Come le specie invasive hanno modificato il lago di Costanza

Reto Leuch è un pescatore svizzero che da 30 anni lavora nel lago di Costanza con le sue reti. Negli ultimi anni ha notato che ci sono sempre meno persici o altri pesci commestibili. Il cibo per le specie locali scarseggia perché altre specie invasive, come lo spinarello e la cozza quagga, sono sempre più numerose. Il settore della pesca nel lago è in crisi.

"Il problema principale delle specie invasive è che competono con le specie locali per il cibo. È spaventoso - dice Leuch -. Non si può più vivere di pesca. Non si può mantenere una famiglia pescando così poco". Il lago di Costanza viene studiato da scienziati tedeschi, austriaci e svizzeri nell'ambito del progetto europeo SeeWandel. All'istituto di ricerca Eawag, vicino a Zurigo, misurano le popolazioni di specie invasive e incrociano i dati per capire il loro impatto sull'ecosistema.

Gli scienziati finora hanno contato 37 specie di animali e piante invasive. La cozza quagga è una specie originaria dell'Ucraina. Come è arrivata nel lago di Costanza? "Riteniamo che sia arrivata tramite navi da carico, attraverso il canale Reno-Danubio - dice Silvan Rossbacher, un ricercatore dell'Eawag -.Nelle regioni più infestate di questo lago abbiamo circa 30.000 cozze per metro quadrato, sono davvero tante. Oggi abbiamo prelevato un campione dal fondo del lago. Abbiamo raccolto le cozze, le abbiamo portate in laboratorio e le abbiamo misurate e contate".

Il budget totale del progetto è di 5.666.477 euro, di cui 2.248.708 coperti dalla la Politica di Coesione Europea. Al progetto partecipano 7 istituti di ricerca dei tre Paesi che si affacciano sul lago. Queste specie invasive si riproducono molto rapidamente. È il caso degli spinarelli: secondo Piet Spaak, responsabile del progetto, rappresentano ormai il 90% dei pesci del lago.

Ma qual è la soluzione? Si può fare ancora qualcosa? "Per il lago di Costanza è ormai troppo tardi - dice Spaak -. Le misurazioni sono state effettuate troppo tardi. Ma tutti possono dare il loro contributo. Tutti coloro che vanno con la loro barca o pagaia gonfiabile sul Lago di Costanza, dovrebbero pulirla. Dovrebbero assicurarsi di non trasportare le cozze quagga o le larve di cozza da un lago all'altro".

Queste specie invasive filtrano l'acqua del lago, che è limpida e di buona qualità. Con i suoi 536 km quadrati, il lago di Costanza è un serbatoio di acqua potabile e uno dei luoghi turistici più apprezzati dell'Europa centrale.