Nella corsa globale ai talenti, le aziende cercano nuovi modi per attrarre e trattenere i dipendenti migliori: uno di questi è offrire alle lavoratrici la copertura delle spese per il congelamento degli ovuli, possibilità alla quale le donne ricorrono per motivi anche non professionali

Se siete abbastanza fortunati da essere dei lavoratori richiesti, i vantaggi che vi vengono offerti possono essere numerosi e vari.

Nel tentativo di mantenere vivo il vostro interesse, è probabile che il vostro datore di lavoro vi offra una serie di benefici, come per esempio il sostegno all'istruzione o la copertura delle spese per i pendolari.

Le grandi aziende tecnologiche, insieme a quelle bancarie e farmaceutiche, sono all'avanguardia quando si tratta di persuasione. La fame di talenti, unita a profitti stellari, spinge alla generosità.

Già nel 2014, Apple e Facebook hanno fatto notizia quando sono diventate le prime grandi aziende statunitensi ad annunciare la copertura del congelamento degli ovuli per il personale.

"Continuiamo ad ampliare i nostri benefit per le donne, con una nuova politica di prolungamento del congedo di maternità, oltre alla crioconservazione degli ovuli come parte del nostro ampio supporto ai trattamenti per l'infertilità", ha dichiarato Apple all'epoca.

La raccolta e il congelamento degli ovuli di una donna consente di preservarli dall'invecchiamento all'esterno del corpo. Questo significa che i bambini possono essere concepiti in età più avanzata.

Se e quando una donna decide di scongelare gli ovuli, questi possono essere fecondati in laboratorio. La speranza è che almeno uno di questi cosiddetti "zigoti" si sviluppi in un embrione, anche se non ci sono garanzie di successo.

Prevalenza delle prestazioni di congelamento degli ovuli

Offrendo una copertura fino a 20.000 dollari (18.334 euro), Apple sostiene che i dipendenti "potranno fare il miglior lavoro della loro vita".

Che sia vero o meno, l'annuncio di Apple ha spinto una serie di aziende tra cui Google, Yahoo e Netflix, a offrire benefici simili per il congelamento degli ovuli.

Secondo la società di consulenza Mercer, il numero di grandi aziende statunitensi che offriranno una copertura per il congelamento degli ovuli per motivi non medici è salito al 19 per cento nel 2023, rispetto al 16 per cento del 2022.

In Europa questi vantaggi sono meno comuni, anche se ciò non significa che non siano disponibili. Nel Regno Unito, datori di lavoro come la banca Natwest, il fornitore di energia Centrica e gli studi legali Clifford Chance e Cooley offrono un sostegno finanziario al personale che si sottopone a trattamenti per la fertilità.

Questo può alleviare un pesante onere finanziario, soprattutto perché il congelamento degli ovociti per motivi non medici è raramente fornito dal servizio sanitario nazionale.

Secondo l'ente regolatore della fertilità del Regno Unito HFEA, l'intero processo di congelamento e scongelamento degli ovociti costa in media 7.000-8.000 sterline. Per le donne che necessitano di più cicli di raccolta di ovociti, questo totale può essere più alto.

An embryo is placed in its storage tube into a liquid nitrogen bath after its removal from cryostorage Mark Schiefelbein/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

I benefici per la fertilità non sono limitati solo ai Paesi anglofoni. In Svizzera, l'azienda farmaceutica Merck sostiene finanziariamente i dipendenti che desiderano congelare i propri ovuli e anche il gigante svedese della musica Spotify ha una politica simile.

"Dal 2021, ogni dipendente a tempo pieno di Spotify a livello globale ha diritto a richiedere i benefit aziendali per la formazione della famiglia", ha dichiarato a Euronews Katarina Berg, responsabile delle risorse umane di Spotify.

L'indennità può essere utilizzata per la fecondazione assistita, i servizi di donazione, l'adozione, le valutazioni e l'educazione in materia di fertilità. L'importo varia da Paese a Paese, ma è sufficiente a coprire "diversi cicli di FIV", fecondazione in vitro.

Il fenomeno della "penalizzazione della maternità"

Sebbene le aziende che offrono il congelamento degli ovociti possano anche fornire un generoso congedo parentale, vi sono alcune preoccupazioni etiche sull'autonomia riproduttiva.

Se le donne si sentono spinte a ritardare la maternità, l'argomentazione che ne consegue è che il congelamento degli ovociti potrebbe ostacolare l'uguaglianza sul posto di lavoro.

Conosciuto come "penalizzazione della maternità", l'effetto del parto sulla carriera delle donne è stato ampiamente documentato. Gli esperti hanno suggerito che, rispetto alle donne che non hanno figli, le donne con figli hanno maggiori probabilità di essere pagate meno e di ottenere meno promozioni.

