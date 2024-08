Oprah Winfrey ha tenuto un discorso appassionato alla Convention nazionale democratica, mentre l'attrice di "Veep" Julia Louis-Dreyfus ha insistito sul fatto che non veda un parallelo tra la sua controparte immaginaria e Kamala Harris

La Convention Nazionale Democratica si conclude giovedì e le star si sono presentate per sostenere Kamala Harris e il suo compagno di corsa Tim Walz.

Da Spike Lee a Eva Longoria, John Legend e Common, passando per Oprah Winfrey, che ieri è tornata in prima serata con un'apparizione a sorpresa alla DNC, invitando gli americani a scegliere "l'ottimismo al posto del cinismo" e "l'inclusione al posto della punizione", il momento di gloria è decisamente a favore di Harris.

I valori e il carattere contano più di tutto. Nella leadership e nella vita. E più di ogni altra cosa, sapete che è vero, la decenza e il rispetto sono sulla scheda elettorale nel 2024 Oprah Winfrey

Durante il suo entusiastico endorsement, Oprah ha cercato di incoraggiare gli elettori a votare per "il meglio dell'America". "I valori e il carattere contano più di tutto", ha detto Oprah. "Nella leadership e nella vita. E più di ogni altra cosa, sapete che è vero, la decenza e il rispetto sono sulla scheda elettorale nel 2024".

"Ho viaggiato dalle foreste di legno rosso... Alle acque della Corrente del Golfo", ha detto Winfrey, riferendosi alla canzone di Woody Guthrie 'This Land Is Your Land'. "Sono il meglio dell'America e, nonostante quello che alcuni vorrebbero far credere, non siamo così diversi dai nostri vicini.

Quando una casa va a fuoco, non chiediamo di chi sia", ha detto la Winfrey, aggiungendo che "se la casa appartiene a una gattara senza figli, beh, cerchiamo di tirare fuori anche quel gatto".

La risposta a JD Vance

I suoi commenti erano un riferimento al candidato repubblicano alla vicepresidenza, JD Vance, che ha affrontato molte critiche per aver detto che gli Stati Uniti sono governati da "donne gatto senza figli".

"Presto, molto presto, insegneremo alle nostre figlie e ai nostri figli come questo figlio di una madre indiana e di un padre giamaicano, due immigrati idealisti ed energici... sia cresciuto fino a diventare il 47° presidente degli Stati Uniti", ha detto Winfrey alla folla.

Oprah Winfrey interviene durante la Convention Democratica - Mercoledì 21 August J. Scott Applewhite/AP

Era presente anche l'attrice Julia Louis-Dreyfus, che per sette stagioni ha interpretato la vicepresidente (e poi presidente) Selina Meyer nella fantastica satira politica Veep della HBO.

La Louis-Dreyfus ha ospitato un panel di otto governatrici e, nella sua introduzione, ha dichiarato che il compagno di corsa di Donald Trump JD Vance avrebbe descritto il panel come "una congrega di streghe semi-mestruate".

Le otto governatrici sul palco con Louis-Drefus erano Katie Hobbs dell'Arizona, Laura Kelly del Kansas, Janet Mills del Maine, Maura Healey del Massachusetts, Maura Healey del Michigan.Maura Healey, Gretchen Whitmer del Michigan, Michelle Lujan Grisham del New Mexico, Kathy Hochul di New York e Tina Kotek dell'Oregon.

Julia Louis-Dreyfus fotografata durante gli Emmy Awards nel 2017 Richard Shotwell/ Invision/ AP

L'attrice ha vinto diversi Emmy per aver interpretato Selina Meyer - forse non il miglior Presidente donna, ma certamente il più divertente che abbia mai calcato lo schermo. Lo show si è concluso nel 2019, ma ha avuto un'impennata di popolarità da quando il Presidente Joe Biden ha ritirato la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali - da quando molti hanno visto un momento di vita-imitante-arte tra gli eventi della vita reale e il VP fittizio che sale alla Casa Bianca nella quarta stagione.

Tuttavia, Julia Louis-Dreyfus ha insistito sul fatto che non vede un parallelo tra la sua controparte fittizia e Harris.

In un'intervista al The Late Show With Stephen Colbert, andata in onda in diretta dalla Convention Nazionale Democratica, Colbert ha ricordato che gli streaming di Veep sono aumentati del 350%.

"È una cosa fantastica, credo". Ha detto la Louis-Dreyfus, prima di sottolineare che il suo personaggio ha poca somiglianza con la Harris.

"Lasciate che vi spieghi, in Veep ho interpretato una sociopatica narcisista e megalomane, e questa non è Kamala Harris", ha detto, aggiungendo: "Potrebbe essere un altro candidato in corsa".

Julia Louis-Dreyfus nel personaggio di Selina Meyer in Veep HBO

Dopo la rinascita culturale dello show, David Mandel, showrunner di Veep, ha dichiarato a Vanity Fair che anche lui non vede molte somiglianze tra la Meyer e la Harris.

"Capisco che le persone su internet non vedano l'ora di creare la narrazione che Kamala sia Selina. Personalmente ho scelto di non accettarlo", ha detto Mandel. "È troppo semplicistico e non credo che lo stiano facendo in modo divertente. Penso che lo stiano facendo per cercare di farla sembrare in qualche modo inferiore, e non mi piace".

Durante l'intervista con la Louis-Dreyfus, Colbert ha sottolineato il fatto che lo show Veep si occupa molto del duro trattamento delle donne in politica. Alla domanda se avesse una scena preferita che incarnasse questo aspetto, la Louis-Dreyfus ha fatto riferimento a un momento tra il suo personaggio e il Mike McLintock di Matt Walsh.

"È venuto da me con questo discorso, e il discorso iniziava con 'come donna'. Io l'ho guardato e gli ho detto: 'Prima di tutto, come donna, non inizierò un discorso con 'come donna', perché non posso identificarmi come donna'", ha ricordato Louis-Dreyfus. "Gli uomini lo odiano e le donne che odiano le donne lo odiano, cioè la maggior parte delle donne".

Colbert ha anche chiesto all'attrice quale personaggio di Veep le ricorda di più il compagno di corsa di Donald Trump, JD Vance, e Louis-Dreyfus ha risposto: "Sarebbe Jonah Ryan", riferendosi al referente della Meyer alla Casa Bianca, interpretato da Timothy Simons.

"Sono sicura che ha fatto l'amore con molti divani", ha scherzato l'attrice, riferendosi alle voci insistenti (anche se smentite) secondo cui Vance avrebbe fatto sesso con un divano.

La Convention Nazionale Democratica è iniziata lunedì 19 agosto e termina oggi, giovedì 22 agosto, tra le vociriportate dalla CNN secondo cui sia Taylor Swift che Beyoncé potrebbero esibirsi nell'ultima serata della DNC.