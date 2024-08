Di Euronews Agenzie: AP

Nel suo discorso la candidata alle elezioni presidenziali ha puntato sul concetto di unità. Ha poi difeso con forza l'Ucraina e la Nato e ha detto di star lavorando per porre fine alla guerra a Gaza. Tra i temi chiave anche l'immigrazione e i diritti riproduttivi

Kamala Harris ha ufficialmente accettato la candidatura democratica alle elezioni presidenziali del 5 novembre e ha promesso una "nuova strada" per gli Stati Uniti.

Il discorso di Harris, pronunciato durante l'ultimo giorno della Convention nazionale democratica di Chicago, si è concentrato sull'unità, con l'impegno a essere una guida "per tutti gli americani" e a creare una "economia delle opportunità".

"Amo il nostro Paese con tutto il cuore. Ovunque vada e chiunque incontri, vedo una Nazione pronta ad andare avanti, pronta per il prossimo passo e per l'incredibile viaggio che è l'America", ha detto.

La posizione sulla guerra in Ucraina e a Gaza

L'attuale vicepresidente ha inoltre ribadito il suo sostegno all'Ucraina, che da oltre due anni combatte una guerra contro la Russia. "Come presidente, sosterrò con forza l'Ucraina e i nostri alleati della Nato", ha dichiarato Harris.

A tal proposito ha criticato i commenti del candidato repubblicano Donald Trump sulla guerra e ha detto che cinque giorni prima dell'invasione russa del febbraio 2022 aveva "avvertito il presidente Zelensky".

Non c'è stato alcun cambiamento di posizione rispetto all'amministrazione Biden su Israele, con la Harris che ha dichiarato che difenderà sempre l'alleato chiave degli Stati Uniti nel Medio Oriente. Ma ha anche detto che è giunto il momento di porre fine alla guerra di oltre dieci mesi in corso a Gaza e di star lavorando in tal senso: "Ora è il momento di concludere un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco", ha dichiarato.

Harris ha criticato la violenza "indicibile" che ha avuto luogo durante l'incursione di Hamas in Israele il 7 ottobre, ma ha anche detto che "ciò che è accaduto a Gaza negli ultimi dieci mesi è devastante".

Parole che hanno suscitato gli applausi del pubblico, ma che non sono arrivate ai manifestanti pro Palestina che hanno protestato come ogni giorno della Convention fuori dal palazzetto di Chicago, contrariati dal continuo sostegno militare degli Stati Uniti all'operazione israeliana nella Striscia.

La candidata presidenziale del Partito democratico Kamala Harris sul palco nell'ultimo giorno della Convention nazionale democratica a Chicago, 22 agosto 2024 J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Immigrazione e diritti riproduttivi

Ha anche parlato della sua politica sull'immigrazione, affermando che il fallimento della proposta di legge bipartisan sulla sicurezza delle frontiere, quest'anno al Congresso, è da imputare a Donald Trump, che "ritiene che un accordo sui confini avrebbe danneggiato la sua campagna elettorale, così ha ordinato ai suoi alleati al Congresso di uccidere l'accordo".

Harris ha detto che intende riportare nelle Aule il disegno di legge e firmarlo: "Mi rifiuto di fare politica con la nostra sicurezza". Durante l'amministrazione Biden sono stati trattenuti al confine meridionale numeri record di migranti e il numero di attraversamenti illegali è diminuito per cinque mesi consecutivi.

La candidata democratica ha anche parlato di uno dei temi chiave della sua vicepresidenza: i diritti riproduttivi. Ha attaccato Trump per aver nominato un giudice conservatore alla Corte Suprema, che ha poi annullato la sentenza Roe v Wade, che aveva protetto il diritto federale all'aborto per decenni. "Ora se ne vanta", ha detto. "In poche parole, sono fuori di testa".

L'aborto è un tema su cui molti democratici hanno voluto vedere Harris capitalizzare ed è un argomento che ha galvanizzato gli elettori democratici alle urne.