Archiviate le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2024, ci si chiede se i Giochi daranno una spinta all'economia francese. I dati preliminari sembrano essere incoraggianti

Sono circa 8 i miliardi di euro spesi per ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi appena concluse, 2 da parte della Francia, il resto dal Comitato olimpico internazionale (Cio) e da sponsor privati.

Se la cifra dovesse effettivamente rimanere tale, quelli di Parigi sarebbero i Giochi estivi più economici degli ultimi decenni: secondo il Cio le precedenti di Tokyo 2020 sono infatti costate più di 12 miliardi di euro.

Questo perché sono state utilizzate sedi già esistenti anzichè costruirne nuove.

Olimpiadi Parigi 2024: i benefici economici dei Giochi

Sebbene sia ancora troppo presto per fornire dati precisi, secondo Choose Paris Region, l'agenzia per lo sviluppo economico e turistico della capitale francese, quelli iniziali sono già incoraggianti.

"Ciò che è positivo è che abbiamo avuto 500mila turisti in più rispetto all'estate scorsa. E questo, naturalmente, ha un impatto economico inequivocabile. C'erano più turisti internazionali di quanto ci aspettassimo. Quindi anche qui la clientela tende a spendere di più", ha affermato Alexandra Dublanche, presidente di Choose Paris Region.

"I turisti sono per lo più britannici, americani e tedeschi. Ma stiamo anche assistendo a un aumento dei turisti asiatici che tornano dopo la pandemia da Covid-19 con un aumento che si prospetta del 7 per cento nei prossimi mesi", ha spiegato Dublanche a Euronews.

Secondo il Centre for Law and Economy of Sport (Cdes), l'evento potrebbe produrre da 6,7 ​​a 11 miliardi di euro di benefici finanziari per la regione di Parigi. I numeri esatti saranno pubblicati tra qualche mese.

Questi benefici potrebbero anche produrre effetti a catena a lungo termine. "Per il futuro le prospettive sono piuttosto incoraggianti. Stiamo assistendo a un aumento delle prenotazioni aeree del +7 per cento a ottobre e del +6 per cento a novembre rispetto al 2023, anche se l'anno scorso è stato già un anno molto positivo con la Coppa del Mondo di rugby", ha affermato Alexandra Dublanche.

La regione di Parigi ha speso circa 500mila milioni di euro in totale per l'organizzazione dei Giochi estivi.

La Banca di Francia ha confermato martedì le sue previsioni per il terzo trimestre, con una crescita dell'attività economica stimata "intorno allo 0,4 per cento", in parte grazie alle Olimpiadi. In confronto il secondo trimestre dell'anno ha registrato un aumento dell'attività economica dello 0,2 per cento.