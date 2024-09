L'azienda danese Dsv ha acquistato l'unità logistica delle ferrovie statali tedesche Deutsche Bahn. Con l'integrazione di Schenker nascerà la più grande azienda logistica del mondo. Contrari sindacati e Verdi

L'azienda danese Dsv ha concluso un accordo per l'acquisto di Db Schenker, l'unità logistica delle ferrovie statali tedesche Deutsche Bahn (Db). L'accordo, firmato venerdì, valuta Schenker 14,3 miliardi di euro, con 11,3 miliardi di euro di capitale.

L'annuncio di venerdì segna la più grande vendita nella storia di Db e renderà Dsv la più grande azienda logistica del mondo. La società ha dichiarato che finanzierà l'acquisto attraverso la vendita di azioni per un importo massimo di 5 miliardi di euro e il finanziamento del debito.

“L'acquisizione di Schenker è una transazione trasformativa per Dsv”, ha dichiarato venerdì la società danese in un comunicato. “Insieme, Dsv e Schenker avranno un fatturato combinato di 293 miliardi di corone danesi e una forza lavoro comune di circa 147miladipendenti in oltre 90 Paesi”, ha proseguito la società. Si tratta di un fatturato combinato di circa 39,26 miliardi di euro.

"È stato importante per noi trovare un partner forte per Schenker e una sede a lungo termine per i dipendenti dell'azienda”, ha detto Richard Lutz, Ceo di Deutsche Bahn e ha poi sottolineato che la vendita fornisce alla filiale logistica di Db “chiare prospettive di crescita”.

Chi aveva fatto offerte per Schenker

Dd ha venduto Schenker, la sua divisione più redditizia, per sbloccare gli investimenti per il settore passeggeri nazionale e ridurre il debito. La scelta dell'acquirente, tuttavia, è una delusione per alcuni. Anche la società di private equity Cvc Capital Partners aveva fatto un'offerta per Schenker, proponendo che Db potesse mantenere una quota del 24,9 per cento.

Sebbene l'offerta di Cvc fosse presumibilmente più bassa, il potente sindacato Verdi aveva appoggiato questa offerta, ritenendo che avrebbe comportato un minor numero di tagli ai posti di lavoro.

Il direttore finanziario di Dsv, Michael Ebbe, ha dichiarato a Reuters che l'azienda prevede di tagliare tra i 1.600 e i 1.900 posti di lavoro su 15mila dipendenti tedeschi di Schenker. Ebbe ha sottolineato, tuttavia, che l'azienda risultante dalla fusione aumenterà il numero di dipendenti nell'arco di cinque anni, in modo che il personale tedesco superi i livelli attuali.

Secondo Ebbe, Dsv spenderà anche 10 milioni di euro in risarcimenti extra per placare i sindacati. La chiusura dell'operazione è prevista per il secondo trimestre del 2025, previa approvazione delle autorità di regolamentazione. Anche il consiglio di vigilanza di Deutsche Bahn e il ministero dei trasporti tedesco devono dare il via libera all'acquisizione, atteso nelle prossime settimane.