Uno dei motivi principali è il costo della cura dei figli. Se lo stipendio di un genitore viene assorbito da queste spese, le madri, più dei padri, si sentono spesso costrette a rinunciare al lavoro.

Per chi teme di rimanere indietro, il congelamento degli ovuli può quindi sembrare un'opzione attraente. Secondo gli esperti, un modo per affrontare questa pressione è fare in modo che il congelamento degli ovuli non vada a scapito dei benefici per i genitori.

Per cominciare, una retribuzione generosa per chi prende il congedo di maternità o di paternità può essere d'aiuto. Anche la possibilità di lavorare in modo flessibile per i neo-genitori può rendere più facile il proseguimento dell'attività lavorativa. Alcune aziende, anche se sono una minoranza, offrono persino un servizio di assistenza all'infanzia in ufficio.

Il lavoro è davvero il fattore decisivo per ritardare la maternità?

Sebbene sia possibile che alcune madri si sentano spinte a congelare gli ovuli per motivi professionali, è anche importante notare che molte donne sono motivate da altri fattori.

L'antropologa Marcia C. Inhorn, per esempio, ha suggerito che molte donne sono spinte a ritardare la genitorialità quando si trovano senza un partner.

Nel suo libro Motherhood on Ice, scrive delle 150 intervistate: "Il congelamento degli ovuli non riguardava le loro carriere. Si trattava di essere single o di avere relazioni molto instabili con uomini che non erano disposti a impegnarsi con loro".

Per Annabel Robbins, una donna che sta affrontando il suo quarto ciclo di raccolta di ovuli, queste testimonianze risuonano. Assistente legale nell'Isola di Wight, ha raccontato a Euronews di aver deciso di congelare i suoi ovuli all'età di 35 anni con la clinica Complete Fertility.

"All'epoca non avevo un partner. E credo che fossi preoccupata che potesse volerci un po' di tempo per trovare qualcuno. E se non avessi trovato qualcuno, non volevo perdere completamente tutte le possibilità di avere figli", ha spiegato Annabel.

"Ho sempre avuto una vita abbastanza attiva e i bambini non sono mai stati in primo piano... Poi un giorno, a 35 anni, ho pensato: "Ok, voglio risolvere la questione". Ma non credo che il lavoro sia stato un fattore decisivo".

Il trattamento di Annabel non è stato pagato dal suo datore di lavoro, anche se le è stato concesso un piccolo periodo di ferie retribuite.

Il congelamento degli ovociti sponsorizzato dall'azienda potrebbe essere, secondo Annabel, un passo positivo, ma ha anche sottolineato l'importanza di avere una cultura lavorativa che sostenga le questioni legate alla fertilità.

"Negli ultimi due anni, sicuramente, la mia ansia è peggiorata. Mi sveglio con questa specie di orologio metaforico sopra la testa pensando: "Sarà l'ultimo ovulo?".

"Ho pensato che sarebbe stato meglio far sapere al mio datore di lavoro che forse non sarei stata al top e spumeggiante. Sono stati di grande sostegno e comprensione".

È tutta una questione di scelta

Anche Natalie Silverman, cofondatrice del gruppo britannico Fertility Matters at Work, ha parlato con Euronews di come i datori di lavoro possano gestire meglio le questioni legate alla fertilità.

Poiché molte aziende non hanno politiche formali in materia, ciò significa che molti lavoratori sono riluttanti a prendersi delle ferie. Inoltre, spesso non hanno un dialogo aperto con il loro datore di lavoro riguardo al loro trattamento.

Raccontando le testimonianze di persone con cui ha lavorato, Natalie ha spiegato: "Spesso si sentivano in colpa perché scaricavano i compiti sui colleghi, o dovevano dire bugie su ciò che stavano facendo. A volte erano alla clinica della fertilità e dovevano comunque stare al computer".

Parlando con le aziende e i dipendenti, Fertility Matters at Work spera di cambiare questi modelli sul posto di lavoro.

Natalie ha anche sottolineato che, per quanto riguarda il congelamento degli ovociti finanziato dall'azienda, questa opzione potrebbe essere "potenziante" nelle giuste condizioni.

Il congelamento degli ovociti non è un modo garantito per assicurare una gravidanza, ha detto, quindi le donne dovrebbero ricordarlo. "Deve essere fatto con il giusto tipo di informazione ed educazione, ma riteniamo che non sia uno sfruttamento per le donne averlo come opzione".

Così come la pillola contraccettiva ha rivoluzionato l'autonomia corporea negli anni Settanta, il congelamento degli ovociti a prezzi accessibili potrebbe avere il potenziale per cambiare drasticamente il rapporto delle donne con la loro fertilità.

Secondo gli esperti, la scelta informata rimane fondamentale.