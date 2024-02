Corte Suprema in Alabama - Diritti d'autore Kim Chandler/AP

Corte Suprema in Alabama - Diritti d'autore Kim Chandler/AP

Di Euronews

Polemica negli Stati Uni per la pronuncia della Corte Suprema dello Stato americano che ha definito esseri umani gli embrioni congelati per la fecondazione in vitro