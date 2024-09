Guerra in Ucraina: chi può mediare la pace tra Mosca e Kiev

Una proposta di pace, elaborata da Kiev e presentata da Paesi terzi: è l'idea che prende forma, ma che deve definire il ruolo del mediatore

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che vuole chela proposta dell'Ucraina per porre fine alla guerra sia pronta per essere presentata al governo russo entro la fine dell'anno.

Il 16 giugno, durante il vertice svizzero per la Pace, il presidente ucraino ha dichiarato che il prossimo e ultimo vertice con i suoi alleati dovrebbe tenersi tra "mesi, non anni". Questo secondo incontro dovrebbe produrre un documento che sarà poi presentato a Mosca e al presidente Vladimir Putin dai cosiddetti "Paesi terzi" a nome di Kiev.

Ma chi sarebbero questi Paesi terzi? E qual è la posizione della Russia sulla formula di pace di Zelensky?

L'obiettivo a lungo termine della Russia è sciogliere l'unità occidentale"

L'Institute for the Study of War (ISW), con sede negli Stati Uniti, ha sottolineato l'indisponibilità della Russia a impegnarsi in negoziati in buona fede con Kiev.

Mosca ha ripetutamente affermato che la Russia non ha mai preso seriamente in considerazione il piano, definendo la formula di pace di Zelensky un "ultimatum".

Eppure, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha partecipato alla riunione ministeriale congiunta Russia-Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) per il dialogo strategico in Arabia Saudita il 9 settembre, probabilmente come parte degli sforzi del Cremlino per far avanzare la creazione della sua immaginata "architettura di sicurezza eurasiatica".

L'ISW ha precedentemente valutato che la proposta di Mosca di un'architettura di sicurezza eurasiatica è coerente con l'obiettivo strategico a lungo termine della Russia di smantellare l'unità occidentale, sciogliere la Nato dall'interno e distruggere l'attuale ordine mondiale.

In Arabia Saudita, Lavrov ha incontrato i suoi omologhi di Brasile e India, Paesi spesso citati come quelli che potrebbero svolgere un ruolo importante nel porre fine alla guerra in Ucraina.

Nord globale contro Sud globale?

L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia all'inizio del 2022 ha enfatizzato la divisione tra il cosiddetto Nord globale e il Sud globale.

Gli Stati del Nord globale - termine solitamente utilizzato per descrivere le nazioni più sviluppate del mondo - sono stati tutti convinti sostenitori dell'Ucraina. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione europea hanno tutti dimostrato il loro solido impegno nella fornitura di armi e attrezzature, negli aiuti finanziari e, in generale, nel sostegno politico all'Ucraina e alle sanzioni contro la Russia.

Ecco perché non sono i principali candidati a mediare eventuali colloqui. Non perché non lo vogliano o perché l'Ucraina non lo voglia, ma perché la maggior parte di loro si trova ora in un conflitto complesso e aperto con la Russia. Mosca li ha persino inseriti nella sua "lista dei Paesi non amici".

Ecco perché ogni possibile mediazione o passaggio della formula di pace potrebbe ipoteticamente essere affidata al cosiddetto Sud globale.

Molti Stati asiatici, africani, mediorientali e latinoamericani non hanno condannato l'invasione russa dell'Ucraina fin dai primi giorni della guerra totale, e questo li ha resi prioritari per Zelensky e il suo team diplomatico.

Per molti anni questi Paesi sono stati in qualche modo spinti nell'area di interesse della Russia e ora la loro posizione e il loro peso diplomatico sono più significativi che mai.

Chi sono i possibili protagonisti?

L'India: Quando l'8 luglio la Russia ha lanciato una raffica di missili in Ucraina e ha distrutto il più grande ospedale pediatrico di Kiev, il primo ministro indiano Narendra Modi era in visita a Mosca.

Quando sono emerse le foto di bambini malati di cancro che venivano evacuati e ricevevano le cure vitali nella strada polverosa tra le operazioni di soccorso a Ohmatdyt a Kiev, Mosca ha diffuso le immagini di Modi che stringeva la mano a Putin.

Il tempismo della sua visita a Mosca non è passato inosservato a Kiev, e quando Modi è arrivato nella capitale ucraina qualche settimana dopo per la sua storica visita, si è unito a Zelensky per commemorare le centinaia di bambini ucraini uccisi durante più di due anni di guerra.

Il primo ministro indiano Narendra Modi abbraccia il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Kiev, 23 agosto 2023 AP/Ukrainian Presidential Press Office

Modi, che ha detto a Zelenskyy che l'uccisione di bambini nei conflitti non è accettabile, ha affermato di essere venuto in Ucraina con un messaggio di pace. Ha dichiarato di rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, ma nel complesso la retorica pacifista di Modi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al messaggio lanciato settimane prima a Mosca, ribadendo che il conflitto può essere risolto solo attraverso il dialogo e la diplomazia.

Medio Oriente: in particolare Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. L'Arabia Saudita ha ospitato un vertice internazionale sulla formula di pace nell'agosto dello scorso anno.

Il Paese ha inoltre svolto un ruolo importante nel negoziare lo scambio di prigionieri con la Russia, consentendo all'Ucraina di ottenere un importante scambio che ha coinvolto quasi 300 persone nel settembre 2022, tra cui i comandanti di alto profilo che hanno difeso l'impianto Azovstal a Mariupol.

Gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti anche a meditare uno scambio di prigionieri di guerra, quando Kiev e Mosca hanno restituito 90 prigionieri di guerra ciascuno.

Il Qatar ha mediato una delle questioni più tragiche e complicate dell'invasione su larga scala: la deportazione forzata dei bambini ucraini in Russia. La Russia ha deportato con la forza oltre 19.000 bambini dall'Ucraina. Meno di 400 sono stati rimpatriati.

Non guardare troppo lontano

Quando Zelensky ha visitato l'Italia la scorsa settimana per il Forum Ambrosetti, il suo ufficio ha dichiarato che il presidente ucraino aveva in programma di incontrare le autorità italiane e i rappresentanti delle imprese italiane.

Non è chiaro se abbia incontrato il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, che ha partecipato al forum di Cernobbio e ha tenuto un discorso dal titolo "Il ruolo dell'Azerbaigian nel nuovo contesto geopolitico".

L'invasione russa dell'Ucraina ha probabilmente reso l'Azerbaigian più importante che mai per i partner occidentali, poiché l'Europa ha bisogno sia delle risorse energetiche del Paese che delle sue vie di transito.

Aliyev ha dichiarato che Baku è stata "avvicinata dalla Russia, dall'Ucraina e dalle istituzioni europee per facilitare la continuazione del transito del gas attraverso l'Ucraina".

Vista delle Flame Towers a Baku, 9 giugno 2022 AP Photo/Sergei Grits

Aliyev ha fatto una dichiarazione sorprendente, annunciando per la prima volta che l'Azerbaigian si sta impegnando nella ricerca di una soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina, poiché il suo Paese ha forti relazioni positive e la fiducia sia dell'Ucraina che della Russia.

Il presidente dell'Azerbaigian ha dichiarato: "Abbiamo un certo ottimismo perché negli ultimi contesti con entrambi i Paesi, pensiamo che ci sia terreno per una svolta. Probabilmente, potrebbe essere prematuro per me entrare troppo nei dettagli, ma se funziona, allora potremmo essere in grado di fare altre cose per contribuire a porre fine a questa guerra, che sta distruggendo l'intera regione".

Ha inoltre sottolineato che l'Azerbaigian "sostiene con forza l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e di tutti i Paesi", che è stata la posizione del Paese fin dall'inizio della guerra, mentre parallelamente l'Azerbaigian continua ad avere forti relazioni con la Russia.

Due settimane prima della partecipazione di Aliyev al Forum Ambrosetti a fianco di Zelensky, ha accolto Putin a Baku.

Una pace inimmaginabile apre le porte alla fine della guerra in Ucraina

Per decenni, Mosca ha considerato l'Azerbaigian e l'Armenia nella sua sfera d'influenza. Ma questo status quo di lunga data è andato in frantumi quando l'Azerbaigian ha ripreso il controllo della regione del Nagorno-Karabakh con un'offensiva lampo nel settembre 2023, mentre la Russia era impantanata in Ucraina, innescando un importante riassetto politico della regione.

Alleato e partner tradizionale di Mosca, l'Armenia ha visto la storica partenza delle guardie di frontiera russe dall'aeroporto di Zvartnots quest'estate, 32 anni dopo l'inizio del loro impiego.

Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la mossa stava causando "danni irreparabili" alle relazioni tra i due Paesi. Ma questo danno è apparso ancora più significativo e in evoluzione nel momento in cui l'Armenia ha incolpato la Russia per la sua sconfitta nel Nagorno-Karabakh.

Un mese dopo, il premier armeno Nikol Pashinyan ha annunciato che Erevan aveva sospeso la sua partecipazione all'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) - la risposta russa all'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, che comprende Russia, Bielorussia, Kazakistan, Tagikistan e Kirghizistan.

Invece, con disappunto della Russia, l'Armenia ha iniziato a migliorare le relazioni con l'Occidente. Il vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo per la promozione dello stile di vita europeo Margaritis Schinas ha visitato Yerevan il 9 settembre, mentre l'Ue e Yerevan hanno avviato un dialogo sulla liberalizzazione dei visti per l'Armenia.

Su X, precedentemente noto come Twitter, Schinas ha dichiarato che la sua visita ha segnato i "recenti successi del partenariato" e ha menzionato specificamente il "sostegno alla sicurezza" come uno degli aspetti chiave di esso, affermando che "L'UE è al fianco dell'Armenia".

Erevan e Baku stanno negoziando un trattato di pace innovativo e stabilizzante a livello regionale dopo decenni di guerra per il Nagorno-Karabakh e l'Ucraina ha rilasciato una dichiarazione ad aprile, accogliendo con favore gli accordi tra i due Paesi per trovare soluzioni al confine interstatale.

Il ministero ucraino ha sottolineato che la delimitazione del confine tra Azerbaigian e Armenia basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale "è una condizione necessaria per normalizzare le relazioni tra i Paesi e garantire la stabilità e la sicurezza nella regione".

L'annuncio a sorpresa di Aliyev, la scorsa settimana, sulla ricerca di soluzioni e sul coinvolgimento nei negoziati di pace come intermediario tra Russia e Ucraina, mentre negozia la propria pace con l'Armenia, rimodellerebbe ulteriormente l'equilibrio dei poteri e la stabilità nell'intera regione e oltre.

Poiché ora si profila una pace un tempo inimmaginabile tra l'Azerbaigian e l'Armenia, questo momento storico nel Caucaso potrebbe anche contenere i pezzi giusti e le chiavi della difficile soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina.