Di Euronews

Il premier britannico Keir Starmer è a Parigi per un vertice di due giorni con il presidente francese Emmanuel Macron

Il premier britannico Keir Starmer si appresta a incontrare il capo di Stato francese Emmanuel Macron, a Parigi, per una due giorni di colloqui volti a “reimpostare” le relazioni del Regno Unito non solo con la Francia ma, più in generale, con l'Unione europea, dopo la Brexit.

Nel precedente viaggio a Berlino l'annuncio di una nuova partnership

La trasferta del capo di governo di Londra segue un'altra visita, effettuata in Germania, nel corso della quale lo stesso esponente laburista ha incontrato il cancelliere Olaf Scholz e ha annunciato l'intenzione di redigere un nuovo trattato di partenariato con Berlino, che si dovrebbe concentrare su difesa, sicurezza energetica, ricerca scientifica e tecnologia.

Tuttavia, il premier ha precisato che stabilire legami più stretti con l'Europa non significa invertire il percorso della Brexit. Ha inoltre dichiarato che il Regno Unito non ha intenzione di aderire al programma di mobilità giovanile dell'Ue, che concederebbe ai ragazzi dei Paesi europei il diritto di risiedere e lavorare nel Regno Unito, e viceversa.

Starmer: "Voltare la pagina della Brexit"

Prima di arrivare in Francia, Starmer ha spiegato che questi viaggi rappresentano delle "opportunità irripetibili" per stabilire nuove basi nelle relazioni con i Paesi europei, sulla base di "partnership concrete e ambiziose", che porteranno benefici al popolo britannico. Un modo per "voltare la pagina della Brexit" e contribuire a stimolare la crescita economica nel Vecchio Continente.