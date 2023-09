Le "formiche rosse del fuoco" sono una delle specie aliene invasive più pericolose e costose (in termini di danni procurati) del mondo e stanno facendo della Sicilia la loro "casa". Il rischio di diffusione in tutta Europa è aumentato dal riscaldamento globale del pianeta

Una delle peggiori specie aliene e più invasive del mondo è arrivata per la prima volta in Europa: lo rivela un nuovo studio.

PUBBLICITÀ

La formica rossa del fuoco ha formato una propria popolazione matura in Sicilia, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Current Biology.

Lo studio avverte che, a causa del riscaldamento globale, le formiche potrebbero diffondersi in tutto il Vecchio Continente.

Il clima della metà delle aree urbane europee ormai è già adatto alla specie.

Ciò potrebbe avere impatti devastanti e costosi sulla biodiversità, sulle colture e sulla salute umana.

Le formiche rosse sono una delle peggiori specie invasive". Mattia Menchetti Istituto di Biologia evoluzionistica - Barcellona

Perché le formiche rosse sono pericolose?

Essendo delle aggressive bottinatrici (che provvedono, cioè, alla raccolta del polline), le formiche rosse diventano di solito la specie di formica dominante nel momento in cui vengono introdotte in un nuovo territorio.

Ciò significa che possono devastare le popolazioni di formiche native e distruggere le piante autoctone. Hanno anche un pungiglione velenoso che può uccidere o ferire persino rane, lucertole e piccoli mammiferi.

Le formiche possono anche pungere le persone, rendendo le aree pubbliche, come i parchi, poco sicure per i bambini.

Con i loro dolorosi morsi, possono anche causare una reazione allergica pericolosa per la vita, in una piccola percentuale di persone che reagiscono al loro veleno causando uno choc anafilattico.

Attraverso la predazione, la competizione e la puntura, sono noti anche gli effetti su uccelli e pesci.

Oltre a creare scompiglio negli ecosistemi locali e nella biodiversità, le formiche rosse possono danneggiare i raccolti e infestare le apparecchiature elettriche.

Sono la quinta specie invasiva più costosa (e dannosa) al mondo, con un costo di quasi 20 miliardi di euro in danni e gestione tra il 1970 e il 2017, secondo una stima pubblicata sulla rivista "Nature" nel 2021.

Le formiche rosse sono elencate tra le 100 peggiori specie aliene invasive dal Global Invasive Species Database.

Da dove vengono le formiche rosse?

Le formiche rosse - o Solenopsis invicta - sono originarie del Sud America.

In meno di un secolo, si sono diffuse attraverso il commercio umano in gran parte degli Stati Uniti, Messico, Caraibi, Cina, Taiwan e Australia. Spesso viaggiano in terreni infestati, tra fieno, pacciame (l'insieme di foglie secchie e rami che si ammucchiano sotto gli alberi) e materiali per l'architettura del paesaggio e l'edilizia.

PUBBLICITÀ

La Solenopsis invicta è già stata inserita nell'elenco delle specie esotiche invasive dell'Unione europea "specie preoccupante".

Solo negli Stati Uniti, i costi annuali associati a questa specie sono stimati in circa un miliardo di dollari (933 milioni di euro).

La Nuova Zelanda è l'unico Paese ad aver eradicato (eliminato radicalmente) con successo questa formica invasiva.

Le formiche rosse sono state precedentemente documentate in prodotti in Spagna, Finlandia e Paesi Bassi, ma non in natura come in Sicilia, dove sono stati trovati 88 nidi.

Le formiche rosse si diffonderanno in Europa?

Gli abitanti della zona vicino a Siracusa segnalano frequenti punture di formiche rosse, fin dal 2019.

PUBBLICITÀ

L'analisi genetica delle formiche trovate nell'area suggerisce che potrebbero essere originarie degli Stati Uniti meridionali, della Cina continentale o di Taiwan.

Non è chiaro come o quando la specie sia stata introdotta nella zone del Siracusano, ma potrebbe essere stata introdotta attraverso il vicino porto merci di Augusta.

I ricercatori hanno scoperto che le formiche potrebbero insediarsi nel 7% dell'Europa e del Mediterraneo nelle attuali condizioni ambientali. Le aree agricole sono le più a rischio, mentre la metà delle aree urbane studiate presenta comunque condizioni idonee.

Tra queste, le città costiere del Mediterraneo con importanti collegamenti marittimi sono le più a rischio.

Le proiezioni future mostrano che l'ambiente europeo diventerà probabilmente più adatto alle formiche con il riscaldamento del clima.

PUBBLICITÀ

I ricercatori consigliano di individuare e agire tempestivamente per gestire questa nuova minaccia.

La segnalazione da parte dei cittadini di punture e nidi potrebbe aiutare a monitorare la diffusione delle formiche rosse.