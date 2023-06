Di Redazione italiana

Il borgo di La Isabela fu sommerso quando fu creata la diga di Buendia, in Castiglia-la Mancia, nel 1952

Livelli d'acqua estremamente bassi in un bacino idrico in Spagna hanno rivelato le rovine di un antico villaggio.

La Isabela, questo il suo nome, fu sommerso quando fu creata la diga di Buendia, in Castiglia-la Mancia, nel 1952.

All'inizio del XIX secolo, fu costruita una località termale per i sovrani spagnoli: una prolungata siccità in Spagna ha ridotto il livello dell'acqua al 22% della sua normale portata.

Complessivamente, i giacimenti della regione sono in calo del 37% e le recenti forti piogge non hanno reintegrato in modo significativo le riserve idriche del Paese.