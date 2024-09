Elezioni statali in Germania: AfD avanti anche in Brandeburgo

Di Euronews

Dopo il successo in Turingia e Sassonia, secondo i sondaggi, il partito di estrema destra è il favorito anche per le elezioni del prossimo weekend nel land di Brandeburgo. L'Spd cerca di guadagnare punti, cresce anche la sinistra. La crisi migranti è al centro del dibattito

PUBBLICITÀ

A una settimana dalle elezioni statali nel land di Brandeburgo, lo Stato che circonda la capitale Berlino, l'Alternativa per la Germania (AfD) di estrema destra rimane la favorita. Solo poche settimane fa l'AfD ha ottenuto un terzo dei voti nelle elezioni negli Stati della Germania orientale della Sassonia e della Turingia.

Le elezioni di domenica potrebbero essere un momento storico: nel Brandeburgo il Partito Socialdemocratico (Spd) al governo potrebbe essere estromesso dal potere per la prima volta dalla riunificazione della Germania nel 1990. Un sondaggio del Forschungsgruppe Wahlen indica che l'SpD ha il 26 per cento dei voti, mentre l'AfD è in vantaggio con il 29%.

L'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha il 15 per cento, e il partito dei Verdi potrebbe rischiare di essere cacciato dal parlamento, visto che i sondaggi indicano che ha solo il 5 per cento dei voti.

La Spd punta all'alleanza con Cdu e Verdi

Nonostante il previsto successo dell'AfD alle prossime elezioni, il leader regionale dell'Spd Dietmark Woidke potrebbe continuare la sua coalizione tra Spd, Cdu e Verdi. Woitke ha dichiarato che si dimetterà dalla politica se il suo partito non diventerà la fazione più forte dopo le elezioni, nel tentativo di mobilitare gli elettori.

Da allora, la Spd ha guadagnato slancio, anche se l'AfD rimane in vantaggio, ma ha meno partiti che prenderanno in considerazione l'idea di entrare in coalizione con lei. La neonata Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) di sinistra dovrebbe ottenere il 14 per cento dei voti al suo debutto nelle elezioni nel Brandeburgo. Anche nelle recenti votazioni in Turingia e Sassonia, il partito di sinistra ha ottenuto forti risultati.

La crisi migranti resta il tema principale

L'immigrazione è il tema principale per molti elettori, che vogliono vedere una drastica riduzione della quantità di migranti lasciati entrare in Germania.

Da anni la Germania è alle prese con la necessità di attrarre più lavoratori qualificati dall'esterno dell'Unione europea. Secondo gli esperti, il Paese ha bisogno di circa 400mila immigrati qualificati all'anno, a causa dell'invecchiamento della forza lavoro. Venerdì Berlino ha firmato un accordo con il Kenya per portare lavoratori qualificati e colmare le lacune del mercato del lavoro.

“Questo può aiutarci a compensare la carenza di lavoratori qualificati”, ha dichiarato il cancelliere Olaf Scholz a proposito dell'accordo, aggiungendo che la Germania sta già sentendo l'impatto di questa carenza di manodopera e che ‘sarà con noi per anni e decenni a venire’.

Secondo l'agenzia di stampa tedesca dpa, la Germania ha già firmato accordi simili con India, Georgia e Marocco e questo fine settimana ne firmerà uno con l'Uzbekistan durante una visita di Scholz.