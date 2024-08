Di Euronews

Un'analista dell'Istituto per gli studi sulla guerra, think tank statunitense, valuta le possibili conseguenze sul lungo termine dell'attacco ucraino sul suolo russo

PUBBLICITÀ

A due settimane dall'avvio dell'operazione militare ordinata da Kiev, che ha portato i propri soldati ad invadere parte del territorio russo, la situazione sul campo sembra indicare che le forze ucraine non intendano fermarsi. Quando, il 6 agosto, hanno attraversato il confine tra la regione di Sumy, in Ucraina, e quella di Kursk, in Russia, molti pensavano che si sarebbe trattato di una rapida incursione.

"L'incursione ucraina cambia il modo in cui i russi guardano i confini e la guerra"

L'operazione ha rappresentato una sorpresa per i civili, gli osservatori, gli alleati occidentali dell'Ucraina e persino per parte delle autorità russe. "La chiave di volta è stata proprio una sicurezza operativa senza precedenti - afferma Karolina Hird, analista dell'Istituto per gli studi sulla guerra, think tank statunitense -. La segretezza che è stata mantenuta attorno alla pianificazione si sta rivelando molto importante. Credo che l'Ucraina abbia giustamente imparato dall'esperienza della controffensiva del 2023, che era stata caratterizzata da molti messaggi scambiati, il che ha permesso all'Occidente, ma anche alla Russia, di sapere sostanzialmente dove l'Ucraina avrebbe attaccato e quando".

Anche spostare la guerra in territorio russo è considerato “molto importante”, poiché potrebbe comportare conseguenze per la Russia e mostrarne la vulnerabilità “tra due o tre mesi, a fine anno”. Secondo Hird, "ci sono molti elementi che per ora sono freschi, ma sul lungo periodo credo che genereranno malcontento. L'uso dei soldati di leva, ad esempio, e più in generale l'idea che il confine russo non sia impenetrabile. È in realtà vulnerabile, e la società russa inizia a vederlo come tale. Questo cambierà il modo in cui la società russa vede la guerra e, in un certo senso, come la guerra possa essere percepita dai populisti interni russi, che in passato erano in gran parte silenti sulla questione".

L'Ucraina sostiene di aver conquistato mille chilometri quadrati

L'Ucraina sostiene di aver conquistato più di mille chilometri quadrati nella regione di Kursk, più di quanto la Russia abbia fatto in Ucraina in otto mesi. Ma anche qui non si parla ancora di “guerra”: il termine è vietato, così come nel resto della Russia.