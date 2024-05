Le alghe sono un alimento sano e sostenibile: la loro coltivazione è un'alternativa per i pescatori colpiti dal calo degli stock ittici e contribuisce a migliorare la salute degli oceani

Con il declino degli stock ittici e la sofferenza degli ecosistemi marini, è sempre più diffusa la convinzione che alcuni pescatori europei potrebbero contribuire a invertire questa tendenza diversificando l'attività di coltivazione delle alghe. In molte regioni questo settore emergente può offrire un reddito alternativo promettente, creando nuovi posti di lavoro per i professionisti della costa, fornendo allo stesso tempo frutti di mare locali salutari e contribuendo al recupero della biodiversità oceanica.

Questo spostamento verso un'agricoltura oceanica rigenerativa è al centro dell'Iniziativa Ue sulle alghe, che finanzia progetti pilota per aiutare i pescatori a passare a pratiche sostenibili. Questa iniziativa fa parte di una più ampia strategia dell'Ue per sviluppare un'industria delle alghe sostenibile e redditizia. Il mercato europeo delle alghe che dovrebbe raggiungere i 9 miliardi di euro entro il 2030, stimolato dalla forte domanda nei settori alimentare, cosmetico, farmaceutico ed energetico.

In occasione della recente conferenza "Seaposium-24" in Irlanda, "Ocean" ha parlato con Felix Leinemann, capo unità per i Settori dell'Economia blu, Acquacoltura e Pianificazione dello Spazio Marittimo presso la Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della commissione europea.

"L'iniziativa UE sulle alghe è un piano d'azione per aumentare la produzione e il consumo sostenibile di alghe in Europa - dice Leinemann -. E lo stiamo gestendo con 23 azioni in diverse aree. Guardiamo alle normative, guardiamo all'ambiente commerciale, a come aiutare il settore a migliorare. Guardiamo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, alla consapevolezza dei consumatori e infine anche alle lacune di conoscenza, perché ci sono molte cose che ancora non sappiamo".

La domanda di alghe, sottolinea, potrebbe essere sei volte superiore entro questo decennio. "Quindi, è necessario produrre anche le nostre alghe - dice Leinemann -. L'Atlantico o il Mare del Nord hanno le condizioni ideali per coltivare le alghe. Ed è proprio lì che dovremmo fare di più. Naturalmente, non vogliamo costringere i pescatori a dedicarsi ad altro, ma la vediamo come un'offerta per diversificare le loro attività e il loro reddito. E questa è in realtà una delle azioni del piano d'azione che abbiamo con l'iniziativa UE sulle alghe: aiutare i pescatori a diventare agricoltori oceanici rigenerativi".