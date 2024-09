Di Euronews Agenzie: AP

Decine di membri del principale partito di opposizione tunisino sono stati arrestati in vista della campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Molte le critiche all'Ue per gli accordi con l'attuale governo tunisino per fermare il flusso di migranti

Decine di membri del più grande partito di opposizione tunisino sono stati arrestati questa settimana prima dell'inizio formale della campagna elettorale per le elezioni presidenziali dello Stato nordafricano. Lo hanno fatto sapere venerdì avvocati e funzionari del partito Ennahda, il partito islamista salito al potere all'indomani della Primavera araba del Paese

Almeno 80 uomini e donne del partito sarebbero stati arrestati nell'ambito di un'operazione di controllo su tutto il territorio nazionale che ha coinvolto membri di dieci regioni.

Per settimane i sostenitori della democrazia e dei diritti umani hanno chiesto all'Unione europea di esercitare maggiori pressioni sul governo, sollevando il timore che le elezioni non saranno probabilmente libere e corrette.

Accuse all'Ue di trascurare l'arretramento democratico in Tunisia

L'approccio dell'Ue è tuttavia dominato dalla sua determinazione a ridurre la migrazione. La Tunisia è un punto di transito fondamentale per i migranti che dalla Siria, dal Bangladesh e dai Paesi dell'Africa subsahariana cercano di raggiungere l'Europa.

Il timore espresso da analisti e attivisti per la democrazia è che l'Ue possa trascurare l'arretramento della democrazia in Tunisia dando la priorità al blocco dei migranti.

L'accordo migratorio Ue-Tunisia, concordato con il governo del presidente Kais Saied, ha lo scopo di rallentare il numero di migranti che tentano la traversata del Mediterraneo in barca. In cambio la Tunisia riceve centinaia di milioni di euro di aiuti finanziari.

Giro di vite a livello nazionale contro l'opposizione

In un comunicato, Ennahda ha definito gli arresti "una campagna senza precedenti di incursioni e violazioni dei diritti più elementari garantiti dalla legge". Il partito ha contato almeno ottanta arresti ed è in procinto di confermarne almeno 116 in totale, tra cui sei donne, ha dichiarato l'avvocato Latifa Habbechi.

L'ex ministro della Gioventù e dello Sport Ahmed Gaaloul, membro del comitato esecutivo del partito e consigliere del suo leader incarcerato Rached Ghannouchi, ha detto che gli arresti includevano funzionari di alto livello del partito ed erano continuati nel pomeriggio di venerdì. Tra questi, Mohamed Guelwi, membro del comitato esecutivo del partito, e Mohamed Ali Boukhatim, leader regionale del partito di Ben Arous, un sobborgo di Tunisi.

Stagione elettorale turbolenta in Tunisia

Con l'apatia politica dilagante e le figure di spicco dell'opposizione in carcere, si pensava che il presidente Kais Saied avrebbe vinto un secondo mandato senza subire grandi sfide. Ma gli ultimi mesi hanno visto comunque grandi sconvolgimenti. Saied ha licenziato la maggior parte del suo gabinetto e le autorità hanno arrestato altri suoi potenziali oppositori. L'autorità elettorale del Paese, composta da membri da lui nominati, ha sfidato gli ordini del tribunale per tenere fuori alcuni sfidanti dal voto del 6 ottobre. La stagione della campagna elettorale inizia formalmente sabato.

Queste mosse sono arrivate dopo mesi di arresti a cascata di giornalisti, avvocati e figure di spicco della società civile, tra cui molti critici del presidente accusati in base a una controversa legge anti-fake news che, secondo i gruppi per i diritti umani, è stata sempre più utilizzata per reprimere le critiche.

Arrestati i coinvolti nel dossier di giustizia di transizione

Critiche sono arrivate anche per l'arresto di Sihem Bensedrine, presidente della commissione nazionale per la verità, diversi analisti hanno parlato di "regresso democratico" in corso in Tunisia.

La maggior parte degli arrestati sono membri di spicco del partito coinvolto nel dossier di giustizia di transizione della Tunisia, che include membri di Ennahda torturati negli anni prima che il presidente Zine El Abidine Ben Ali diventasse il primo dittatore arabo rovesciato nelle rivolte della Primavera araba del 2011. Il dossier di giustizia transitoria della Tunisia, acclamato a livello mondiale, è un'iniziativa decennale volta ad aiutare le vittime che hanno sofferto per mano del governo di Ben Ali.

L'avvocato Latifa Habbechi ha dichiarato che circa il 90 per cento delle persone arrestate sono state incarcerate sotto Ben Ali e l'ex presidente Habib Bourguiba e il 70 per cento ha più di 60 anni. Ha aggiunto che i nomi degli arrestati corrispondono ai documenti del partito che elencano le vittime della dittatura coinvolte nel dossier di giustizia di transizione.

Gli arresti sono avvenuti mentre centinaia di tunisini protestavano nella capitale Tunisi, denunciando l'emergere di quello che definivano uno stato di polizia in vista delle elezioni del 6 ottobre. Gli arresti sono stati condannati a gran voce dagli altri partiti.

"Questi arresti sono il segno di un ulteriore restringimento e deviazione del processo elettorale che mira a diffondere la paura e a svuotare le prossime elezioni di qualsiasi possibilità di una vera competizione democratica", ha dichiarato venerdì in un comunicato il partito Work and Accomplishment, guidato dall'ex membro di Ennahda Abdellatif Mekki.

Mekki, che ha ricoperto il ruolo di ministro della Salute della Tunisia dal 2011 al 2014, è stato arrestato a luglio nell'ambito di un'indagine su un omicidio del 2014 che i suoi avvocati hanno definito di matrice politica. L'autorità elettorale tunisina ha dichiarato che lo terrà fuori dalle votazioni del mese prossimo.