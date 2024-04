Earthday.org, la Ong americana che organizza l'evento, chiede una riduzione del 60 per cento della produzione di tutte le plastiche nel 2040

IlPianeta contro la plastica: è questo il tema al centro della 54esima edizione della Giornata della Terra, celebrata in tutto il mondo il 22 aprile.

L'Earth Day, nato nel 1970 negli Stati Uniti su iniziativa di politici ed attivisti locali, negli anni si è diffusa in tutto il mondo sostenuta dalla Ong earthday.org.

Earthday.org: ridurre del 60 per cento la produzione di tutte le plastiche nel 2040

In occasione della 54esima edizione, l'organizzazione non governativa chiede una riduzione del 60 per cento della produzionedi tutte le plastiche entro 16 anni. Il Pianeta, gli Oceani e i mari di tutto il mondo sono infatti minacciati da oggetti prodotti con plastica.

Solo qualche giorno fa l'associazione non profit The Ocean Cleanupha dichiarato di aver riempito 272 camion di spazzatura dal Rio Las Vacas, in Guatemala.