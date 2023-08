L'impatto delle ondate di caldo estremo sugli animali

Quasi 10mila polli sono morti mentre erano trasportato in un giorno di caldo estremo nel Regno Unito, nel 2022

L'Europa ha recentemente attraversato il luglio più caldo mai registrato da quando le temperature sono monitorate con regolarità. Gli impatti sul lavoro, sul turismo e sulla salute sono stati evidenti. Ma dietro cancelli e grate, anche gli animali da allevamento hanno sofferto fortemente lo stress da caldo.

I dati ottenuti dal sito d'informazione Carbon Brief rivelano l'impatto devastante del caldo estremo sugli animali da allevamento durante i picchi di temperature della scorsa estate. Nel luglio del 2022, il Regno Unito ha raggiunto per la prima volta i 40°C. Quel giorno, quasi 10mila polli sono morti in un solo trasferimento verso il macello. Tra giugno e agosto 2022, sono 18.500volatili sono morti durante il trasporto, rispetto ai 325 dello stesso periodo dell'anno precedente.

Anche i maiali hanno risentito del caldo, con almeno una dozzina di decessi che in un caso hanno portato a "casi di cannibalismo" tra gli animali. Le cifre allarmanti hanno messo in luce anche le condizioni in cui versano gli animali durante il trasporto così come negli allevamenti, con spazi angusti e poco ventilati. Problemi che necessitano azioni urgenti, visto che le temperature continueranno a salire.

Alcune soluzioni proposte, però, rischiano di aggravare la causa stessa del problema.

Climatizzare vuol dire consumare una quantità "folle" di energia

Secondo le stime delle Nazioni Unite, il sistema alimentare globale è già uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra, con circa un terzo di tutte le emissioni di origine antropica.

Circa un quinto proviene in particolare da prodotti alimentari di origine animale, afferma Atul Jain, docente del dipartimento di Scienze atmosferiche dell'università dell'Illinois Urbana-Champaign, specializzato nello studio delle interazioni tra il clima e le attività umane.

Se non ridurremo significativamente le emissioni climalteranti, il Pianeta è destinato a continuare a riscaldarsi. Alternativamente, unodei modi più semplici per migliorare le condizioni di trasporto in caso di temperature elevate è caricare meno animali su ciascun camion. Ma questo significa più veicoli sulla strada e più emissioni, il che, ancora una volta, non farebbe che aumentare il circolo vizioso.

Allo stesso modo, negli allevamenti, l'idea di abbassare artificialmente le temperature implica nuove emissioni di gas ad effetto serra.

"Climatizzatori e nebulizzatori sono estremamente costosi, non solo per l'installazione, ma anche per la quantità di elettricità che consumano", afferma la dottoressa Michelle Schack, veterinaria specializzata in allevamento di bestiame da latte in Arizona. Altre soluzioni utilizzate negli Stati Uniti: piastre di raffreddamento controllate da computer e l'aria condizionata nelle stalle.

Lo stress da caldo, inoltre, non influisce solo sul benessere degli animali, ma anche sugli affari. Secondo uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista Lancet Planetary Health, le temperature possono influire sull'aumento di peso, sulla produzione di latte e sulla fertilità dei bovini. Ciò potrebbe comportare perdite per oltre 36 miliardi di euro entro la fine del secolo, nel settore.

"Vogliamo apportare sollievo alle mucche, ma dobbiamo anche riconoscere che vogliamo anche essere sostenibili dal punto di vista ambientale ", afferma Jackie Boerman, professore associato presso il dipartimento di Scienze animali della Purdue University, nell'Indiana. Queste due necessità sono "a volte un po' in contrasto tra loro", aggiunge. Gran parte di questa tecnologia è tra l'altro fuori portata per le nazioni più povere, che storicamente contribuiscono meno al cambiamento climatico ma ne subiscono le conseguenze più gravi.

Lo studio ha sottolineato tra l'altro che le perdite di bestiame per stress da caldo saranno di gran lunga più pesanti nella maggior parte delle regioni tropicali rispetto a quelle temperate, proprio a causa degli impatti climatici più elevati e del prezzo relativamente più alto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Mucche in un allevamento degli Stati Uniti AP Photo/Charlie Neibergall

Come possiamo migliorare il benessere degli animali e contenere al contempo le emissioni?

Cosa si può fare allora, concretamente? Qualcosa di semplice come strutture ombreggianti e scorte d'acqua supplementari possono fare una grande differenza nell'adattamento al caldo, afferma Gerald Nelson, professore emerito dell'università dell'Illinois Urbana-Champaign e coautore dello studio di Lancet. Anche il passaggio a razze più resistenti al caldo potrebbe essere d'aiuto.

L'uso dell'energia solare o di altre forme di energia pulita nelle aziende agricole, inoltre, potrebbe ridurre i costi e le emissioni legate al raffreddamento. Ma la riduzione del consumo di carne e latticini rappresenta un modo più diretto per ridurre le emissioni legate a ciò che mangiamo.

Una dieta vegana, che significa non mangiare alimenti derivati da animali, genera solo 0,7 chilogrammi di anidride carbonica ogni mille calorie consumate, secondo una recente indagine. Una dieta, invece, ad alto contenuto di grassi e basso contenuto di carboidrati, tipicamente ricca di prodotti animali, provoca quasi 3 chilogrammi di CO2 ogni mille calorie.

Infine, lo sviluppo di carne allevata in laboratorio potrebbe contribuire a ridurre la nostra dipendenza dai prodotti di allevamento. L'anno scorso, la Food and Drug Administration statunitense ha approvato un pollo artificiale per il consumo umano. Sarà presto disponibile nei ristoranti di San Francisco e Washington.