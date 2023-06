Le formiche invasive, un altro sintomo del cambiamento climatico

A causa di inverni più miti vengono individuate sempre più spesso in zone dell'Europa occidentale dove prima non c'erano: sono una minaccia per l'equilibrio dell'ecosistema e delle specie autoctone

Le specie di formiche invasive provenienti dal Mediterraneo sono in grado di sopravvivere sempre più a nord, a causa di inverni europei più miti e gelate più rare. Ci sono nuove colonie in varie città dell'Europa occidentale.

Tra le specie individuate a Lione, in Francia, ce n'è una chiamata tapinoma magnum. Le piante esotiche sono uno dei modi principali attraverso cui le formiche invasive raggiungono nuove città. "Una delle cause principali dell'espansione della tapinoma magnum è l'esportazione di alberi in cui è presente un gran numero di formiche regina - dice uno studente di ecologia dell'università di Lione -. Una volta arrivate in un altro luogo, se stanno bene, cominciano a deporre le loro uova dappertutto".

La tapinoma magnum è originaria del bacino del Mediterraneo e ha colonizzato le aree urbane di Francia, Belgio, Germania e Paesi Bassi. Le sue punture non sono dolorose, ma è fastidiosa per le popolazioni locali e può spazzare via le formiche autoctone.

Secondo Bernard Kaufmann, professore di Ecologia all'università di Lione, l'Europa dovrebbe prepararsi all'arrivo di altre specie invasive, come la formica elettrica sudamericana, a causa del riscaldamento del pianeta. "Abbiamo tra le 100 e le 200 specie di formiche che la globalizzazione ha portato in tutto il mondo - dice Kaufmann -. Il cambiamento climatico accelera questo processo e favorisce l'insediamento di specie sempre più termofile, cioè che amano il caldo, anche nei nostri climi più temperati".

I trattamenti chimici per combattere le formiche sono efficaci su scala ridotta. L'approccio migliore è la prevenzione: bisogna assicurarsi che le specie invasive non colonizzino le piante e gli alberi importati.

Le anomalie di temperature di maggio 2023

A livello globale lo scorso maggio è stato il secondo più caldo mai registrato. Secondo i dati del Servizio sui Cambiamenti Climatici di Copernicus le temperature sono state di 0,4 gradi Celsius al di sopra della media 1991-2020.

Le temperature europee sono state generalmente intorno alla media del mese. In Italia e nei Balcani ha fatto più fresco a causa delle forti piogge. Dall'altra parte dell'Atlantico ha fatto molto più caldo della media in Canada e negli Stati Uniti settentrionali. Inoltre stiamo assistendo a un riscaldamento anche nel Pacifico, dove è tornato il fenomeno El Niño.

Se consideriamo le regioni oceaniche non coperte dai ghiacci, è stato un maggio da record, con la più alta temperatura superficiale del mare da quando sono iniziate le misurazioni satellitari. Non bisogna dimenticare che il 90% del calore in eccesso nella nostra atmosfera a causa del riscaldamento globale viene assorbito dall'oceano.