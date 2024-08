Di Euronews Agenzie: AP, EBU

Il 26enne siriano è "fortemente sospettato" di far parte dell'Isis, di cui condivide l'ideologia, ha detto la procura tedesca che sta indagando sull'attacco con coltello di venerdì sera che ha fatto tre vittime e otto feriti. Commemorazioni e cortei nel centro di Solingen

I procuratori tedeschi hanno reso noto il nome del 26enne siriano sospettato di aver compiuto l'attentato di venerdì sera nella città sud-occidentale di Solingen nel quale sono rimaste uccise tre persone e ferite otto, alcune in modo grave. L'uomo è stato identificato come Issa Al Hasan.

Domenica è stato trasportato in elicottero alla Corte federale di giustizia di Karlsruhe per la prima udienza dopo l'arresto di sabato sera a Solingen. La Procura federale ha dichiarato che Al Hasan è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di omicidio e di appartenenza al gruppo terroristico dello Stato Islamico (Isis).

In un post pubblicato online sabato l'Isis aveva rivendicato la responsabilità dell'attacco, parlando di una "vendetta per i musulmani in Palestina", ma senza fornire alcuna prova a sostegno della rivendicazione.

La procura di Karlsruhe, che sta indagando sui possibili legami dell'attentatore con il gruppo, ha dichiarato che è "fortemente sospettato di far parte dell'Isis", di cui condivide "l'ideologia" e a cui si sarebbe unito "in un momento per ora non meglio specificabile precedente al 23 agosto". "A causa delle sue convinzioni radicali islamiste era arrivato alla decisione di uccidere un numero possibilmente grande di persone dal suo punto di vista infedeli alla festa di Solingen il 23 agosto", si legge in una nota.

L'agenzia di stampa Dpa ha riferito domenica, senza citare una fonte specifica, che la richiesta di asilo dell'uomo era stata negata e che avrebbe dovuto essere espulso l'anno scorso. Anche la Bild ha scritto che Al Hasan avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria - in quanto Paese d'arrivo -, ma che chi avrebbe dovuto reperirlo "bussò alla sua porta soltanto una volta". Il giovane si sarebbe però nascosto abbastanza a lungo da far scadere i termini entro cui avrebbe dovuto essere trasferito e sarebbe quindi riuscito a ottenere una "protezione sussidiaria" in Germania.

Fiori e candele sul luogo dell'attentato a Solingen, 25 agosto 2024 Thomas Banneyer/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Sabato sera che Al Hasan si è avvicinato agli agenti in strada a Solingen poco dopo le 23:00 ora locale per costituirsi. Si dice che fosse coperto di sangue e che abbia detto: "Sono io quello che state cercando". Il suo arresto ha suscitato un certo sollievo in molti dei 160mila abitanti della città.

"È rassicurante, naturalmente. Penso che sia molto positivo che la persona si sia costituita o almeno sia stata arrestata. È cruciale. E ciò che forse è davvero interessante: perché? La domanda: perché succede una cosa del genere? Perché si deve fare una cosa del genere? È incomprensibile e fa male", ha detto l'uomo d'affari Cord Boettcher.

"Cosa succederà nelle prossime settimane? Non ho più il coraggio di andare da nessuna parte e - ovviamente è rassicurante che si sia costituito, ma sono senza parole e totalmente scioccato. Che questo accada ancora e ancora", ha detto il pittore Holger Honig.

Durante la funzione religiosa commemorativa di domenica, alcuni residenti hanno dichiarato ai media locali di temere che l'estrema destra possa usare l'accoltellamento per fomentare l'odio verso i migranti.

"Abbiamo appena saputo che il Partito della gioventù, di estrema destra, sta pensando di riunirsi qui oggi. Quindi, ovviamente, siamo tutti molto spaventati dal fatto che la destra stia acquisendo sempre più potere. E questo non è assolutamente il modo giusto, dobbiamo porci delle domande difficili, ma il razzismo non è mai la risposta", ha detto la consigliera comunale Simone Lammert.

Gli accoltellamenti, insieme alla rivendicazione di responsabilità da parte dell'Isis, hanno suscitato la preoccupazione di alcuni politici che hanno sollecitato un rafforzamento della sicurezza, un inasprimento delle leggi sul possesso di armi, pene più severe per i crimini violenti e limiti all'immigrazione.

L'attacco è avvenuto in una piazza centrale durante il "Festival della diversità", un evento per celebrare il 650esimo anniversario della città. Il festival avrebbe dovuto svolgersi fino a domenica, ma è stato annullato. Fiori, candele accese e messaggi sono stati depositati davanti alla piazza del mercato, ancora transennata dalla polizia per le indagini. In serata hanno sfilato per le strade cortei di ideologie opposte: l'Antifa e i giovani dell'Afd, il Partito della gioventù.