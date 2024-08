Di Euronews Agenzie: AP

Il discorso a Chicago lunedì sera è stata l'occasione per Joe Biden di rivendicare i risultati della sua presidenza e lanciare la corsa della vice Kamala Harris

PUBBLICITÀ

Il Partito Democratico ha aperto lunedì a Chicago la propria convention, un'occasione attesa come la celebrazione della candidata alle elezioni del prossimo 5 novembre, Kamala Harris, e l'uscita ufficiale davanti ai suoi sostenitori del presidente Joe Biden.

"Ho dato il meglio di me" ha detto Biden commosso, nel suo intervento, il primo di una serie da parte di personalità democratiche che culmineranno con il discorso di accettazione della candidatura giovedì di Harris.

Il presidente, 81 anni, ha ricevuto un applauso lungo quasi quattro minuti e cori ("Grazie Joe"), in parte per la scelta sofferta e infine presa il mese scorso di abbandonare la corsa alla rielezione, davanti ai sondaggi sfavorevoli e alle pressioni del partito seguite alla preoccupante performance offerta nel dibattito del 27 giugno con il candidato repubblicano, Donald Trump.

Nel suo discorso, durato 52 minuti, Biden ha invitato gli elettori a salvare la democrazia nel 2024, come fatto nel 2020 ha detto ponendo fine alla presidenza Trump dopo il primo mandato.

Intervento energico di Biden alla Convention di Chicago

Dopo tutte le polemiche sulla sua prestanza fisica a causa dell'età, ha colpito l'energia e la veemenza con cui il presidente ha attaccato Trump e sostenuto la candidatura della sua vicepresidente a succedergli a novembre.

Per Biden, l'ex presidente repubblicano "non è degno di servire alla Casa Bianca né allora, né ora, né mai”, mentre la scelta di Harris come vice è stata la "migliore scelta della mia carriera", ha proseguito, dal momento che l'ex procuratrice generale della California è "tenace, ha esperienza e ha un'enorme integrità", riferendosi alla necessità di proteggere la democrazia a stelle e strisce.

"La sua storia rappresenta la migliore storia americana" ha aggiunto il presidente, rivendicando anche i propri successi alla Casa Bianca sui diritti e in economia e l'integrità in anni complicati di politica estera.

Harris, nata a Oakland da padre di origini giamaicane e madre indiana, è cresciuta in California dove ha intrapreso la carriera legale per poi essere eletta senatrice nel 2016 e vicepresidente nel 2020.

"Joe, grazie per la tua storica leadership, per la tua vita di servizio alla nostra nazione", ha risposto Harris prendendo la parola a sorpresa a Chicago già lunedì.

"E per tutto quello che continuerai a fare" ha detto ancora rivolgendosi a Biden, nonostante quest'ultimo lascerà con tutta probabilità la politica Usa dopo oltre 50 anni di carriera (venne eletto senatore nel Delaware nel 1972).

Kamala Harris e Joe Biden si abbracciano sul palco della Convenzione nazionale democratica a Chicago Jacquelyn Martin/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Gli altri interventi alla Convention di Chicago: Jill Biden, Hillary Clinton e Ocasio-Cortez

Sul palco prima del marito, Jill Biden ha accennato alla sofferta decisione del presidente di abbandonare la corsa alla rielezione.

La First Lady ha detto di essersi innamorata di nuovo di lui "quando l'ho visto scavare nel profondo della sua anima e decidere di non cercare più la rielezione e di appoggiare Kamala Harris".

A lodare Biden c'era anche l'ex First Lady e candidata democratica perdente nel 2016, Hillary Clinton.

"Sta succedendo qualcosa in America, qualcosa per cui abbiamo lavorato e sognato a lungo" ha detto Clinton, riferendosi alla possibile elezione di una donna alla presidenza, che a lei era sfuggita per via del sistema elettorale Usa, basato sulle vittorie nei singoli Stati e non sul numero assoluto di voti a livello federale su cui era in netto vantaggio su Trump.

Prima di Harris, la deputata Alexandra Ocasio-Cortez, a 34 anni una dei leader più giovani del partito e della sua corrente di sinistra, aveva supportato la vittoria di Harris contro Trump dicendo di "essere stanca" di sentire un candiato che "si considera più patriota di una donna che combatte ogni giorno per sollevare i lavoratori da sotto gli stivali dell'avidità che calpestano il nostro stile di vita”.

PUBBLICITÀ

In un post su X Barack Obama, che parla alla Convention questo martedì, ha riversato affetto e rispetto sul suo ex vicepresidente.

"Ciò che ammiro di più di Joe è la sua decenza, la sua resilienza e la sua incrollabile fede nella promessa del nostro Paese", ha scritto Obama.

Tra i temi dei Democratici: Ucraina, aborto e Gaza

Il meeting democratico serve anche a parlare di temi e di programmi, in una continuità ipotetica con la nuova amministrazione che si insedierà alla Casa Bianca come tradizione a gennaio del prossimo anno.

"Vi prometto che Kamala Harris non si inchinerà mai a un dittatore nel modo in cui Trump si inchina a Putin", ha detto Biden, rivendicando anche la propria fermezza degli ultimi due anni nei confronti dell'invasione russa dell'Ucraina.

PUBBLICITÀ

Il presidente uscente ha aggiunto che l'Europa e la Nato "erano a pezzi" quando Trump ha lasciato l'incarico, ma ora il continente è più "unito di quanto non lo sia stato per anni" grazie all'aggiunta di Finlandia e Svezia nell'Alleanza.

Da quando nel 2022 la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade che garantiva il diritto federale all'aborto, il partito invece ha lavorato su un tema molto caro agli elettori democratici, l'interruzione volontaria di gravidanza, che potrebbe rivelarsi un punto chiave in diversi Stati.

Tra gli oratori di lunedì a Chicago, c'era anche una donna rimasta incinta a causa di una violenza sessuale che ha attaccato i repubblicani e l'ex presidente Trump di avere ridotto l'accesso all'aborto in gran parte degli Stati Uniti.

Trump ha risposto indirettamente a Biden e Harris in un comizio in Pennsylvania, sempre lunedì, accusando il presidente sulla situazione dell'economia Usa (in realtà in crescita netta) e la sua vice per l'agenda "socialista", per cui ha tirato in ballo anche il padre di Harris, un professore di economia a Stanford, definito dal candidato repubblicano un "professore marxista".