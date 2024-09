Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Si registrano alcune voci scettiche riguardo al piano di Bruxelles per aumentare la trasparenza del mercato dei capitali e gli investimenti

L'Ue intende imporre un nuovo servizio di dati sui mercati finanziari, promettendo trasparenza e investimenti, ma altri temono che si crei solo un nuovo monopolio.

La settimana scorsa (28 agosto) l'ESMA, l'organo di controllo dei mercati mobiliari dell'Ue, ha chiuso una consultazione sui servizi che potrebbero essere disponibili sul mercato entro il 2026, ma alcuni temono che la mossa dia alle borse un potere ancora più centralizzato.

L'Unione europea spera da tempo di sviluppare i suoi nascenti mercati dei capitali e spera di meglio unificare un ecosistema frammentato.

I dettagli di prezzo e volume degli scambi

La pubblicazione dei dettagli del prezzo e del volume degli scambi di titoli - una versione elettronica dei nastri dei prezzi delle azioni che si vedevano nei vecchi film - potrebbe portare trasparenza, concorrenza e modernità a mercati che sono sorprendentemente antiquati, secondo i sostenitori.

"Un vero mercato unico non può esistere senza una visione più integrata delle negoziazioni dell'Ue", ha dichiarato la Commissione europea in un piano d'azione 2020 per i mercati dei capitali.

La Commissione ritiene che la possibilità per i partecipanti ai mercati finanziari di confrontare un'azione o un'obbligazione negoziata a Parigi, a Francoforte o in una delle circa 300 sedi di negoziazione regolamentate del blocco attirerebbe i capitali necessari.

Inoltre, sarebbe al passo con i concorrenti: gli Stati Uniti hanno un sistema consolidato da mezzo secolo e il Regno Unito lo introdurrà presto.

EuroCTP si candida per gestire il servizio

Le leggi dell'Ue del 2014 contenevano disposizioni per il servizio, ma "nessuno ne ha fatto richiesta", ha dichiarato Eglantine Desautel a Euronews, citando le difficoltà nel raccogliere e pagare i dati da tutto l'ecosistema dell'Ue.

Ora, grazie a un aggiornamento legale entrato in vigore a marzo, l'idea potrebbe essere finanziariamente fattibile, ritiene Desautel, la cui società EuroCTP si candiderà per gestire il nastro azionario.

"Siamo appassionati di questo progetto e di progettare un prodotto che soddisfi le esigenze dei clienti", ha dichiarato Desautel a Euronews.

"Il mercato europeo è piuttosto difficile da comprendere. Ci sono molte sedi di esecuzione", ha dichiarato Desautel, affermando che la mancanza di una visione globale del mercato "non rende l'Europa molto facile da raggiungere per gli investitori".

E se il servizio esclude la concorrenza?

La preoccupazione è che il nuovo servizio escluda di fatto la concorrenza, dando più potere a sedi di negoziazione già potenti.

Gli operatori dei mercati finanziari si lamentano da tempo delle commissioni che le borse applicano per l'accesso ai dati, un argomento in cui le autorità di regolamentazione sono intervenute occasionalmente, ma la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se i gestori patrimoniali dovessero essere obbligati a utilizzare il nuovo servizio a nastro.

"Per quanto riguarda il monopolio, ritengo che debbano essere tenuti a rispettare uno standard di governance molto rigoroso, anche per quanto riguarda i conflitti di interesse", ha affermato Susan Yavari, vice direttrice per i mercati dei capitali e il digitale presso l'Associazione europea di gestione patrimoniale e fondi, che teme che la presunta gara d'appalto dell'ESMA possa essere solo una foglia di fico.

"Non c'è nessun altro in gara" per il servizio di equity, a parte l'EuroCTP, ha detto. "Già a partire dalla gara d'appalto i rischi sono presenti".

Yavari vuole che l'EuroCTP abbia un consiglio di amministrazione che dia diritti di voto ai potenziali utilizzatori del nastro, piuttosto che l'attuale struttura puramente consultiva.

Servizio unico e visione consolidata

Per alcuni, l'introduzione della concorrenza non ha senso: l'idea è quella di avere un servizio unico con una visione consolidata. Tuttavia, Desautel ci tiene a sottolineare che il suo progetto è aperto, e non è sotto il controllo degli operatori di mercato esistenti.

Sebbene sia stato creato nel 2023 da un consorzio di 15 borse europee, EuroCTP "opera in modo totalmente indipendente" dai suoi azionisti, non utilizza le loro piattaforme o infrastrutture e condivide idee con altre parti dell'ecosistema finanziario.

"Potrebbe essere parte del modello essere aperto ad altre parti", ha detto. "Non devono essere solo le borse valori".

In una dichiarazione di maggio, l'ESMA ha affermato che i suoi standard "contribuiranno a migliorare la trasparenza del mercato e a rimuovere gli ostacoli" a un nastro consolidato dell'Ue.

Contattato da Euronews, un portavoce dell'autorità di regolamentazione ha detto che stava valutando le risposte ricevute, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Obbligazioni

Il servizio sulle azioni è solo uno dei tanti nuovi nastri che l'ESMA ha in programma. Secondo Euronews, per altri titoli, come le obbligazioni, il nastro potrebbe trasformarsi.

"Pensiamo che alla fine favorirà un'ulteriore elettronizzazione del mercato", ha dichiarato Chris Murphy, CEO di Ediphy, che potrebbe fare un'offerta per il nastro obbligazionario quando la gara si aprirà all'inizio del prossimo anno.

Lontano dall'immagine popolare della finanza high-tech, "il mercato obbligazionario è l'ultimo bastione del telefono e delle persone che chiacchierano tra loro", ha detto. "È lontano dall'essere completamente automatizzato".

Il servizio obbligazionario potrebbe essere politicamente meno agitato rispetto alle azioni, ma le scelte dell'ESMA potrebbero comunque rivelarsi decisive, ha detto Murphy.

"Non abbiamo ancora visto le regole finali", ha detto a Euronews. "Non sappiamo se sarà commercialmente conveniente per chiunque fare offerte".

Le infrastrutture dei mercati finanziari e le dispute

Le dispute su come progettare le infrastrutture dei mercati finanziari non sono una novità, né un'esclusiva dell'Europa.

Qualche anno fa, la Securities and Exchange Commission ha cercato senza successo di imporre modifiche alla governance della Consolidated Tape Association statunitense che, secondo Yavari, è anch'essa dominata dalle principali borse.

Ma, aggiunge, la posta in gioco potrebbe essere più alta per l'Europa, la cui reputazione di attrazione di capitali è molto più debole.

"Tutti gli investitori vogliono essere lì (negli Stati Uniti)", ha detto Yavari. "Dobbiamo renderlo il più semplice possibile".