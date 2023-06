A marzo, il governo regionale ha approvato una legge che legalizza l'occupazione informale di terreni per la coltivazione intensiva di fragole irrigate.

In Spagna, la coltivazione di fragole vicino alle fragili zone umide del Doñana sta suscitando accese polemiche.

Una recente proposta di legge ha legalizzato l'occupazione informale dei terreni da parte dei coltivatori di fragole.

Gli scienziati ambientali avvertono che ciò devasterà la vicina area di conservazione, già minacciata.

All'inizio di questo mese, una campagna dei consumatori tedeschi ha chiesto ai supermercati di boicottare i frutti coltivati vicino alle paludi.

La prolungata siccità e l'irrigazione illegale hanno prosciugato questa riserva naturale nel sud-ovest del Paese. Secondo gli scienziati, il fabbisogno idrico dei coltivatori di fragole sta peggiorando il problema.

La campagna sul sito tedesco di petizioni online Campact è stata firmata da 150.000 persone fino a mercoledì.

L'associazione spagnola dei coltivatori di fragole Interfresa l'ha definita "insidiosa e dannosa per l'industria delle fragole e dei frutti rossi".

Cosa sta succedendo nel Parco nazionale del Doñana?

Il parco nazionale di Doñana si trova in cima a una riserva idrica sotterranea di 2.700 km quadrati, una delle più grandi del suo genere in Europa e un'area grande quasi il doppio di Londra.

Con la siccità e il caldo fuori stagione che affliggono la Spagna, le lagune e la biodiversità del parco si stanno esaurendo.

Quest'anno, la Spagna ha registrato il mese di aprile più secco e caldo da quando esistono le registrazioni e molte aree hanno sperimentato anche un maggio da record. Ampie zone del Paese sono in stato di allerta per la siccità e alcune stanno affrontando un'emergenza in termini di disponibilità d'acqua.

La legalizzazione della coltivazione delle fragole "devasterà" le zone umide di Doñana

Dagli anni '60, le zone umide sono state messe in pericolo anche dall'agricoltura intensiva nell'area circostante, con serre e tubature che prelevano l'acqua da pozzi scavati, in alcuni casi, illegalmente.

Questo porta a "una profonda carenza e all'inquinamento delle acque superficiali, all'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee, al pascolo eccessivo e a incendi boschivi ricorrenti", scrivono gli scienziati Luis Santamaría e Julia Martin-Ortega in un articolo pubblicato su Nature Water.

I corpi idrici permanenti nell'area di conservazione si stanno riducendo e la vegetazione palustre si sta deteriorando.

"Questo modello di degrado incessante sta raggiungendo un punto di non ritorno", hanno aggiunto gli scienziati.

Poche settimane dopo, ha anche rilasciato una valutazione d'impatto ambientale positiva per un grande complesso residenziale e un campo da golf che impoverirebbe ulteriormente l'acqua del Doñana.

Scienziati, ambientalisti e il governo nazionale spagnolo hanno criticato duramente il progetto di legge sull'agricoltura.

"Non solo non facilita l'azione urgente e necessaria per ripristinare la situazione, ma, insieme ad altre politiche sbagliate, compromette gli sforzi passati e attuali per garantire la sopravvivenza a lungo termine di Doñana", hanno scritto Santamaría e Martin-Ortega.

Perché gli attivisti tedeschi chiedono il boicottaggio delle fragole spagnole?

La coltivazione di fragole che consuma acqua ha scatenato una campagna anche in Germania.

L'iniziativa prende atto dell'enorme volume di fragole spagnole vendute nel Paese e chiede a Edeka, Lidl e altri supermercati di smettere di vendere i frutti d’importazione che vengono coltivati nei pressi del santuario della fauna selvatica in pericolo.

La provincia di Huelva, dove si trova il parco, produce il 98% dei frutti rossi spagnoli e il 30% di quelli dell'UE. È il più grande esportatore di fragole al mondo.

La petizione arriva mentre il partito di opposizione di destra spagnolo ha ottenuto vittorie nelle elezioni regionali, anche in Andalusia, durante il fine settimana.

Il Partito Popolare sta progettando un'amnistia che legalizzerebbe ulteriori irrigazioni intorno a Donana, nonostante le proteste degli ambientalisti.

Secondo gli scienziati, ridurre la quantità di acqua estratta è una delle soluzioni principali per salvare la zona umida.

I coltivatori di fragole negano l'uso di irrigazione illegale

Interfresa nega che i coltivatori abbiano utilizzato acqua proveniente da fonti illegali nel parco nazionale o che siano state pompate enormi quantità di acqua, come sostiene la petizione. Aggiunge di utilizzare tecniche all'avanguardia per garantire un uso efficiente dell'acqua.

Il documento afferma che le aziende agricole più vicine a Donana si trovano a 35 km di distanza e che la maggior parte delle aziende del settore delle bacche si trova a 100 km o più dalla zona. Ciò significa che solo una piccola parte delle aziende agricole utilizzerebbe il sistema di irrigazione che sarà legalizzato se la legge sarà approvata.

Il mese scorso, 26 persone sono state arrestate per aver attinto a pozzi illegali per coltivare frutta tropicale nella zona di Axarquia, in Andalusia, colpita dalla siccità, a 260 km a est di Donana.