Ucraina, bombe di Mosca contro Kostiantynivka: almeno un morto

Di Euronews Agenzie: EBU

Centinaia di residenti sono fuggiti dalla regione orientale di Donetsk mentre continuano gli attacchi delle forze russe. Zelensky chiede maggiori aiuti per la difesa aerea

Almeno una persona è stata uccisa dai bombardamenti russi contro un edificio nella città orientale di Kostiantynivka, nel Donetsk. Le autorità locali affermano che la città è stata colpita dall'artiglieria a cannone e che una donna di 43 anni è stata uccisa.

"Le nostre finestre sono state spazzate via, l'appartamento è stato ridotto in macerie. Abbiamo subito tre attacchi. La prima volta è stato colpito il piano di sopra, la seconda volta è stata uccisa una donna, questa è la terza volta", ha detto un residente di nome Oleksandr.

Centinaia in fuga da Pokrovsk

Centinaia di residenti sono fuggiti dalla regione orientale di Donetsk attraverso treni di evacuazione da Pavlohrad a Kropyvnytskyi e Leopoli, nel contesto dell'escalation del conflitto con l'avanzata delle forze russe nell'area.

La maggior parte degli evacuati proviene dal distretto di Pokrovsk, dove i combattimenti si sono intensificati. Le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione obbligatoria, esortando in particolare le famiglie con bambini a partire. Nonostante gli ordini, alcuni sono stati riluttanti ad abbandonare le loro case.

Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, le autorità ucraine hanno valutato che circa 83mila persone sono state sfollate con la forza nella regione di Donetsk dal primo agosto a causa dell'intensificarsi dei combattimenti nell'area.

Pokrovsk è da mesi un obiettivo chiave per Mosca. Ad agosto, l'Ucraina ha lanciato un'incursione a sorpresa nella regione russa di Kursk per distogliere le truppe russe dalla città ucraina orientale.

Attacchi contro Odessa: edifici distrutti

Nel frattempo, l'oblast meridionale di Odessa è stata oggetto di attacchi notturni da parte delle forze russe, che avrebbero utilizzato droni d'attacco del tipo Shahed di fabbricazione iraniana. Almeno venti case, l'edificio del gestore di una stazione di servizio, annessi e automobili sono stati danneggiati dalla caduta di detriti.

"Non eravamo in casa in quel momento. Siamo arrivati, la polizia e l'ambulanza erano già qui, c'era un incendio, i vicini lo stavano spegnendo. E si è scoperto che è stata una fortuna che non fossimo qui", ha detto Iryna Unhurianu, la cui casa è stata danneggiata dal bombardamento. "Come ha detto il ministero delle Situazioni di Emergenza, se l'edificio fosse esploso, ci avrebbe fatto a pezzi e non saremmo stati vivi". Un uomo di 74 anni è stato leggermente ferito e non sono state segnalate vittime. Le forze di difesa aerea ucraine affermano di aver abbattuto 16 droni russi sulla regione.

"Questa notte, il nemico ha lanciato più di 70 droni kamikaze Shahed in tutta l'Ucraina e grazie alle nostre forze di difesa, la maggior parte è stata abbattuta". Lo ha scritto in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Abbiamo bisogno di maggiori opportunità per rafforzare lo scudo aereo, la difesa antiaerea e a lungo raggio per continuare a proteggere la vita e la nostra gente" ha aggiunto il leader ucraino.