il giornalista scientifico di Euronews, Jeremy Wilks, ha parlato con tre esperti di varie problematiche legate alle risorse idriche: la qualità dell'acqua nelle aree urbane, le tensioni con l'agricoltura e l'industria, il riciclo, la rigenerazione e la desalinizzazione dell'acqua, le soluzioni basate sulla natura per i fiumi e i corsi d'acqua, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento per i cittadini europei.

I tre esperti che hanno risposto alle nostre domande sono la dottoressa Florika Fink-Hooijer, direttrice generale del Dipartimento Ambiente della Commissione europea; Henk Ovink, direttore esecutivo e commissario fondatore della Commissione globale sull'economia dell'acqua; e Arnaud Valleteau de Moulliac, amministratore delegato di Veolia Water Technologies, una filiale del gruppo Veolia che si occupa di trattamento delle acque.

Clicca nel player in alto per guardare il dibattito.