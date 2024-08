La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alla Casa Bianca ha parlato alla Cnn per la prima volta dalla sua nomination presidenziale. Immigrazione, fracking, Trump e conflitto a Gaza i temi affrontati

Nella sua prima importanteintervista televisiva dalla sua candidatura a Presidente degli Stati Uniti di cinque settimane fa, giovedì alla Cnn l'attuale vicepresidente Kamala Harris ha difeso il suo allontanamento da alcune posizioni più liberali.

In particolare, a Harris è stato chiesto di spiegare la sua "retromarcia" sulla depenalizzazione dell'attraversamento illegale delle frontiere, posizione sostenuta invece durante la sua precedente campagna elettorale.

"Abbiamo leggi che devono essere seguite e applicate, che affrontano e si occupano delle persone che attraversano illegalmente il nostro confine, e ci dovrebbero essere delle conseguenze", ha detto Harris, respingendo quindi le accuse del suo avversario per la Casa Bianca Donald Trump di essere a favore delle frontiere aperte.

La vicepresidente ha difeso i risultati dell'amministrazione del presidente Joe Biden sul confine meridionale del Paese e sull'immigrazione e ha sottolineato che il suo compito è stato quello di cercare di affrontare le "cause profonde" in altri Paesi che causano l'attraversamento del confine.

La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris parla durante un comizio elettorale a Savannah, Georgia, 29 agosto 2024 Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il fracking, Biden e la guerra a Gaza

Un altro dei temi dell'intervista è stato il fracking, una tecnica di estrazione del gas molto utilizzata negli Stati Uniti. Kamala Harris ha confermato che non lo vieterà in caso di elezione.

"Credo che l'aspetto più importante e significativo della mia prospettiva politica e delle mie decisioni sia che i miei valori non sono cambiati", ha tenuto però a ribadire Harris, che ha cercato di dimostrare di aver adottato posizioni più moderate su questioni che i repubblicani sostengono essere estreme. La vicepresidente ha anche confermato che nominerà un repubblicano nel suo gabinetto.

La vicepresidente ha poi parlato della sua esperienza con Joe Biden e ha detto che lavorare con lui è stato "uno dei più grandi onori della mia carriera". Ha anche raccontato il momento in cui lui le ha telefonato per dirle che si sarebbe dimesso e che l'avrebbe sostenuta. "Mi ha detto cosa aveva deciso di fare e gli ho chiesto: 'Sei sicuro?' e lui ha risposto: 'Sì', ed è così che l'ho saputo".

La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris con il presidente Joe Biden alla Convention nazionale democratica, Chicago, 19 agosto 2024 Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alla domanda sul conflitto a Gaza, Harris ha risposto: “Sono inequivocabile e incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele e la sua capacità di difendersi”. Ma la vicepresidente ha anche ribadito che le morti di civili durante l'offensiva israeliana sono troppo alte.

"Siamo qui per dire la verità e una delle cose che sappiamo è che questa sarà una corsa serrata fino alla fine", ha concluso Harris, che ha anche elencato tutto ciò che del programma di Trump preoccupa i Democratici: diritti delle donne, legge sull'aborto e abrogazione dell'Affordable Care Act.

Harris ha in programma un altro blitz elettorale nel Labor Day con Biden a Detroit e Pittsburgh, mentre le elezioni si avvicinano rapidamente.

Il candidato repubblicano, l'ex presidente Donald Trump, parla durante un evento della campagna elettorale presso Alro Steel, Potterville, Michigan, 29 agosto 2024 Alex Brandon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

La risposta di Donald Trump

Il candidato repubblicato Donald Trump l'ha accusata di aver cambiato modo in cui si presenta per ragioni politiche a scopo elettorale, ma Kamala Harris non ha voluto soffermarsi su questo punto. I due si affronteranno nel dibattito televisivo del 10 settembre.

Il commento di Trump non si è fatto attendere. "Noiosa!!!", ha scritto Trump su Truth. "Non vedo l'ora di discutere con la compagna Kamala Harris e di smascherarla per la frode che è", ha detto anche il tycoon. Secondo Trump la sua avversaria democratica "ha cambiato tutte le sue posizioni di lunga data, su tutto. L'America non permetterà mai a una marxista armata di elezioni di diventare Presidente degli Stati Uniti".

Il candidato democratico alla vicepresidenza, il governatore del Minnesota Tim Walz, Boston, 28 agosto 2024 Steven Senne/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

I chiarimenti di Tim Walz

Harris ha realizzato l'intervista assieme al suo candidato vicepresidente, l'attuale governatore del Minnesota Tim Walz, che ha dovuto spiegare alcune sue frasi.

In un video del 2018 che la campagna di Harris-Walz ha fatto circolare, Walz si era espresso contro le armi e ha detto: “Possiamo fare in modo che quelle armi da guerra, che ho portato in guerra, siano l'unico posto in cui si trovano”.

Alcuni hanno criticato dicendo che la frase “che ho portato in guerra” suggerisse che Walz si sia presentato come qualcuno che ha trascorso del tempo in una zona di combattimento. Walz ha affermato di essersi espresso male dopo una sparatoria in una scuola, aggiungendo: “La mia grammatica non è sempre corretta”.

Altre spiegazioni sono arrivate da Walz in merito alle dichiarazioni che sembravano far intendere che lui e sua moglie avessero concepito i loro figli con la fecondazione in vitro, mentre in realtà hanno usato un altro trattamento di fertilità. Walz ha detto di ritenere che la maggior parte degli americani abbia capito cosa intendeva e ha fatto leva sull'opposizione repubblicana al diritto all'aborto.