

Grave la situazione per Germania e Italia che potrebbero pagare miliardi di euro se non riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2030. Solo sei dei 27 Stati membri dell'Ue, intanto, hanno presentato piani climatici nazionali all'altezza

Secondo uno studio che analizza i piani climatici nazionali, 12 Paesi dell'Unione europea rischiano di non raggiungere gli obiettivi climatici nazionali previsti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi (Esr). Altri sette rischiano di non raggiungere i loro obiettivi.

Se non raggiungono le riduzioni di emissioni richieste, potrebbero dover pagare delle sanzioni finanziarie.

L'Esr è un quadro politico - parte del pacchetto clima ed energia dell'Ue - che stabilisce obiettivi nazionali vincolanti per i 27 Stati membri in materia di gas serra. Impone loro, inoltre, di ridurre collettivamente le emissioni del 40 per cento (rispetto al 2005) entro il 2030.

Gli Stati membri devono raggiungere gli obiettivi climatici per cinque settori chiave: trasporti stradali, edifici, piccola industria, rifiuti e agricoltura. Ogni obiettivo è regolato in base al Pil di un Paese e le nazioni più ricche hanno requisiti più severi.

Secondo gli attuali piani dei Paesi dell'Ue, le emissioni diminuirebbero solo del 35,5 per cento entro il 2030, il 4,5 per cento in meno rispetto all'obiettivo del 40 per cento. E alcuni Paesi stanno facendo molto peggio di altri.

I Paesi Ue con i peggiori dati sugli obiettivi di emissione

Il rapporto di Transport & Environment (T&E) ha rilevato che i due Paesi con i risultati peggiori sono la Germania e l'Italia. Si prevede che la Germania non raggiungerà gli obiettivi climatici del 10 per cento e l'Italia del 7,7 per cento.

La Francia dovrebbe raggiungere i suoi obiettivi solo con un margine molto stretto e qualsiasi passo indietro sulle politiche o anche un inverno freddo che faccia aumentare il consumo di energia potrebbe significare un fallimento. Anche i piani presentati dai Paesi Bassi prevedono che il Paese raggiunga appena i suoi obiettivi.

Secondo l'Esr, i Paesi che non raggiungono i propri obiettivi climatici possono acquistare crediti di carbonio da quelli che li raggiungono. Il prezzo di questi crediti viene deciso dai due Paesi che concludono l'accordo. Secondo le proiezioni degli esperti, ognuno di essi potrebbe essere scambiato a un costo medio di 129 euro.

Gli Stati membri che probabilmente accumuleranno il maggior numero di crediti in eccesso sono Spagna, Grecia e Polonia. Secondo le previsioni, la Spagna supererà gli obiettivi del 7% e potrebbe ricevere circa 10 miliardi di euro dai Paesi che non sono in regola.

Secondo lo studio, però, la Germania da sola potrebbe assorbire il 70% dei crediti disponibili. Il Paese potrebbe trovarsi di fronte a un conto di 16,2 miliardi di euro. L'Italia potrebbe affrontare costi pari a 15,5 miliardi di euro.

Ma, avverte il rapporto T&E, con così tanti Paesi destinati a non raggiungere gli obiettivi prefissati, è probabile che vi sia una scarsità di crediti. Questo farebbe salire i prezzi, perché potrebbe portare a una guerra di offerte nel 2030.

Quali sanzioni rischiano i Paesi UE

Secondo T&E, c'è ancora tempo per correggere le politiche governative e raggiungere gli obiettivi del 2030.

"L'ammontare delle sanzioni che i Paesi potrebbero dover pagare nel 2030 è impressionante", ha dichiarato Sofie Defour, direttore del settore clima di T&E, in occasione della pubblicazione del rapporto a giugno.

"I Paesi si trovano di fronte a una scelta chiara: pagare miliardi di euro ai loro vicini per il loro debito di carbonio o attuare nuove politiche che migliorino la vita dei loro cittadini, come l'isolamento delle case".

La Germania e l'Italia, ad esempio, potrebbero attuare nuove misure per aumentare la diffusione dei veicoli elettrici, isolare gli edifici e altro ancora.

Il 30 giugno i Paesi avrebbero dovuto presentare i nuovi Piani nazionali per l'energia e il clima (Neco), ma solo quattro hanno rispettato la scadenza: Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Svezia. L'Esr è una misura chiave in questi piani, ma solo alcuni Paesi hanno anticipato che avrebbero raggiunto gli obiettivi nelle loro bozze di testo.

Solo sei - Croazia, Cechia, Ungheria, Lussemburgo, Slovenia e Spagna - hanno ottenuto la sufficienza dalla Commissione che valuta i piani. La Danimarca ha apportato alcune modifiche alla sua bozza di documento, anche in settori legati alla Ves, che secondo lei la mettono sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi.